Tự nghỉ việc trước khi bị đuổi

Từ năm 2022 - Khi làn sóng sa thải bắt đầu xuất hiện, đến giờ này, có lẽ phần lớn dân công sở đều đã thấm mệt, dù là người đang có việc hay đang… thất nghiệp.

Thị trường lao động đìu hiu, đâu đâu cũng thấy cắt giảm nhân sự nên hiển nhiên, tìm việc giờ này không dễ. Trong khi đó, những người còn đang có công việc, sau 3 năm ôm đồm, gồng gánh cả phần việc của các đồng nghiệp đã nghỉ, có lẽ một từ "mệt" là không đủ để miêu tả được hết sự kiệt quệ của họ.

Thay vì cố gắng làm tiếp để nhận lương tháng 13, không ít người đã chọn cách "buông xuôi" vào thời điểm cuối năm này. Lý do? 4 từ thôi: Không chịu nổi nữa.

Nộp đơn nghỉ việc như một món quà tự thưởng cho chính mình!

Không khó để bắt gặp những lời trải lòng, thậm chí là động viên nhau… nghỉ việc của dân công sở thời điểm này. Có người thu nhập tốt, đãi ngộ cũng rất ổn nhưng tất cả đều không đủ sức truyền động lực cho họ cố làm tiếp nữa.

Với không ít người, nghỉ việc để cho bản thân "được thở, được nghỉ ngơi" cũng cấp thiết như việc phải ăn 2-3 bữa/ngày vậy.

Thu nhập ổn cũng vẫn xin nghỉ, dù còn 3 tháng nữa là Tết… (Ảnh chụp màn hình)

Có người vẫn đang cố, có người lại coi quyết định nghỉ việc như một khoản "bonus" tự thưởng cho bản thân (Ảnh chụp màn hình)

Phía dưới những bài đăng chia sẻ về quyết định từ bỏ lương tháng 13 lẫn tiền thưởng Tết này, có người bày tỏ sự đồng cảm vì cũng vừa lựa chọn tương tự, có người lại chia sẻ về những điều khiến họ thấy ám ảnh nhất khi phải vật lộn với làn sóng sa thải.

"Tháng 11 năm ngoái, trước Tết đâu đó tầm 2 tháng, mình cũng xin nghỉ mà nghỉ được 3 tuần thì công ty cũng cắt giảm thật. Giờ nghĩ lại mình vẫn không thấy hối hận dù phải qua Tết, đến tháng 3 năm nay mới tìm được việc. Đi làm chẳng ai muốn bị sa thải, nhưng cái mệt nhất là lúc tin đồn cắt giảm nó lan ra trong nội bộ. Ai cũng nơm nớp cả tháng trời rồi mới có thông báo chính thức. Người tâm lý yếu như mình mới hiểu cái trạng thái ấy nó ám ảnh nhường nào" - Một người trải lòng.

Ảnh minh họa

"Công việc của em cũng có lương ổn định, chưa từng chậm lương bao giờ, đồng nghiệp cũng vui vẻ với nhau nhưng em cũng đã nghỉ hồi đầu tháng 10 vì quá mệt mỏi. Sáng cứ mở mắt ra là lo âu rồi nôn thốc nôn tháo, quặn hết cả ruột vì trong bụng làm gì có gì. Cố chịu được tầm 2 tuần thì em buông hẳn. Đến giờ sắp tiêu hết tiền để dành rồi, xác định Tết này thất nghiệp nhưng cũng không hối hận vì đã nghỉ việc" - Một người khác chia sẻ.

"Chẳng hiểu sao mình lại thấy rất nể những người dám nghỉ việc tầm này. Giữa lựa chọn cố làm để lấy tiền, để không mang mác "thất nghiệp" thì mọi người lại chọn ưu tiên chăm sóc bản thân ấy, ngầu đét" - Một người cảm thán.

