Từ ngày 15/4, 1 quốc gia Đông Nam Á sẽ cho công chức làm việc tại nhà để tiết kiệm nhiên liệu

Chính phủ Malaysia đang đẩy mạnh chính sách làm việc tại nhà (WFH) đối với công chức như một giải pháp chiến lược nhằm giảm tiêu thụ nhiên liệu và tối ưu chi phí vận hành trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu ngày càng gia tăng.

Phát biểu ngày 8/4, Bộ trưởng Truyền thông kiêm người phát ngôn Chính phủ, ông Fahmi Fadzil cho biết, chỉ thị WFH không chỉ mang tính tạm thời mà còn là một phần trong nỗ lực dài hạn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong khu vực công. Theo ông, việc giảm nhu cầu di chuyển hằng ngày của công chức sẽ góp phần đáng kể vào việc tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời giảm áp lực chi ngân sách.



Bộ trưởng Truyền thông kiêm Người Phát ngôn Chính phủ Malaysia Datuk Fahmi Fadzil trong buổi họp báo

Chính sách dự kiến có hiệu lực từ ngày 15/4, áp dụng trên toàn bộ các bộ, cơ quan, tổ chức nhà nước và doanh nghiệp liên kết với chính phủ. Tuy nhiên, một số lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, an ninh và y tế sẽ không thuộc diện triển khai đại trà, nhằm đảm bảo hoạt động cốt lõi không bị gián đoạn.

Các trường hợp ngoại lệ khác sẽ do Chánh Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo Cơ quan Dịch vụ Công Malaysia xem xét, dựa trên đặc thù công việc và yêu cầu vận hành thực tế. Với những lĩnh vực có thể linh hoạt, như truyền thông hay thông tin công cộng, người đứng đầu đơn vị được trao quyền đánh giá và tổ chức thực hiện phù hợp.

Ông Fahmi cũng bày tỏ tin tưởng rằng các cơ quan như Cục Thông tin hoàn toàn có thể duy trì hiệu quả hoạt động trong môi trường làm việc từ xa, nhờ vào hạ tầng công nghệ và kinh nghiệm đã tích lũy trong thời gian qua.



Quyết định này đã được Nội các Malaysia, do Thủ tướng Anwar Ibrahim đứng đầu, thống nhất thông qua cho thấy sự chủ động của chính phủ trong việc ứng phó với các rủi ro năng lượng mang tính toàn cầu.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực Trung Đông, làm dấy lên nguy cơ khủng hoảng năng lượng ở nhiều nơi, Malaysia không phải là quốc gia duy nhất điều chỉnh chính sách vận hành.