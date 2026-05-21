Từ tài sản tích lũy đến di sản gia đình: Sức hút của bất động sản lõi trung tâm

Vị thế của bất động sản nội đô trong chiến lược đầu tư của giới thượng lưu

Trong mọi chu kỳ biến động của thị trường, bất động sản luôn giữ vị trí đặc biệt trong danh mục đầu tư của giới thượng lưu. Theo Knight Frank The Wealth Report 2025, giới siêu giàu Châu Á luôn ưu tiên "xuống tiền" làm phong phú cho "bộ sưu tập" bất động sản của mình. Với giới thượng lưu, bất động sản cao cấp không đơn thuần là kênh tích lũy, mà là lớp tài sản mang tính chọn lọc, được định vị bởi những yếu tố khó thay thế như vị trí khan hiếm, quỹ đất hữu hạn và dấu ấn riêng của từng sản phẩm.

Tại Hà Nội, thị trường nhà ở cao cấp liên tục thiết lập mặt bằng giá mới. Theo JLL, quý I/2026, căn hộ cao cấp Hà Nội ghi nhận giá sơ cấp trung bình khoảng 109 triệu đồng/m², tăng 20,7% so với cùng kỳ. Điều này được xem là kết quả của hàng loạt chiến lược quy hoạch và làn sóng hạ tầng đang làm thay đổi hoàn toàn cơ cấu sử dụng đất khu vực trung tâm.

Cụ thể, dọc trục cảnh quan sông Hồng, đô thị tương lai không chỉ được định hình bởi mật độ xây dựng, mà bởi chất lượng tổ chức không gian sống. Khi hạ tầng được hoàn thiện theo chuẩn mực của một thành phố hiện đại, cảnh quan được quy hoạch bài bản và mật độ cư trú được kiểm soát hợp lý hơn, quỹ đất dành cho các không gian sống trong nội đô sẽ ngày càng giới hạn.

Các dự án ven sông trong lõi đô thị thường sở hữu lợi thế kép: kết nối trung tâm và khoảng mở cảnh quan hiếm có. (Ảnh: Meygroup)

Cũng chính tại những tọa độ như vậy, bất động sản mới đủ tầm bước vào "bộ sưu tập tinh hoa" của giới thượng lưu Hà Thành. Sự giới hạn ấy không phải là thiếu hụt ngẫu nhiên, mà là quá trình chọn lọc có chủ đích, để những tọa độ còn lại trở thành các điểm đến đáng sống thực sự

Điển hình có thể kể đến dự án Rivea Residences (do Meygroup phát triển), tọa lạc tại khu đất kế cận hồ sinh thái Vĩnh Hưng rộng 15ha, chỉ cách hồ Hoàn Kiếm 9 phút di chuyển và sở hữu tầm nhìn thoáng thẳng ra trục cảnh quan sông Hồng theo quy hoạch mới. Từ quỹ đất hiếm trong lõi nội đô, Rivea Residences được phát triển thành một sản phẩm có chiều sâu về quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan và trải nghiệm sống.

Khi một tài sản thế hệ mới trở thành "di sản truyền đời"

Không chỉ dừng lại ở lợi thế vị trí, Rivea Residences cho thấy dáng dấp của một bất động sản thế hệ mới khi được kiến tạo theo những chuẩn sống đang được giới thượng lưu đô thị theo đuổi: đề cao thẩm mỹ, hướng tới thiên nhiên, coi trọng sự riêng tư và tận hưởng, luôn tìm kiếm những không gian sống có chiều sâu.

Tại Rivea Residences, tinh thần đề cao thẩm mỹ được thể hiện qua ngôn ngữ kiến trúc giàu tính trải nghiệm, thay vì sự phô diễn hình khối. Lấy cảm hứng từ dòng chảy sông Hồng, hai tòa tháp được tạo hình bằng những đường cong mềm mại, kết hợp các lớp ban công, khoảng lùi và mặt kính lớn để tạo nên nhịp điệu thị giác thanh thoát, đồng thời tối ưu ánh sáng, tầm nhìn và khả năng che nắng. Song hành cùng kiến trúc là hệ cảnh quan do Belt Collins tư vấn, với vườn xanh, mặt nước và các lớp tiện ích được tổ chức trên nhiều cao độ như một "dòng thác" xuyên suốt công trình - chú trọng xu hướng sống xanh đang trở thành chuẩn mực của bất động sản cao cấp hiện đại.

Rivea Residences được phát triển theo tinh thần sống xanh và sống chất lượng, đáp ứng nhu cầu an cư của thế hệ cư dân đô thị mới. (Ảnh: Meygroup)

Không còn dừng ở những tiêu chuẩn xa xỉ thường thấy, bất động sản thế hệ mới được "định giá" bởi trải nghiệm sống toàn diện cho chủ nhân. Trong tinh thần đó, hệ sinh thái hơn 50 tiện ích tại Rivea Residences, từ bể bơi bốn mùa 50m, gym, sauna, co-working, private cinema đến golf 3D, rooftop BBQ và vườn trên cao… được phát triển để đáp ứng nhu cầu sống cân bằng của thế hệ thượng lưu mới: chăm sóc sức khỏe, làm việc linh hoạt, nghỉ ngơi riêng tư và kết nối gia đình.

Nhưng giá trị bền vững hơn của bất động sản thế hệ mới không chỉ nằm ở việc cập nhật những chuẩn sống thời thượng, mà còn ở khả năng lưu giữ các giá trị gia đình qua nhiều thế hệ. Tinh thần ấy hiện diện rõ tại The Rey Edition - bộ sưu tập duplex - thuộc Rivea Residences. Không gian thông tầng, tầm nhìn rộng mở, hồ bơi và khu vườn riêng tại ban công kiến tạo trải nghiệm sống trong "biệt thự trên không" giữa nội đô; trong khi thang máy riêng, chỗ đỗ xe ô tô định danh, Business Lounge hay đặc quyền miễn phí sử dụng golf 3D trong 5 năm hoàn thiện một hệ sinh thái ưu quyền cá nhân hóa dành riêng cho giới sở hữu.

The Rey Edition tái hiện tinh thần nếp nhà đa thế hệ qua những không gian chung rộng mở, chỉn chu và giàu tính kết nối. (Ảnh: Meygroup)

Từ những chuẩn sống cá nhân hóa đến không gian gắn kết nhiều thế hệ, giá trị của bất động sản cao cấp hôm nay đang được mở rộng vượt ra ngoài khái niệm sở hữu tài sản đơn thuần. Đó cũng là lý do các dự án sở hữu vị trí lõi trung tâm, quỹ đất khan hiếm, cộng hưởng thêm việc định hình một chuẩn mực sống khác biệt, đang ngày càng được giới thượng lưu Việt săn lùng như một tài sản bền vững, vừa tích lũy giá trị theo thời gian, vừa đủ sức trở thành di sản truyền đời của mỗi gia đình.