Từ tiện ích số đến cuộc sống thông minh: AI đang hiện diện trong từng khoảnh khắc thường nhật như thế nào

*Bài viết của ông CU Kim, Chủ tịch kiêm CEO Samsung Electronics Đông Nam Á và châu Đại Dương

Trên khắp Đông Nam Á và Châu Đại Dương, người tiêu dùng thường nhanh chóng đón nhận những công nghệ giúp cuộc sống hằng ngày trở nên đơn giản và thuận tiện hơn. Từ thương mại điện tử, thanh toán di động đến các siêu ứng dụng và hệ sinh thái dịch vụ kết nối, trải nghiệm số ngày nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong cách mọi người mua sắm, giao tiếp, làm việc và quản lý cuộc sống.

Kỳ vọng đó cũng đang định hình cách con người tiếp cận trí tuệ nhân tạo. Khi thế giới kỷ niệm Ngày Quốc tế AI (AI Appreciation Day) trong tháng 7 này, một xu hướng ngày càng rõ nét đang diễn ra: AI không còn chỉ là công nghệ để thử nghiệm mà đang dần trở thành một phần của cuộc sống thường nhật.

Tại Đông Nam Á và Châu Đại Dương – khu vực có tỷ lệ ứng dụng công nghệ số và lối sống ưu tiên thiết bị di động (mobile-first) thuộc nhóm cao nhất thế giới – người dùng ngày càng kỳ vọng AI sẽ hỗ trợ họ làm việc, giao tiếp, đưa ra quyết định và xử lý các công việc hằng ngày một cách dễ dàng hơn.

AI càng hiện diện sâu rộng trong cuộc sống, giá trị của công nghệ này sẽ càng được đánh giá dựa trên khả năng cải thiện trải nghiệm thường nhật một cách thiết thực.

Giai đoạn phát triển tiếp theo của AI - sẽ được Samsung giới thiệu tại sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra ngày 22/7 tại London - sẽ không chỉ được định nghĩa bởi những đột phá về công nghệ, mà còn bởi khả năng hòa nhập tự nhiên vào từng phong cách sống, thấu hiểu nhu cầu của mỗi người và giúp đơn giản hóa những công việc hằng ngày.

Từ những công cụ AI riêng lẻ đến hệ sinh thái trải nghiệm kết nối

Trong nhiều năm qua, công nghệ phát triển theo từng thiết bị riêng biệt. Điện thoại thông minh phục vụ liên lạc và làm việc, thiết bị đeo theo dõi sức khỏe và hoạt động, TV mang đến trải nghiệm giải trí, còn các thiết bị gia dụng hỗ trợ công việc trong gia đình.

Mỗi thiết bị chỉ đảm nhiệm một phần trong cuộc sống của người dùng. Nhưng khi được kết nối bằng AI, chúng có thể phối hợp với nhau, phản hồi linh hoạt theo từng ngữ cảnh và giúp người dùng thực hiện mọi việc thuận tiện hơn.

Đó chính là vai trò của SmartThings. Bằng cách kết nối các thiết bị, dịch vụ và đối tác trong cùng một hệ sinh thái, SmartThings biến những tính năng AI riêng lẻ thành các trải nghiệm liền mạch, tự nhiên và phù hợp hơn với nhu cầu trong cuộc sống thực tế.

Hãy hình dung một người trẻ bận rộn với lịch trình dày đặc, nơi ngay cả những quyết định nhỏ cũng có thể tạo thêm áp lực. Với AI Vision, tủ lạnh Bespoke AI Refrigerator Family Hub có thể hỗ trợ theo dõi thực phẩm tươi sống và thực phẩm đóng gói, nhắc nhở người dùng khi những thực phẩm thường dùng sắp hết, đồng thời giúp việc lên kế hoạch mua sắm trở nên đơn giản hơn.

Sự hỗ trợ đó cũng mở rộng sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. SmartThings kết nối với Samsung Health để cung cấp thông tin về môi trường ngủ thông qua các thiết bị Galaxy như Galaxy Ring, trong khi Galaxy Watch với tính năng Running Coach có thể phân tích dữ liệu chạy bộ và xây dựng chương trình luyện tập phù hợp với mục tiêu thể chất của từng người dùng.

