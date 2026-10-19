Lai dắt nhịp cầu 3.400 tấn vào sông Soài Rạp an toàn

Trước đó, từ 8 giờ đến 13 giờ, đoàn lai dắt gặp mưa lớn trên biển trong hành trình từ Vũng Tàu về TPHCM. Khi vào sông Soài Rạp, mưa tạnh, thời tiết thuận lợi cho việc vận chuyển.

Trong buổi chiều, sà lan đi ngang Cảng Quốc tế Long An và các bến phà trên tuyến sông Soài Rạp. Tại các bến phà Gia Thuận – Cần Đước và An Thới Đông – Hiệp Phước, nhiều người dân tranh thủ ghi hình, theo dõi đoàn sà lan vận chuyển nhịp cầu.

Theo kế hoạch, sáng 19-10, đoàn tàu lai dắt tiếp tục hành trình đưa nhịp cầu về khu vực bến Bạch Đằng, TPHCM.