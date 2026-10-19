Từ ngày mai, tất cả người dân chạy cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ chú ý quy định mới

Từ ngày 20/10, cảnh sát giao thông xử lý các phương tiện chạy chậm bám làn trái trên cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ. Trên tuyến này, làn sát dải phân cách giữa (làn 1) được tổ chức thành làn tốc độ cao, với tốc độ tối đa 100 km/h và tối thiểu 80 km/h.

Theo VTC News, xe khách trên 29 chỗ và xe tải trên 7,5 tấn không được chạy thường xuyên ở làn 1. Các xe này chỉ được vào làn 1 để vượt, sau đó phải trở về làn 2. Xe không đảm bảo tốc độ tối thiểu phải đi ở làn 2 và nhường làn 1 cho xe chạy nhanh hơn. Tại làn 2, tốc độ tối đa là 100 km/h và tối thiểu là 60 km/h.

Biển báo, sơn giới hạn tốc độ trên mặt đường.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, cách tổ chức mới nhằm hạn chế tình trạng xe chạy chậm bám làn 1, làm giảm năng lực lưu thông của đường và gây ức chế cho các tài xế khác. Từ ngày 14 đến 19/10, cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền rộng rãi và nhắc nhở các lái xe vi phạm, trước khi áp dụng xử lý từ ngày 20/10.

Ngày 13/10, Cục Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Cục Đường bộ và đơn vị quản lý đường khảo sát đánh giá lần cuối. Công tác lắp đặt biển báo và sơn giới hạn tốc độ trên mặt đường đã cơ bản hoàn tất.

Lỗi không nhường làn chỉ áp dụng khi các phương tiện lưu thông cùng chiều đều chấp hành đúng tốc độ quy định. Trường hợp các xe khác chạy quá tốc độ cho phép, tài xế sẽ không bị xử phạt về lỗi không nhường làn trong tình huống này.

Chạy chậm ở làn nhanh bị phạt bao nhiêu

Theo Nghị định 168/2024, người lái ô tô chạy dưới tốc độ tối thiểu trên đoạn đường có biển báo quy định bị phạt 800.000 đến 1.000.000 đồng. Cùng mức phạt này áp dụng cho tài xế chạy chậm hơn các xe cùng chiều mà không di chuyển về làn đường bên phải.

Hai tuyến cao tốc cùng áp ngưỡng 80 km/h ở làn trái trong một tuần

Sáng 14/10, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cũng áp dụng tốc độ tối thiểu 80 km/h tại làn trái để phân luồng và chống xe chạy chậm gây ùn tắc, theo VnExpress. Trước đó, từ 12/10, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đã giảm tốc độ tối đa xuống 100 km/h. Chỉ trong một tuần, ba tuyến cao tốc trên các hành lang giao thông lớn đều được điều chỉnh cách tổ chức giao thông.

Với người thường xuyên chạy cao tốc, thay đổi này có nghĩa là phải quan sát biển báo tốc độ của từng làn, thay vì mặc định làn trái là nơi cứ chạy chậm cho an toàn. Khi xe phía sau có ý định vượt mà mình đang chạy chậm hơn, việc chủ động chuyển sang làn phải vừa tránh bị phạt, vừa giảm nguy cơ va chạm từ phía sau. Đặc biệt với xe tải nặng và xe khách, việc chọn đúng làn còn liên quan đến quy định cấm vào làn 1, nên tài xế cần nhớ kỹ trước mỗi chuyến đi.

Tham khảo từ VTC News, VnExpress.