Từ ‘xem nhà’ đến ‘trải nghiệm nhà’: xu hướng lựa chọn bất động sản thế hệ mới.

Nam Long Journey 2025 – Experience ‘Integrated' xuất hiện như một điểm hẹn khác biệt: nơi chiến lược gặp gỡ cảm xúc, nơi thông tin về các sản phẩm BĐS được kể bằng những trải nghiệm sống động và hợp thời.

Diễn ra từ ngày 5 – 7/12/2025 tại Thisky Hall – Sala Convention Center, TP.HCM, Nam Long Journey được thiết kế như một chuỗi trải nghiệm tích hợp quy mô lớn, mang đến cho khách hàng và nhà đầu tư ba trục giá trị: dữ liệu thị trường, cơ hội đầu tư và trải nghiệm an cư.

Trải nghiệm an cư bằng công nghệ đa giác quan

Không chỉ dừng lại ở bản vẽ hay mô hình, Nam Long Journey 2025 là sân chơi công nghệ mang đến những trải nghiệm an cư chân thực cho khách hàng. Đây là câu trả lời cho nhu cầu của người mua hiện đại: phải được cảm nhận và chạm vào không gian sống trước khi đưa ra quyết định.

Chính vì vậy, Nam Long đã ứng dụng công nghệ hiện đại để biến giấc mơ "ngôi nhà tương lai" thành trải nghiệm thực tế. Phòng Trải nghiệm Đa Giác Quan (Immersive Room 360°) với màn hình panorama cho phép khách tham quan tương tác trực tiếp để khám phá tiện ích, kiến trúc và quy hoạch từng dự án, như đang dạo bước trong chính ngôi nhà tương lai của mình.

Công nghệ VR đưa người dùng vào những chuyến tham quan ảo qua từng tuyến phố, công viên trung tâm hay phân khu, mang lại cảm giác chân thực và sống động. Đặc biệt, mỗi khách hàng sẽ được cung cấp Hộ chiếu Hành trình (Journey Passport), một công cụ thông minh tích hợp bản đồ 3D, hệ thống chỉ đường và lịch trình sự kiện, giúp chuyến đi trở thành một hành trình liền mạch và giàu cảm xúc.

Nhờ đó, khách hàng có thể hình dung rõ nét "ngôi nhà tương lai" trong tổng thể đô thị tích hợp thay vì chỉ dựa vào bản vẽ hay lời giới thiệu.

Lời giải cho bài toán tối ưu thời gian và lựa chọn

Một lý do nữa khiến Nam Long Journey 2025 trở thành sự kiện không thể bỏ lỡ chính là cơ hội giúp khách hàng đưa ra quyết định toàn diện cho tương lai. Với mô hình Experience ‘Integrated' độc đáo, thay vì phải tốn nhiều thời gian di chuyển để khảo sát từng đại đô thị riêng lẻ. Nam Long Journey như một "one-stop-shop" thu nhỏ toàn bộ hệ sinh thái vào một điểm hẹn, giúp khách hàng khám phá chuỗi dự án một cách trực quan, rõ ràng và tổng thể nhất.

Không gian mô phỏng góc nhỏ thanh bình của dự án Mizuki Park.

Chọn nhà tại Nam Long, khách hàng không chỉ chọn một nơi an cư mà là sở hữu cả một hệ sinh thái đô thị tích hợp. Mô hình năm trụ cột – Live, Work, Learn, Play, Shop được tái hiện rõ nét tại sự kiện, chứng minh chất lượng sống được cấu thành từ sự kết nối liền mạch giữa các yếu tố thiết yếu. Trải nghiệm mô hình đô thị tích hợp tại Nam Long Journey sẽ giúp khách hàng "mường tượng" được giá trị sống tương lai, nơi họ được sống tiện nghi, làm việc hiệu quả, học tập thuận tiện và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn giữa một đô thị xanh được qui hoạch bền vững.

Điểm hẹn chiến lược: cơ hội đầu tư và an cư cuối năm

Bên cạnh trải nghiệm sống, Nam Long Journey 2025 còn là điểm hẹn đầu tư hấp dẫn không nên bỏ lỡ. Thị trường bất động sản cuối năm luôn là thời điểm then chốt, và việc nắm bắt thông tin chính xác là yếu tố chiến lược tối ưu bài toán đầu tư.

Tại Nam Long Journey, các nhà đầu tư sẽ được tham dự những diễn đàn chuyên sâu, trong đó nổi bật là sự kiện Diễn Đàn Bất Động Sản Nhà Ở Việt Nam 2026 - Kết nối hiện tại, kiến tạo tương lai do CBRE tổ chức, cung cấp cái nhìn toàn cảnh và định hướng chiến lược cho phân khúc đô thị tích hợp. Bên cạnh đó, Tọa đàm đầu tư và an cư dành cho kiều bào mở ra một góc nhìn mới về dòng vốn kiều hối và nhu cầu an cư của cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Song song với các hoạt động này, khách tham dự còn có cơ hội tiếp cận những sự kiện mở bán các dự án trọng điểm như Solaria Rise tại Waterpoint, Trellia Cove tại Mizuki Park hay Izumi Canaria tại Izumi City. Đây đều là những sản phẩm chiến lược, chính sách bán hàng hấp dẫn, hứa hẹn trở thành tâm điểm đầu tư cuối năm.

Nam Long Journey 2025 vì thế không đơn thuần là một sự kiện trải nghiệm dự án, mà là bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động quy mô lớn trong những năm tiếp theo, khẳng định vị thế nhà phát triển đô thị tích hợp, sáng tạo hàng đầu của Nam Long.

Nam Long Journey 2025 là điểm hẹn chiến lược giúp nhà đầu tư nắm bắt bức tranh thị trường cuối năm và tiếp cận các cơ hội mở bán hấp dẫn.

Như ông Lucas Loh – Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Long chia sẻ: "Dù bạn đang tìm ngôi nhà đầu tiên, mong muốn nâng cấp không gian sống hay làm giàu bộ sưu tập bất động sản hàng hiếm, Nam Long Journey là hành trình đồng hành, mang đến cho bạn những thông tin hữu ích, giải pháp và lựa chọn tối ưu nhất."

Sự kiện Nam Long Journey 2025 sẽ diễn ra từ ngày 5 – 7/12/2025 tại Thisky Hall – Sala Convention Center (10 Mai Chí Thọ, Phường An Khánh, TP.HCM).

Đăng ký tham gia ngay tại https://living.namlongvn.com/journey-registration để trở thành một phần của hành trình trải nghiệm đa giác quan và khám phá hệ sinh thái đô thị tích hợp Nam Long.