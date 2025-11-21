Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Từ tiếng Việt nào có 1.000 chữ "A"?

21-11-2025

Dù là dân chuyên Văn cũng chưa chắc giải được câu đố tiếng Việt này.

Tiếng Việt vốn nổi tiếng với sự phong phú, giàu nhạc điệu và đôi khi phức tạp đến mức khiến người ngoại quốc phải "hoa mắt". Những câu đố về ngôn ngữ đôi khi chỉ là trò đùa, nhưng cũng đủ để khiến chúng ta vừa cười vừa phải nhíu mày suy nghĩ. Một trong số đó chính là câu hỏi tưởng đơn giản mà lại hack não không tưởng dưới đây.

Câu đố có nội dung: Từ tiếng Việt nào có 1.000 chữ "A"?

Câu đố này thoạt nghe có vẻ vô lý và hoàn toàn không thể có đáp án. Làm sao một từ tiếng Việt thông thường lại chứa đến một nghìn chữ cái "A" được? Độ "hóc búa" của câu đố khiến nhiều người Việt Nam dù thông thạo tiếng mẹ đẻ cũng phải lắc đầu.

Nhiều người có óc hài hước đã dễ dàng đưa ra câu trả lời không mất nhiều thời gian suy nghĩ, đó là những chuỗi ký tự thể hiện tiếng cười dài như: hahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaa... hoặc kakakakaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Tuy nhiên, đáp án thực ra lại đơn giản và vận dụng mẹo ngôn ngữ hơn nhiều.

Từ tiếng Việt nào có 1.000 chữ "A"?- Ảnh 1.

Bạn có biết đáp án của câu đố này không?

Trả lời luôn nhé! Đáp án chính là từ: Ma.

Tại sao từ "Ma" lại có 1.000 chữ "A"?

Câu trả lời nằm ở sự kết hợp giữa chữ cái và chữ số La Mã. Trong hệ thống chữ số La Mã, chữ cái M đại diện cho số 1.000. Do đó, từ "Ma" khi đọc mẹo có thể được hiểu là M (1000) chữ A, tức là 1000 chữ "A". Đây là một cách chơi chữ khéo léo dựa trên sự đồng âm và kiến thức toán học cơ bản.

Vậy, từ "Ma" có nghĩa là gì trong tiếng Việt? Theo Từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên, xuất bản lần đầu năm 1988, từ "Ma" được định nghĩa với các ý chính sau:

- Ma là tên gọi chung các loại sinh vật tưởng tượng theo tín ngưỡng dân gian, không có hình hài như người sống, thường là linh hồn người chết, có thể hiện hình hay ẩn hiện để hù dọa người.

- Ma là từ dùng để chỉ hoặc ví những hành vi lừa đảo, xấu xa, không đứng đắn, làm điều phi pháp (ví dụ: làm ma làm quỷ, buôn bán ma túy).

- Ma cũng là từ dùng để chỉ người có sức hấp dẫn, quyến rũ đặc biệt (ví dụ: con ma nhà giàu, ma xó).

Câu đố này đã minh chứng cho sự thú vị bất tận của tiếng Việt, nơi mà những quy tắc tưởng chừng cứng nhắc lại có thể được bẻ lái một cách tài tình, tạo ra những khoảnh khắc giải trí và bất ngờ. Bạn có thấy thế không?

Câu đố cực hack não: Từ nào có nhiều chữ nhất?

Theo Thiên An

Thanh niên Việt

Từ tiếng Việt

