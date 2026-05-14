Từ nhà đầu tư đến nhà phát triển: Bước đi chiến lược của Mitsubishi Corporation tại “thủ phủ” FDI Đông Bắc TP.HCM

Phối cảnh dự án Monrei Saigon

"Cú hích" niềm tin từ những thương hiệu quốc tế

Khu vực Đông Bắc TP.HCM (Bình Dương trước đây) đang trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản khi hội tụ hàng loạt thương hiệu lớn. Bên cạnh các doanh nghiệp trong nước, khu vực này đang đón nhận làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ các tập đoàn quốc tế như CapitaLand, Gamuda Land và đặc biệt là Mitsubishi Corporation.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang đặt trọng tâm vào yếu tố niềm tin, pháp lý, chất lượng sản phẩm và năng lực triển khai thực tế, việc một tập đoàn quốc tế như Mitsubishi Corporation trực tiếp tham gia phát triển dự án BĐS trung tâm như Monrei Saigon được xem là yếu tố gia tăng niềm tin cho thị trường. Sự góp mặt của một thương hiệu định chế tài chính và công nghiệp hàng đầu Nhật Bản không chỉ đảm bảo về nguồn vốn mà còn là bảo chứng cho tiêu chuẩn thi công và vận hành quốc tế.

Trước đó, Mitsubishi Corporation đã đầu tư vào nhiều dự án đô thị quy mô lớn tại Việt Nam như Vinhomes Ocean Park và The Manor Central Park tại Hà Nội, Vinhomes Grand Park tại TP.HCM. Sự hiện diện liên tục này cho thấy cam kết dài hạn của tập đoàn đối với thị trường Việt Nam.

Lần này, Mitsubishi Corporation cùng hai đối tác Tokyu Land Corporation và Phát Đạt phát triển dự án Monrei Saigon tại khu Đông Bắc TP HCM. Dự án nằm trên trục Nguyễn Thị Minh Khai, tại giao điểm của bộ 3 hạ tầng trọng điểm phía Nam: Vành đai 3 - Quốc lộ 13 - Metro, thuộc hành lang phát triển phía Đông Bắc TP.HCM, khu vực đang chứng kiến tốc độ đô thị hóa nhanh cùng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) gia tăng mạnh.

Điểm khác biệt lớn nhất tại Monrei Saigon chính là tư duy quy hoạch. Mitsubishi Corporation phát triển Monrei Saigon theo mô hình Urban Hydrotherapy City (Thành phố Nước - Thuỷ liệu). Trong đó vai trò của nước được nâng từ cảnh quan trở thành một cấu phần cốt lõi của hạ tầng.

Đây không chỉ đơn thuần là một hướng tiếp cận về thiết kế, mà còn mở ra một tư duy mới trong quy hoạch đô thị, nơi nước được tích hợp toàn diện vào định hướng phát triển dự án nhằm nâng cao chất lượng sống tổng thể, để cư dân có thể tái tạo năng lượng ngay tại nơi ở.

Ông Hisashi Ishiwata, Giám đốc Ban Phát triển Đô thị Đông Nam Á của Mitsubishi Corporation, cho biết: “Monrei Saigon hướng tới việc thiết lập một chuẩn mực mới, lấy chất lượng sống làm trung tâm. Chúng tôi đưa yếu tố nước vào cấu trúc đô thị như một dạng hạ tầng trải nghiệm và phục hồi, hình thành mô hình ‘Urban Hydrotherapy City’ – nơi sức khỏe cư dân được ưu tiên hàng đầu.

Thời điểm chín muồi cho vai trò nhà phát triển chuyên nghiệp tại Việt Nam

Sự hiện diện trực tiếp của Mitsubishi Corporation tại dự án này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lộ trình đầu tư tại Việt Nam.

Theo giới quan sát, sau quá trình “thử nghiệm – tích lũy – mở rộng”, giai đoạn hiện tại được xem là thời điểm chín muồi để Mitsubishi Corporation chuyển sang vai trò chủ động hơn, từng bước trở thành một nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp tại Việt Nam, thay vì chỉ dừng lại ở vai trò nhà đầu tư như trước đây.

Thay vì chỉ góp vốn vào các liên doanh, tập đoàn này đang nhúng tay sâu hơn vào mọi công đoạn, từ ý tưởng quy hoạch, thiết kế đến quản lý chất lượng theo tinh thần “Made in Japan” vốn là bảo chứng cho uy tín và chất lượng của Nhật Bản.

Đại diện Mitsubishi Corporation, ông Naosuke Kazami (COO, MC Urban Development Vietnam), cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi cam kết mang đến một sản phẩm chất lượng cao, đồng thời hiểu rằng thành công của dự án chỉ có thể đạt được thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa các đối tác chiến lược.”

Vừa qua, Mitsubishi Corporation cũng thể hiện quyết tâm đối với Monrei Saigon thông qua tuần lễ Tokyo CEO Summit 2026 khi gửi lời mời đến CEO của hàng chục đối tác phân phối chiến lược Việt Nam đến tham quan trụ sở chính toàn cầu của Tập đoàn tại Tokyo, đồng thời tham dự lễ ký kết chiến lược dự án giữa Mitsubishi Corporation và đơn vị tư vấn chiến lược Big Four. Giới chuyên môn đánh giá đây là động thái chưa từng có đối với một nhà phát triển BĐS quốc tế dành cho thị trường và đối tác Việt Nam, qua đó thể hiện sự chỉn chu và tính cam kết mà “ông lớn” này dành cho dự án Monrei Saigon.

Sự xuất hiện của những dự án như Monrei Saigon tại giao điểm hạ tầng trọng điểm (Quốc lộ 13 – Vành đai 3) kỳ vọng sẽ thiết lập mặt bằng tiêu chuẩn mới cho phân khúc căn hộ cao cấp. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho thấy tiềm năng dài hạn của khu vực Đông Bắc TP.HCM trong mắt các nhà đầu tư chiến lược đến từ Nhật Bản.