



Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa phát đi thông báo yêu cầu khách hàng cập nhật hệ điều hành iOS nhằm đảm bảo an toàn khi thực hiện các giao dịch ngân hàng trực tuyến.

Theo BIDV, trước nguy cơ tấn công từ mã độc DarkSword khai thác lỗ hổng bảo mật trên hệ điều hành iOS, ngân hàng đã chủ động triển khai các biện pháp tăng cường bảo vệ thông tin và tài sản của khách hàng.

Đáng chú ý, từ ngày 20/11/2026, BIDV tạm thời hạn chế đăng nhập ứng dụng SmartBanking đối với các thiết bị sử dụng phiên bản iOS thấp, chưa đáp ứng yêu cầu an toàn bảo mật. Những thiết bị đáp ứng yêu cầu bảo mật vẫn có thể sử dụng dịch vụ bình thường.

Để tiếp tục sử dụng BIDV SmartBanking, ngân hàng đề nghị khách hàng có thiết bị bị ảnh hưởng cập nhật hệ điều hành iOS lên phiên bản mới nhất mà thiết bị hỗ trợ.

Cụ thể, người dùng iPhone có thể thực hiện cập nhật bằng cách truy cập Cài đặt (Settings) → Cài đặt chung (General) → Cập nhật phần mềm (Software Update), sau đó tải về và cài đặt phiên bản iOS mới nhất được hỗ trợ trên thiết bị.

BIDV đồng thời lưu ý khách hàng chỉ thực hiện cập nhật hệ điều hành trực tiếp trên thiết bị, không truy cập các đường link lạ hoặc cung cấp mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai.

Trong trường hợp cần hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ tổng đài BIDV qua số 1900 9247 hoặc đến chi nhánh, phòng giao dịch BIDV gần nhất.

Động thái trên được BIDV triển khai nhằm phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thông tin liên quan đến mã độc DarkSword, qua đó tăng cường bảo vệ các giao dịch và tài sản của khách hàng trên nền tảng ngân hàng số.