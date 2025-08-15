Từ Seoul, Gia Lai mở đường thành trung tâm logistics Tây Nguyên

Tăng cường hợp tác chiến lược với đối tác Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc, ngày 12-8 tại thủ đô Seoul đã diễn ra Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok, lãnh đạo cấp cao hai nước cùng hơn 400 doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và Hàn Quốc, tạo không gian kết nối sâu rộng giữa các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh TTXVN

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng dẫn đầu, cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, đại diện các sở, ngành và doanh nghiệp chủ lực của tỉnh đã tham dự, thực hiện chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc từ ngày 10 đến 14-8-2025. Đây là chuyến công tác mang ý nghĩa chiến lược, nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh của Gia Lai, đồng thời tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường xuất khẩu và thu hút nguồn vốn chất lượng cao.

Ngay tại diễn đàn, Gia Lai đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với hàng loạt biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) quan trọng. Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ đã ký kết với Công ty Eric C&C (Hàn Quốc) thỏa thuận hợp tác phát triển cảng tự động, áp dụng giải pháp logistics thông minh và hạ tầng số phục vụ Cảng Phù Mỹ – một dự án hạ tầng chiến lược của tỉnh.

Tương tự, Công ty TNHH Việt Phúc ký kết với Công ty Midas Holding Co., Ltd về hợp tác phát triển hệ thống bảo quản trái cây, chế biến nông sản, chuỗi logistics lạnh và mở rộng hợp tác trên chuỗi giá trị nông nghiệp. Các thỏa thuận này không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn mở ra hướng đi mới cho việc áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến và vận chuyển hàng hóa của Gia Lai.

Gia Lai - điểm đến hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư Hàn Quốc

Song song với các hoạt động tại diễn đàn, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đã có nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi với các tổ chức và doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc. Cụ thể, ngày 13-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Busan (BCCI).

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng (bìa phải) tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo KOBC.

Chủ tịch BCCI Yang Jae-sang đánh giá cao tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của Gia Lai; đồng thời khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là cảng biển, logistics, chế biến nông sản, năng lượng tái tạo và phát triển đô thị thông minh.

Hai bên thống nhất thiết lập kênh trao đổi thường xuyên, xúc tiến các đoàn doanh nghiệp Busan sang khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Gia Lai. Lãnh đạo BCCI cũng mời tỉnh Gia Lai và cộng đồng doanh nghiệp tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư do tổ chức này chủ trì trong thời gian tới.

Đáng chú ý, BCCI đánh giá cao tiềm năng kết nối logistics giữa cảng Busan và cảng biển Phù Mỹ, cùng Khu công nghiệp Phù Mỹ đang được Gia Lai tập trung đầu tư, coi đây là cơ hội để hợp tác sâu hơn trong lĩnh vực vận tải biển, xuất nhập khẩu và phát triển chuỗi cung ứng.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cùng đoàn cũng làm việc với Tổng Công ty Phát triển Hải dương Hàn Quốc (KOBC) và Cảng Busan – những đối tác chiến lược có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm vận hành trong lĩnh vực cảng biển, logistics, thương mại quốc tế và dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu. Đây là những cuộc tiếp xúc quan trọng, đặt nền tảng cho các dự án hợp tác quy mô lớn trong tương lai.

Khẳng định vị thế, mở rộng cơ hội hợp tác

Việc Gia Lai chủ động và hiệu quả trong các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc lần này đã khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của tỉnh trên bản đồ thu hút đầu tư quốc tế. Các thỏa thuận ký kết không chỉ tập trung vào lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp, logistics, hạ tầng cảng biển mà còn hướng tới các ngành mới, gắn với xu hướng phát triển bền vững như năng lượng tái tạo và đô thị thông minh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng (thứ 2 từ trái sang) tặng quà lưu niệm cho BCCI.

Theo ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai, chuyến công tác tại Hàn Quốc vừa qua của đoàn đã đạt nhiều mục tiêu quan trọng. Cụ thể, đoàn của tỉnh đã quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của địa phương; thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với các đối tác Hàn Quốc; mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến và nguồn vốn chất lượng cao.

Với cam kết đồng hành của các tổ chức và doanh nghiệp Hàn Quốc, Gia Lai kỳ vọng sẽ sớm hiện thực hóa các dự án hợp tác, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế – xã hội, từng bước xây dựng Gia Lai trở thành trung tâm logistics và chế biến nông sản của khu vực Tây Nguyên.