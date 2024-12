Tự xưng “nhân viên ngân hàng lớn” gọi đến báo có khoản tiền bị treo, muốn rút phải quét mã QR, chụp thẻ ATM: Người phụ nữ làm theo và “bay” luôn 10 triệu

Gần đây, hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng liên tục biến tướng với nhiều thủ đoạn, trong đó có việc lừa người dân truy cập vào đường link hoặc quét mã QR giả mạo của cơ quan, doanh nghiệp. Từ đó, các đối tượng thâm nhập sâu vào điện thoại để đánh cắp thông tin cá nhân, rút tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại. Mặc dù phương thức, thủ đoạn này không mới song ngày càng tinh vi nên nhiều người vẫn “sập bẫy”.

Sáng 12/12/2024, chị Bùi Thị Th. (SN 1996), trú tại phường Xương Giang (Thành phố Bắc Giang) nhận được tin nhắn trên Facebook có người tự giới thiệu tên là Nguyễn Phương Trà hiện đang sinh sống, làm việc ở Hàn Quốc muốn mua 30kg gạo của chị để gửi cho bố mẹ đang trú trên địa bàn phường. Đối tượng xin số tài khoản ngân hàng của chị để chuyển tiền trước.

Chị Th. hiện có cửa hàng bán gạo ở chợ, thỉnh thoảng đăng tin bán gạo trên Facebook cá nhân. Nếu ai có nhu cầu, chỉ cần chuyển tiền trước là chị cho người mang gạo đến tận nhà. Vì thế, khi đối tượng đặt vấn đề, chị Th. không ngần ngại nhắn luôn số tài khoản của mình ở Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB Bank). Vài phút sau, đối tượng gửi cho chị tin nhắn giả của MB Bank báo tiền đã được cộng vào tài khoản của chị. Tuy nhiên, chị Th. kiểm tra tài khoản thì chưa thấy nên báo lại đối tượng.

Theo đó, đối tượng gửi cho chị Th. hình ảnh chụp một biên lai chuyển tiền bằng hệ thống Western Union để làm bằng chứng (đây là hóa đơn chuyển tiền quốc tế); đồng thời nói rằng sẽ liên lạc với MB Bank để hỏi hoặc cho chị số điện thoại để chủ động liên lạc với ngân hàng. Trên biên lai chuyển tiền được ghi song ngữ Tiếng Anh - Hàn Quốc và thể hiện rõ người chuyển tiền là Nguyễn Phương Trà, người nhận tiền là Bùi Thị Th., với tổng số 1.250.000 đồng.

Khoảng 10 phút sau, chị Th. nhận được cuộc điện thoại tự xưng là nhân viên của MB Bank báo chị đang có 2 món tiền bị treo. Thực chất, đây vẫn là đồng bọn với đối tượng lừa đảo. Đối tượng cho biết, để gỡ treo món tiền trên thì chị phải quét 2 mã QR do chúng chuyển đến; đồng thời yêu cầu chị chụp ảnh thẻ ATM (2 mặt) gửi lại chúng. Tin theo người lạ, chị Th. dùng điện thoại quét 2 mã QR trên thì thấy trong tài khoản của mình bị trừ luôn 2 khoản, với cùng số tiền 9.999.999 đồng. Chị Th. vẫn chưa hết bàng hoàng nói: “Bọn chúng giả làm hóa đơn của ngân hàng quá tinh vi. Bản thân tôi cũng chủ quan mất cảnh giác không kiểm tra kỹ nên mắc lừa”.

Thiếu tá Chu Văn Hiệu, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) cho biết: Dịp cuối năm, hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao có nhiều diễn biến phức tạp, vì thế khuyến cáo người dân không truy cập vào các đường link hoặc quét mã QR do đối tượng lạ gửi đến; không thực hiện giao dịch theo yêu cầu của các đối tượng lạ khi nhận được điện thoại, tin nhắn có nội dung liên quan đến giao dịch ngân hàng. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, số tài khoản ngân hàng… cho người không quen biết. Nếu phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng báo tin cho cơ quan công an nơi gần nhất; đồng thời thông báo để người thân, bạn bè biết phòng tránh.