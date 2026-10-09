Từ những nguồn lực riêng đến sức mạnh chung: Hạng mục Dự án Hợp lực Cộng đồng tại Human Act Prize 2026

Tinh thần cốt lõi của Human Act Prize 2026: "Hợp lực vì một cộng đồng bền vững"

Những vấn đề của xã hội hiện nay – từ sinh kế, môi trường cho đến giáo dục – hiếm khi có lời giải trọn vẹn nếu chỉ dựa vào nỗ lực đơn lẻ. Vì vậy, Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2026 quyết định đặt trọng tâm vào tinh thần "Hợp lực cộng đồng".

Giải thưởng không tìm kiếm những người hùng đơn độc, mà hướng ống kính vào những cái bắt tay thực chất – nơi doanh nghiệp, chính quyền, chuyên gia và người dân cùng ngồi lại, góp sức từng thế mạnh riêng để giải quyết một bài toán chung.

Việc mở ra hạng mục Dự án Hợp lực Cộng đồng chính là cách Human Act Prize 2026 ghi nhận và thúc đẩy những mô hình biết đi cùng nhau: chia sẻ trách nhiệm, bù đắp điểm yếu và giữ cho tác động xã hội tiếp tục sống ngay cả khi dự án đã khép lại.

Hạng mục ra đời để vinh danh các dự án có khả năng kết nối và huy động những nguồn lực khác nhau, hình thành cơ chế phối hợp thực chất để cùng giải quyết các vấn đề cộng đồng, tạo ra giá trị và tác động lớn hơn.

Tiêu chí nhận diện một mô hình hợp lực cộng đồng

Để tìm ra những dự án xứng đáng, Hội đồng Giám khảo Human Act Prize 2026 thiết lập bộ tiêu chuẩn chung vào các tiêu chí đánh giá về tính cam kết, tính bền vững, tính sáng tạo, tính tác động, tính lan tỏa.

Bên cạnh bộ tiêu chí chung, mỗi hạng mục giải thưởng có một bộ tiêu chí riêng được thiết kế nhằm đào sâu vào những đặc trưng, thế mạnh và giá trị nổi bật mà hạng mục đó hướng tới tôn vinh. Hai nhóm tiêu chí được sử dụng đồng thời và bổ trợ cho nhau, giúp Hội đồng vừa đánh giá toàn diện trên một mặt bằng chung, vừa nhận diện rõ dấu ấn riêng của từng đề cử.

Với hạng mục Dự án Hợp lực Cộng đồng, Hội đồng Giám khảo sẽ tập trung vào những dự án có khả năng huy động sự tham gia của nhiều bên, kết nối nguồn lực xã hội và xây dựng và vận hành mô hình hợp tác hiệu quả để cùng giải quyết các vấn đề của cộng đồng. Cụ thể:

Nền tảng và cơ chế hợp lực: Khả năng xác định và quy tụ đúng các chủ thể, nguồn lực phù hợp với bài toán; mức độ rõ ràng về vai trò, thế mạnh của từng bên và cơ chế phối hợp để cùng tạo ra kết quả chung; đồng thời bảo đảm cơ chế hợp lực có khả năng duy trì, mở rộng và thích ứng, không phụ thuộc vào một chủ thể hay nguồn lực duy nhất.

Quy mô và tính bền vững của hợp lực tạo tác động: Mức độ hợp lực tạo ra giá trị gia tăng và những kết quả mà một chủ thể riêng lẻ khó có thể đạt được; khả năng duy trì sự phối hợp và tiếp tục tạo tác động theo thời gian; tiềm năng hệ thống hóa, chuyển giao hoặc nhân rộng mô hình để tạo giá trị tham chiếu cho các bên khác.

Cùng ghi nhận và lan tỏa những giá trị hợp lực

Những thay đổi lớn lao luôn bắt đầu từ những cái bắt tay can đảm. Một chương trình phủ xanh đất trống cần sự đồng lòng của chính phủ, doanh nghiệp tài trợ và bà con giữ rừng. Một dự án mang nước sạch về vùng cao cần sự phối hợp giữa kỹ sư công nghệ, nhà hảo tâm và chính quyền địa phương. Đó chính là những minh chứng sống động cho tinh thần hợp lực mà xã hội đang tìm kiếm.

Cổng tiếp nhận hồ sơ của Human Act Prize 2026 đang chính thức mở từ ngày 21/09 đến 15/11/2026.

Đối với các chủ thể dự án: Hãy chủ động đăng ký tham gia để câu chuyện liên minh của bạn được lắng nghe, đánh giá và trở thành hình mẫu truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Đối với cộng đồng: Nếu bạn đang chứng kiến hay thụ hưởng từ một mô hình hợp lực ý nghĩa, hãy cất lên tiếng nói đề cử để những nỗ lực thầm lặng được bước ra ánh sáng, được ghi nhận và tiếp thêm sức mạnh nhân rộng.

Mỗi sự hợp lực hôm nay chính là nền móng vững chắc cho một tương lai phát triển bền vững của cộng đồng ngày mai.