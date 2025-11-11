Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Từ nay đến hết 31/12/2025: Người sinh vào 3 năm này được hưởng một quyền lợi đặc biệt

11-11-2025 - 07:16 AM | Sống

Luật Căn cước mới, có hiệu lực từ 1/7/2024, đã cập nhật nhiều quy định quan trọng về độ tuổi đổi thẻ và thời hạn sử dụng. Đáng chú ý, từ nay đến hết 31/12/2025, công dân sinh vào 3 năm cụ thể sẽ được hưởng một quyền lợi đặc biệt khi làm thẻ Căn cước mới.

Ai được hưởng quyền lợi đặc biệt trong năm 2025?

Theo Luật Căn cước 2023, công dân phải thực hiện đổi thẻ Căn cước khi đủ 14, 25, 40 và 60 tuổi. Tuy nhiên, một điểm đặc biệt tại Khoản 1, Điều 21 của luật này là: thẻ Căn cước cấp cho công dân từ đủ 58 tuổi trở lên sẽ có giá trị sử dụng vĩnh viễn (vô thời hạn).

Áp dụng quy định này, trong năm 2025, những công dân sinh vào các năm 1967 (đủ 58 tuổi), 1966 (đủ 59 tuổi), và 1965 (đủ 60 tuổi) sẽ là nhóm được hưởng quyền lợi này.

Như vậy, thay vì phải đổi thẻ ở mốc 60 tuổi như quy định chung, những công dân thuộc các năm sinh này chỉ cần làm thẻ một lần duy nhất trong năm 2025 là có thể sử dụng trọn đời (trừ trường hợp thẻ bị mất, hỏng hoặc có thay đổi thông tin).

Từ nay đến hết 31/12/2025: Người sinh vào 3 năm này được hưởng một quyền lợi đặc biệt- Ảnh 1.

Bên cạnh đó, luật mới cũng khuyến khích người dân làm thẻ sớm. Quy định nêu rõ nếu công dân làm thẻ trong vòng 2 năm trước các mốc tuổi bắt buộc (25, 40, 60), thẻ mới sẽ có giá trị sử dụng kéo dài đến kỳ đổi thẻ tiếp theo, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Để thực hiện thủ tục, người dân cần lưu ý: nếu thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã chính xác, bạn chỉ cần mang theo CCCD/CMND cũ. Ngược lại, nếu thông tin có sai sót hoặc chưa cập nhật, bạn cần chuẩn bị thêm giấy tờ pháp lý để chứng minh như giấy khai sinh, sổ hộ khẩu hoặc các giấy tờ xác nhận thay đổi thông tin khác. Việc nắm rõ các quy định này sẽ giúp công dân chủ động hơn, đảm bảo quyền lợi và tiết kiệm thời gian hiệu quả.

Làm căn cước công dân cần giấy tờ gì?

Quy định về việc tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân được nêu rõ tại Thông tư 59/2021/TT-BCA. Theo đó, công dân có thể đến trực tiếp cơ quan Công an có thẩm quyền nơi thường trú, tạm trú; hoặc thực hiện thủ tục trên Cổng dịch vụ công quốc gia/Bộ Công an.

Dù không có quy định liệt kê chính xác các giấy tờ phải mang đi, có thể hiểu đơn giản thủ tục này phụ thuộc vào tình trạng dữ liệu của công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

Trường hợp thông tin đã chính xác: Nếu dữ liệu của công dân trên hệ thống đã đầy đủ và chính xác, bạn chỉ cần mang theo CCCD/CMND cũ (nếu là trường hợp đổi, cấp lại thẻ).

Trường hợp thông tin sai sót hoặc chưa có: Nếu thông tin của công dân chưa có hoặc có sai sót, bạn cần mang theo các giấy tờ pháp lý hợp pháp để chứng minh nội dung thông tin đó. Các giấy tờ này có thể bao gồm: sổ hộ khẩu (nếu còn giá trị), giấy khai sinh, CCCD/CMND cũ (nếu có), hoặc các giấy tờ chứng minh nếu có thay đổi về thông tin nhân.

Từ 15/12: Thông báo quan trọng liên quan đến căn cước công dân, người dân cả nước cần đặc biệt lưu ý!

Theo Khả Văn

Đời sống & pháp luật