Sau một ngày dài, khi người dùng thư giãn cùng những chương trình yêu thích trên TV, Samsung Vision AI tiếp tục mang AI lên màn hình lớn, giúp TV hiểu rõ hơn sở thích xem của từng thành viên, từ đó đề xuất nội dung phù hợp và cá nhân hóa trải nghiệm giải trí.

Những trải nghiệm này phản ánh giá trị cốt lõi của AI: không phải một thiết bị đơn lẻ hoạt động độc lập, mà là cả một hệ sinh thái thông minh có thể thấu hiểu bối cảnh và đưa ra những phản hồi được cá nhân hóa theo nhu cầu của mỗi người.

Thiết bị di động – trung tâm của hệ sinh thái AI

Dù AI đang kết nối ngày càng nhiều thiết bị trong cuộc sống, điện thoại di động vẫn là cánh cổng quan trọng nhất. Đây là thiết bị kết nối người dùng với các dịch vụ, nội dung, thiết bị thông minh và những mối quan hệ mà họ tương tác mỗi ngày.

Đó cũng là lý do AI tác nhân (Agentic AI) trở nên đặc biệt quan trọng. Khi AI ngày càng hiểu ngữ cảnh tốt hơn, điện thoại thông minh đang chuyển mình từ một công cụ dùng để tìm kiếm thông tin, nhắn tin hay lướt web thành một giao diện thông minh có khả năng hiểu điều gì thực sự quan trọng với người dùng, chủ động gợi ý bước tiếp theo và hoàn thành nhiều tác vụ hằng ngày với ít thao tác hơn.

Galaxy AI được phát triển để hiện thực hóa giai đoạn phát triển tiếp theo của AI trên thiết bị di động. Thay vì yêu cầu người dùng tự thực hiện mọi thao tác, Galaxy AI có thể chủ động đưa ra những gợi ý phù hợp cho bước tiếp theo. AI trên thiết bị sẽ phát huy giá trị lớn nhất khi trí thông minh được tích hợp trực tiếp vào chính trải nghiệm sử dụng.

Người tiêu dùng tại Đông Nam Á và Châu Đại Dương sẵn sàng đón nhận những lợi ích mà AI mang lại và tin tưởng vào tiềm năng của công nghệ này. Tuy nhiên, niềm tin ấy cần được xây dựng thông qua khả năng bảo vệ dữ liệu cá nhân và đảm bảo người dùng luôn làm chủ thông tin của mình.

Galaxy AI được thiết kế để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm bằng cách lưu trữ thông tin quan trọng trên chính thiết bị của người dùng, đồng thời mang đến sự minh bạch và quyền lựa chọn về cách dữ liệu được sử dụng để tạo nên các trải nghiệm AI. Khi AI mở rộng trên toàn bộ hệ sinh thái kết nối, Samsung cũng đã mở rộng nền tảng bảo mật đa thiết bị Knox Matrix, tạo nên một lớp bảo vệ thống nhất cho các thiết bị gia dụng, điện thoại Galaxy và TV.

Chúng ta mới chỉ ở giai đoạn đầu của hành trình này. Khi AI ngày càng hiện diện nhiều hơn trong cuộc sống, những thiết bị với kiểu dáng mới sẽ thay đổi cách con người tiếp cận, sử dụng và tương tác với thông tin. Điện thoại màn hình gập sẽ đóng vai trò quan trọng trong tương lai đó. Thiết kế màn hình có thể gập mở mang đến nhiều không gian hơn để AI hỗ trợ đa nhiệm, hiển thị nội dung phong phú hơn và tạo nên những trải nghiệm phù hợp với từng ngữ cảnh.

Tại sự kiện Galaxy Unpacked sắp tới, Samsung sẽ chia sẻ rõ hơn về cách tầm nhìn này đang dần trở thành hiện thực.

Chương tiếp theo của AI sẽ không được định nghĩa bởi việc con người phải quản lý thêm bao nhiêu công nghệ mới. Thay vào đó, AI sẽ trở nên ý nghĩa khi trí thông minh có thể hiện diện một cách tự nhiên trong cuộc sống, giúp mọi người sống, làm việc và kết nối với nhau dễ dàng hơn.