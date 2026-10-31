Từ ngày 1/11, 5 chiếc iPhone không thể chuyển khoản trên 10 triệu đồng

Từ 0h ngày 01/11/2026, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) sẽ ngừng hỗ trợ xác thực khuôn mặt trên ứng dụng TPBank và TPBank Biz đối với iPhone, iPad chạy hệ điều hành thấp hơn iOS 16.7. Thông báo này được ngân hàng phát đi ngày 01/10/2026.

Nói đơn giản, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, khi chuyển khoản trên 10 triệu đồng/lần hoặc tổng số tiền chuyển trong ngày vượt 20 triệu đồng, người dùng phải quét khuôn mặt để xác nhận. Nếu điện thoại không quét được khuôn mặt trong app, giao dịch sẽ không thực hiện được.

Người dùng các mẫu iPhone cũ sẽ không thể chuyển khoản trên 10 triệu đồng (Ảnh: Huỳnh Duy)

Ngoài chuyển khoản, người dùng máy cũ cũng sẽ gặp khó khi nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng, thanh toán hóa đơn trên 100 triệu đồng, đăng nhập app lần đầu hoặc trên điện thoại khác, cấp lại mật khẩu khi quên, hay đổi số điện thoại, email trong app. Các giao dịch nhỏ dưới ngưỡng và không cần quét khuôn mặt vẫn thực hiện bình thường, tài khoản không bị khóa.

Theo danh sách của Apple, chỉ iPhone 8 trở lên mới cài được iOS 16. Vì vậy, những mẫu máy dưới đây không thể đáp ứng yêu cầu mới của TPBank:

- iPhone 7 và iPhone 7 Plus

- iPhone 6s và iPhone 6s Plus

- iPhone SE đời đầu (máy nhỏ, nút Home tròn, ra mắt năm 2016)

iPhone 6, iPhone 6 Plus và các đời cũ hơn còn chịu ảnh hưởng nặng hơn, bởi nhiều app ngân hàng lớn như Vietcombank, Techcombank đã không còn cài được trên các máy này. Đây phần lớn là những chiếc điện thoại đã dùng từ 8 đến 10 năm, thường được con cháu để lại cho bố mẹ, ông bà dùng tiếp. Người lớn tuổi cũng là nhóm ít để ý đến thông báo cập nhật, nên dễ bị bất ngờ khi cần chuyển tiền.

Từ iPhone 7 Plus trở về trước, các thiết bị này đã không được Apple hỗ trợ iOS mới và không đảm bảo an toàn giao dịch

Với iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X, người dùng vẫn giao dịch được nhưng phải cập nhật máy lên iOS 16.7 trở lên. Đây cũng là phiên bản cao nhất mà ba mẫu máy này có thể cài, nên nếu sau này ngân hàng nâng yêu cầu cao hơn, nhóm máy này sẽ không còn đáp ứng. Các máy từ iPhone XR, XS trở lên không bị ảnh hưởng nếu đã cập nhật phần mềm.

Không riêng TPBank, trước đó ứng dụng ngân hàng số của Vietcombank và Techcombank yêu cầu iOS 15 trở lên, BIDV yêu cầu iOS 13 trở lên. Với điện thoại Android, Techcombank yêu cầu Android 10 trở lên từ tháng 7/2026. Tuy nhiên, cài được app chưa có nghĩa là dùng được mọi tính năng, như trường hợp xác thực khuôn mặt của TPBank.

Quy định xác thực khuôn mặt với giao dịch trên 10 triệu đồng được áp dụng từ 01/07/2024 theo Quyết định 2345/QĐ-NHNN. Nội dung này hiện được quy định tại Thông tư 50/2024/TT-NHNN, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 77/2025/TT-NHNN. Riêng mốc iOS 16.7 là yêu cầu kỹ thuật do TPBank đặt ra.

Để biết điện thoại của mình có bị ảnh hưởng hay không, người dùng vào Cài đặt, chọn Cài đặt chung, chọn Giới thiệu. Dòng “Tên kiểu máy” cho biết đời iPhone, dòng “Phiên bản iOS” cho biết hệ điều hành hiện tại. Nếu phiên bản thấp hơn 16.7, quay lại Cài đặt chung và chọn Cập nhật phần mềm để nâng cấp. Trường hợp máy báo đã là bản mới nhất mà vẫn thấp hơn 16.7, TPBank khuyến nghị khách hàng chuyển sang dùng thiết bị khác đáp ứng yêu cầu.

Với người đang định mua iPhone cũ dịp cuối năm, những chiếc iPhone 7, 6s giá cực rẻ sẽ hạn chế khi dùng app ngân hàng. Trước khi xuống tiền, người mua nên xem tên máy và phiên bản iOS, bấm thử Cập nhật phần mềm, rồi cài thử app ngân hàng mình đang dùng và đăng nhập ngay tại cửa hàng.