Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ tối 28 Tết, chợ hoa ở TPHCM đồng loạt 'xả hàng' giảm giá 30–70%

16-02-2026 - 08:15 AM | Sống

Tối 15/2 (tức 28 tháng Chạp), không khí tại các chợ hoa xuân trên địa bàn TPHCM trở nên sôi động khác thường khi nhiều tiểu thương đồng loạt treo bảng “xả hàng”, giảm giá mạnh để kịp nghỉ Tết sớm.

Ghi nhận tại một số tuyến đường tập trung bán hoa ở Gò Vấp, nhiều bảng giá được chỉnh sửa liên tục ngay trong đêm. Có nơi giảm 30–50%, thậm chí 70% so với mức giá buổi chiều cùng ngày.

Những chậu cúc, vạn thọ, mai mini, bông giấy... trước đó còn neo giá vài trăm nghìn đồng, đến tối chỉ còn trên dưới 100.000 đồng/chậu.

Nhiều tiểu thương cầm bảng ghi tay “50.000 ngàn đồng/chậu”, “100.000 ngàn đồng/2 cây”, “xả 300.000 ngàn đồng/chậu”… liên tục mời khách.

Mai mini mới trước đó vài tiếng có giá 100.000 -150.000/ chậu nhưng nay chỉ còn 100.000 đồng/ cặp, mất giá 50 -70%. Người dân tranh thủ “săn” hoa giá rẻ, chọn mua nhanh tay trước khi sạp dọn hàng. Có thời điểm, khách đứng kín lối đi, xe máy nối đuôi nhau chờ chở hoa về.

Mai cỡ lớn cũng giảm giá bất ngờ từ 50 - 70%, bên cạnh đó còn kèm thêm khuyến mãi chậu hoa giấy tự chọn.

Một người bán cho biết, càng sát giao thừa, chi phí vận chuyển hoa tồn về vườn càng tốn kém. “Bán rẻ còn hơn chở về. Lỗ chút nhưng thu hồi được vốn, kịp dọn dẹp về quê ăn Tết”, tiểu thương chia sẻ.

Tại một số điểm, chỉ sau vài giờ treo bảng xả hàng, hoa được bán hết sạch. Chủ sạp thu dọn bạt, tháo khung, phủ bạt lên những chậu còn lại và nghỉ Tết sớm. Hình ảnh người bán tất bật gom hàng, che bạt trong đêm xen lẫn dòng khách tấp nập tạo nên bức tranh chợ hoa những giờ cuối cùng trước thềm năm mới.

Các loại mai mini, cúc mâm xôi, vạn thọ, hướng dương, bông giấy cỡ nhỏ là mặt hàng “chạy” nhanh nhất do giá mềm, dễ chở bằng xe máy. Trong khi đó, những chậu mai lớn, giá cao vẫn còn rải rác, song cũng được giảm sâu để kích cầu.

Ai đã chuyển tiền vào STK 076695215 tên “HO VAN LOI” mở tại VIB, khẩn trương trình báo Công an

Theo Nguyễn Dũng

Tiền Phong

Từ Khóa:
Gò Vấp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mùa xuân là “thời điểm vàng” để dưỡng gan: 4 thực phẩm gan rất “ưa thích”, nên ăn mỗi ngày đừng tiếc tiền

Mùa xuân là “thời điểm vàng” để dưỡng gan: 4 thực phẩm gan rất “ưa thích”, nên ăn mỗi ngày đừng tiếc tiền Nổi bật

Ai đã chuyển tiền vào STK 076695215 tên “HO VAN LOI” mở tại VIB, khẩn trương trình báo Công an

Ai đã chuyển tiền vào STK 076695215 tên “HO VAN LOI” mở tại VIB, khẩn trương trình báo Công an Nổi bật

Ở lại Sài Gòn trong những ngày “rất Tết”

Ở lại Sài Gòn trong những ngày “rất Tết”

07:56 , 16/02/2026
15 việc hội còn đi học cần hoàn thành ngay trong ngày 29 Tết để có một năm mới tràn đầy may mắn

15 việc hội còn đi học cần hoàn thành ngay trong ngày 29 Tết để có một năm mới tràn đầy may mắn

07:30 , 16/02/2026
Dự báo thời tiết 29 Tết: Miền Bắc nắng đến 28°C trước khi đón không khí lạnh

Dự báo thời tiết 29 Tết: Miền Bắc nắng đến 28°C trước khi đón không khí lạnh

07:20 , 16/02/2026
Tối 28 Tết, dưa hấu ở Cần Thơ “xả hàng” còn 8.000 đồng/kg

Tối 28 Tết, dưa hấu ở Cần Thơ “xả hàng” còn 8.000 đồng/kg

07:03 , 16/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên