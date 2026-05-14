One Era Nizi: 300 căn thấp tầng hiếm có tại tâm điểm Thượng Đông TP. HCM

Trong bất động sản đô thị, thấp tầng luôn là lớp tài sản có quy luật riêng: càng về sau càng ít, càng hiếm càng giá trị. Khi hạ tầng hoàn thiện, cư dân đổ về, thương mại hình thành và đô thị bước vào giai đoạn trưởng thành, những sản phẩm gắn liền với đất trong khu quy hoạch bài bản thường trở thành nhóm tài sản được săn đón.

Nguồn cung thấp tầng tại TP.HCM đang thu hẹp rõ rệt. Theo Savills, trong quý II/2024, thị trường chỉ ghi nhận 10 căn nhà thấp tầng mới, trong khi nguồn cung căn hộ cùng kỳ đạt hơn 1.100 căn. Sự chênh lệch này cho thấy nhà phố, biệt thự và shophouse ngày càng trở thành sản phẩm chọn lọc, đặc biệt khi quỹ đất đô thị ngày càng đắt đỏ và pháp lý dự án ngày càng khắt khe.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng nghiêng về nguồn cung cao tầng, sự xuất hiện của 300 căn nhà phố và nhà phố thương mại Nizi mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là quỹ thấp tầng đầu tiên của One Era, nằm trong khu đô thị quy mô khoảng 50 ha tại trung tâm Thượng Đông TP.HCM.

Điểm đáng giá của Nizi nằm ở sự kết hợp giữa tính hữu hạn và cấu trúc đô thị. Một căn thấp tầng riêng lẻ có thể có đất nhưng thiếu quy hoạch. Một shophouse trên tuyến phố cũ có thể có dòng người nhưng thiếu hệ sinh thái sống. Nizi đặt tài sản gắn liền với đất vào trong khu đô thị kiểu mẫu thế hệ mới, được nâng đỡ bởi hạ tầng, thương mại, giáo dục, y tế, cảnh quan và cộng đồng cư dân tương lai.

Nizi được phát triển như phân khu thấp tầng mở đầu của One Era với câu chuyện Nếp nhà rực rỡ, hướng đến các gia đình trẻ và gia đình đa thế hệ. Lợi thế của Nizi nằm ở hệ sinh thái tiện ích được đặt ngay trong bán kính sống hằng ngày.

AEON Shopping Center tạo điểm đến thương mại, mua sắm, ẩm thực và giải trí ngay trong khu đô thị. Với dòng nhà phố thương mại, đây là yếu tố quan trọng vì thương mại chỉ có sức bật khi có điểm hút, dòng khách và nhịp sinh hoạt ổn định.

Hệ thống giáo dục gồm KindUp Preschool và trường liên cấp Elite tạo thêm lực hút cho cư dân gia đình. Khi trường học nằm gần nhà, thời gian đưa đón được rút ngắn, trẻ em có môi trường học tập thuận tiện, phụ huynh có thêm thời gian cho công việc và đời sống riêng.

Bên cạnh đó, trung tâm chăm sóc sức khỏe quốc tế, hệ công viên, lối dạo, mảng xanh và các không gian sinh hoạt cộng đồng giúp Nizi không chỉ là nơi sở hữu tài sản, mà còn là nơi thiết lập nhịp sống. Cư dân có thể đi bộ, vận động, đưa con ra công viên, mua sắm, dùng dịch vụ và kết nối cộng đồng ngay gần nhà.

Dự kiến, hệ tiện ích trọng điểm của khu đô thị sẽ hoàn thiện trong năm 2027. Đây là cột mốc quan trọng, bởi trong nhiều khu đô thị lớn, giá trị bất động sản thường được tái định vị rõ hơn khi tiện ích đi vào vận hành, cư dân về ở và dòng thương mại bắt đầu hình thành.

Với nhóm khách hàng đầu tư, giá trị của Nizi nằm ở khả năng khai thác linh hoạt. Dòng nhà phố thương mại được thiết kế với hai lối đi riêng biệt, cho phép tách bạch không gian ở và không gian kinh doanh. Chủ sở hữu có thể vừa ở, vừa vận hành cửa hàng, cho thuê một phần hoặc khai thác nhiều nhóm khách thuê cùng lúc.

Thiết kế này phù hợp với các mô hình như showroom, văn phòng, dịch vụ, F&B, cửa hàng tiện ích, lưu trú chuyên gia hoặc các mô hình kinh doanh phục vụ cư dân nội khu. Trong bối cảnh One Era có AEON Shopping Center, trường học, trung tâm chăm sóc sức khỏe, công viên và cộng đồng cư dân tương lai, nhà phố thương mại Nizi có cơ sở để hình thành dòng khai thác ổn định hơn khi khu đô thị đi vào vận hành.

Với dòng nhà phố ở, thiết kế thông tầng, tầm nhìn hướng công viên và mảng xanh nội khu mang lại cảm giác sống thoáng, nhiều ánh sáng và gần thiên nhiên hơn. Đây là lợi thế khác biệt trong bối cảnh nhiều gia đình đô thị ngày càng ưu tiên không gian riêng tư, diện tích sử dụng linh hoạt và môi trường sống ít nén hơn so với cao tầng.

Tại Nizi, khách hàng có thể tiếp cận dòng nhà phố và nhà phố thương mại với tài chính từ khoảng 1,8 tỷ đồng, kết hợp các chính sách hỗ trợ từ chủ đầu tư như hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng, ân hạn nợ gốc trong 36 tháng,... Trong tương quan với tính chất sản phẩm thấp tầng, số lượng giới hạn 300 căn, vị trí trong khu đô thị 50 ha và chuỗi tiện ích đang hình thành, đây là vùng giá đáng chú ý cho nhóm khách hàng tìm kiếm tài sản tích lũy dài hạn tại Đông Bắc TP.HCM.

Cơ hội của Nizi không nằm ở một kỳ vọng ngắn hạn, mà ở việc sản phẩm xuất hiện đúng điểm đầu của chu kỳ: trước khi hạ tầng hoàn thiện đồng loạt, trước khi tiện ích vận hành đầy đủ, trước khi cư dân và thương mại nội khu định hình rõ nét.

Khi thị trường bước sang giai đoạn trưởng thành, tài sản thấp tầng trong khu đô thị quy hoạch đồng bộ thường không còn nhiều lựa chọn ở mặt bằng giá ban đầu. Đó là lý do 300 căn Nizi trở thành giỏ hàng đáng chú ý tại Thượng Đông: hữu hạn về số lượng, rõ ràng về công năng, có nền tảng ở thực, có khả năng khai thác và hưởng lợi từ chu kỳ phát triển hạ tầng.

