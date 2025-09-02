Từ ngày mai, nhiều khu vực mưa lớn trở lại, các tỉnh sau cần hết sức lưu ý

Dự báo trong chiều tối và tối ngày 2/9, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, một số nơi có khả năng mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10 – 30mm, cục bộ có nơi vượt 80mm. Trong khi đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ chiều tối đến đêm cùng ngày sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tại đây dao động trong khoảng 20 – 40mm, riêng một số nơi có thể vượt 100mm.

Cảnh báo nguy hiểm được đưa ra khi có khả năng xuất hiện mưa với cường suất lớn, trên 90mm trong vòng 3 giờ. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có thể kéo theo nhiều tác động tiềm ẩn, bao gồm nguy cơ lũ quét tại các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên những khu vực sườn dốc; cũng như tình trạng ngập úng ở vùng trũng thấp.

Theo nhận định, cấp độ rủi ro thiên tai trong đợt mưa dông này được đánh giá ở mức 1 do lốc, sét và mưa đá.

Dự báo thời tiết đêm ngày 2 và ngày 3/9

Tại thủ đô Hà Nội, thời tiết đêm 2 và ngày 3/9 được dự báo có mây, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông rải rác, ban ngày trời nắng. Gió thổi nhẹ. Người dân cần đề phòng hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 – 27 độ C, trong khi cao nhất đạt 32 – 34 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ban ngày nắng. Gió nhẹ, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh khi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31 – 34 độ C, một số nơi có thể vượt 34 độ C.

Ở Đông Bắc Bộ, thời tiết nhìn chung tương tự với mây rải rác, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ban ngày nắng. Gió nhẹ. Tuy nhiên, khu vực này có khả năng xuất hiện cả lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 24 – 27 độ C, cao nhất 31 – 34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, thời tiết có mây, mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam của khu vực, vào chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, đi kèm khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ghi nhận từ 24 – 27 độ C; cao nhất 30 – 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, một vài nơi có mưa rào và dông. Đặc biệt vào chiều tối và tối, mưa rào xuất hiện nhiều hơn, kèm theo dông rải rác, một số nơi có mưa to. Gió nhẹ. Người dân cần chú ý lốc, sét và gió giật mạnh khi dông xuất hiện. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến 31 – 34 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Đáng chú ý, đêm nay và chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng, một số nơi có thể mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C; nhiệt độ cao nhất trong khoảng 28 – 31 độ C.

Nam Bộ có trạng thái nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Riêng đêm nay và chiều mai, nhiều khu vực có mưa vừa, mưa to kèm theo dông, một số nơi có khả năng mưa rất to. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất 29 – 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tại TP. Hồ Chí Minh, dự báo thời tiết có mây, một vài nơi có mưa rào và dông. Đêm nay và chiều mai, khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ, nhưng vẫn tiềm ẩn hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 26 độ C, trong khi cao nhất duy trì ở mức 30 – 32 độ C.

Tin dự báo mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển

Chiều 2/9, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 13 – 16 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông. Vào lúc 13h, tâm vùng áp thấp được xác định ở khoảng 13,5 – 14,5 độ vĩ Bắc, 111,5 – 112,5 độ kinh Đông. Hiện tại, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) đều có mưa rào và dông rải rác.

Trong đêm 2/9 và ngày 3/9, các khu vực biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông, cũng như giữa và Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) sẽ tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 – 7, khiến sóng biển cao trên 2,0 m.

Riêng vùng biển ngoài khơi từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) được dự báo có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 – 8. Biển động, sóng cao từ 1,5 – 3,0 m.

Trước tình hình này, toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực nói trên đều có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Các đơn vị chức năng khuyến cáo ngư dân và thuyền viên cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để có phương án phòng tránh phù hợp.