"Vừa nộp đơn nghỉ việc xong, làm nốt tháng 11 để bàn giao thì đầu tháng 12 mình chính thức nghỉ hẳn đây. Nhiều khi nghĩ cố được đến giờ rồi lại nghỉ, cũng tiếc nhưng nếu cố tiếp thì thấy mình có lỗi với bản thân, với bố mẹ quá tại ngày nào cũng khóc. Mới nộp đơn xin nghỉ chứ chưa chính thức được nghỉ nữa mà đã thấy tâm trạng khá hẳn, cũng chẳng hiểu trước đó mình lo lắng hay mệt mỏi vì điều gì nhưng cảm giác bản thân vừa làm được 1 việc "vì chính mình", nó đã!" - Một người cho hay.

Nghỉ việc cuối năm, cần chuẩn bị những gì?

1. Quỹ tiêu Tết

Quyết định nghỉ việc ở thời điểm này, chắc hẳn mục tiêu lớn nhất là cần được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn dễ phát sinh nhiều khoản phải chi hơn do với bình thường. Bởi lẽ sắp đến Tết, ai cũng có nhu cầu mua sắm, đi lại về quê, mừng tuổi người thân, họ hàng,...

Thế nên nếu không chuẩn bị trước một khoản ngân sách để tiêu Tết trước khi nghỉ việc, khả năng cao là chúng ta cũng không thể toàn tâm toàn ý nghỉ ngơi ở thời điểm này.

Tùy vào nhu cầu của mỗi người mà khoản quỹ tiêu Tết sẽ khác nhau. Cách đơn giản nhất để chuẩn bị là tự hỏi chính mình: Tết này, mình cần bao nhiêu cho bản thân, bao nhiêu để biếu ông bà bố mẹ, bao nhiêu để mừng tuổi các cháu,... Từ đó, áng chừng tổng chi dịp Tết sắp tới, để biết hướng chuẩn bị.

2. Quỹ dự phòng chi phí sinh hoạt

Sau khi nghỉ việc, điều đầu tiên chúng ta mất đi chính là nguồn thu nhập cố định hàng tháng. Thời gian tìm việc mới có thể kéo dài hơn dự kiến, hoặc bản thân muốn tạm nghỉ vài tháng để hồi phục sức khỏe, học thêm kỹ năng mới,...

Ảnh minh họa

Dù lý do là gì, cũng bắt buộc phải có quỹ dự phòng tương đương ít nhất 3-6 tháng sinh hoạt phí. Số tiền này giúp chúng ta duy trì cuộc sống ổn định mà không cần gấp gáp tìm việc, hay chấp nhận những công việc chưa thực sự ưng ý chỉ vì áp lực tiền bạc.

Bởi suy cho cùng, nghỉ việc vì muốn nghỉ ngơi, muốn tìm môi trường tốt hơn mà lại luống cuống rải CV vì cần 1 nguồn thu đều đặn hàng tháng, thực chẳng khác nào tự đặt mình vào thế khó.

3. Làm rõ mục tiêu và định hướng cá nhân

Đi làm thì mệt, nhưng nghỉ làm xong mới thấy cũng… chẳng vui. Đó là tình trạng không ít người gặp phải sau khi nghỉ việc, vì không xác định được rõ ràng mình thực sự muốn gì. Đây cũng là lý do khiến không ít người chỉ đổi chỗ làm để rồi lại rơi vào tình trạng bế tắc hệt như cũ.

Thế nên trước nộp đơn xin nghỉ việc - dù ở bất kỳ thời điểm nào, hãy tự hỏi chính mình: Điều gì ở công việc hiện tại khiến mình không còn cảm thấy phù hợp, và sắp tới mình một công việc ra sao?

Tự vấn điều này giúp chúng ta phần nào định hình được hướng đi tiếp theo của bản thân. Khi đã có định hướng rõ ràng, việc lên kế hoạch tìm việc, sắp xếp lại cuộc sống cũng sẽ dễ vào guồng hơn. Bởi sau cùng, chẳng ai muốn nghỉ việc xong rồi lại phải thở dài mà thốt lên: "Biết thế đã chẳng nghỉ".