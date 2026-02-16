Từ tối 28 Tết, chợ hoa ở TPHCM đồng loạt 'xả hàng' giảm giá 30–70%

Tại một số điểm, chỉ sau vài giờ treo bảng xả hàng, hoa được bán hết sạch. Chủ sạp thu dọn bạt, tháo khung, phủ bạt lên những chậu còn lại và nghỉ Tết sớm. Hình ảnh người bán tất bật gom hàng, che bạt trong đêm xen lẫn dòng khách tấp nập tạo nên bức tranh chợ hoa những giờ cuối cùng trước thềm năm mới.