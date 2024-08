Tự tay chuyển gần 1 tỷ đồng cho kẻ lừa đảo sau khi bị dọa liên quan đến vụ án rửa tiền

Ảnh minh họa

Ngày 8/8, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đang điều tra vụ việc một số đối tượng giả danh cán bộ Công an để thực hiện hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản; đồng thời, đề nghị người dân cảnh giác, phòng ngừa tránh bị mắc lừa các đối tượng.

Trước đó, ngày 26/7, chị H.T.L, trú tại huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) nhận được cuộc gọi của một người phụ nữ từ số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ Công an huyện Lập Thạch thông báo, ngày 6/10/2023, chị L có sử dụng CCCD để đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Đông và yêu cầu chị L mang theo CCCD xuống Công an huyện Lập Thạch để làm việc.

Khi chị L nói là không đi được thì người phụ nữ này tắt máy. Sau đó, chị L tiếp tục nhận được cuộc điện thoại từ số lạ, đối tượng nói giọng nữ cũng tự xưng là cán bộ Công an huyện Lập Thạch nói với chị L sẽ nối máy trực tiếp đến Công an Trung ương qua số điện thoại khác. Thời điểm này, người đàn ông tự xưng là cán bộ ở Bộ Công an thông báo có 1 tài khoản tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Đông, được mở bằng thông tin cá nhân của chị L có liên quan đến một vụ án rửa tiền khoảng hơn 6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, người này sử dụng tài khoản Zalo tên "Lê Đức Anh" để gọi video nói chuyện với chị L và đưa ra lệnh bắt giữ các đối tượng là nam giới. Tiếp đó, có một người đàn ông tự giới thiệu tên Hùng, yêu cầu chị không được nói cho ai biết và phải làm theo yêu cầu của các đối tượng nếu không sẽ ra lệnh bắt chị L.

Để nạn nhân hoảng sợ, đối tượng tên Hùng còn nói về các thành viên trong gia đình chị L và cô con gái đang học tại Hà Nội. Các đối tượng yêu cầu, chị L chuyển hết tiền trong tài khoản vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Không dám nói với ai, chị L đã chuyển số tiền 944 triệu đồng vào tài khoản trên theo yêu cầu của các đối tượng.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục yêu cầu chị L phải chuyển thêm tiền vào tài khoản… Đến lúc này, chị L mới nhận thức được bản thân đã bị các đối tượng chiếm đoạt tài sản thì đã quá muộn.