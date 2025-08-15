Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hãng bay nào đúng giờ nhất trong 7 tháng đầu năm?

15-08-2025 - 15:02 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hàng không, trong 7 tháng đầu năm, có tổng số 164.577 chuyến bay được khai thác, cao hơn con số 154.276 chuyến của cùng kỳ 2024.

Tuy nhiên, tỷ lệ bay đúng giờ trung bình toàn ngành lại giảm so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 62,7%.

Trong đó, Bamboo Airways dẫn đầu về tỷ lệ đúng giờ trung bình, với 80,1% chuyến bay đúng giờ. Các hãng Pacific Airlines và VASCO lần lượt ghi nhận tỷ lệ bay đúng giờ là 79,2% và 79,1%. Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đạt tỷ lệ đúng giờ trong 7 tháng đầu năm 2025 đạt 70%, còn tỷ lệ này ở Vietravel Airlines là 68,5%. Hãng hàng không Vietjet Air có tỷ lệ đúng giờ là 51,6%.

Về tỷ lệ hủy chuyến, trong 7 tháng đầu năm 2025, toàn ngành hàng không nội địa ghi nhận 1.097 chuyến bay bị hủy, tương đương với tỷ lệ 0,7% - tăng 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Bamboo Airways là hãng ít hủy chuyến nhất, với chỉ 0,1% bị hủy. Vietjet Air cũng ghi nhận tỷ lệ hủy chuyến thấp hơn mức trung bình toàn ngành, với 0,6% chuyến bay bị hủy. Các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vietravel Airlines lần lượt ghi nhận tỷ lệ hủy chuyến là 0,8%, 0,9% và 1,2%. Hãng có hủy chuyến nhiều nhất là VASCO với 1,4% chuyến bay bị hủy.

Hãng bay nào đúng giờ nhất trong 7 tháng đầu năm?- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trước thềm kỳ nghỉ lễ trọng đại kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, lượng khách quốc tế cũng như khách nội địa đến sân bay Nội Bài được dự đoán tăng mạnh, với ngày cao điểm nhất ước tính gần 110.000 lượt hành khách và 638 chuyến bay, cao hơn khoảng 20% so với cùng kỳ 2024. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã chủ động lên kế hoạch hiệp động chặt chẽ với các hãng hàng không, tính toán, chuẩn bị phương án tối ưu để phục vụ hành khách trong giai đoạn cao điểm.

Tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM, các hãng hàng không nội địa cũng có phương án bố trí khai thác nhà ga T3 nhằm nâng cao năng lực phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách trong dịp Đại lễ, đồng thời giảm tải áp lực cho nhà ga T1 hiện hữu.

Siêu tàu 35 triệu USD "Made by Vietnam": Lớn nhất trong lịch sử, báo Nga ngợi khen

Theo Phạm Duy

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lần đầu tiên, 250 dự án trị giá 1,2 triệu tỷ đồng đồng loạt khánh thành, khởi công vào tuần sau: Tác động ra sao đến GDP Việt Nam?

Lần đầu tiên, 250 dự án trị giá 1,2 triệu tỷ đồng đồng loạt khánh thành, khởi công vào tuần sau: Tác động ra sao đến GDP Việt Nam? Nổi bật

Bắt tay Tập đoàn 83.300 nhân viên, Việt Nam sắp sở hữu "siêu thành phố" 4,2 tỷ USD: Thế giới chưa từng có

Bắt tay Tập đoàn 83.300 nhân viên, Việt Nam sắp sở hữu "siêu thành phố" 4,2 tỷ USD: Thế giới chưa từng có Nổi bật

Bộ Nội vụ đề xuất chính sách vượt trội về lương thưởng, bổ nhiệm với chuyên gia

Bộ Nội vụ đề xuất chính sách vượt trội về lương thưởng, bổ nhiệm với chuyên gia

14:35 , 15/08/2025
Siêu tàu 35 triệu USD "Made by Vietnam": Lớn nhất trong lịch sử, báo Nga ngợi khen

Siêu tàu 35 triệu USD "Made by Vietnam": Lớn nhất trong lịch sử, báo Nga ngợi khen

14:03 , 15/08/2025
Từ nền kinh tế nghèo, lạm phát cao, Việt Nam thành công kiềm chế và vượt 2 khủng hoảng lớn, tạo đà tăng trưởng trên 10% thế nào?

Từ nền kinh tế nghèo, lạm phát cao, Việt Nam thành công kiềm chế và vượt 2 khủng hoảng lớn, tạo đà tăng trưởng trên 10% thế nào?

13:30 , 15/08/2025
Hộ kinh doanh chờ gỡ vướng chính sách thuế

Hộ kinh doanh chờ gỡ vướng chính sách thuế

13:15 , 15/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên