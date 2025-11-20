Từ ý tưởng đến triển khai: Khám phá hành trình toàn diện của AI tại Ignite 2025

AI không phải là một lựa chọn chỉ đơn giản thêm vào sản phẩm đã hoàn thiện, giống như đặt một quả anh đào lên trên ly kem. Việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm và thông minh đòi hỏi chúng ta phải cân nhắc cách ứng dụng sao cho hiệu quả ở mọi tầng lớp. Cụ thể là từ trung tâm dữ liệu cung cấp năng lực AI cho đến tổ chức và con người đang hưởng lợi từ chính công nghệ này.

Microsoft hình dung về một tương lai nơi các tổ chức sẽ trở thành những "Doanh nghiệp Tiên phong" (Frontier Firms) bằng cách tận dụng AI để sáng tạo và đổi mới. Trở thành "Doanh nghiệp Tiên phong" nghĩa là dùng AI để thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại và đảm bảo rằng tất cả chúng ta đều có cơ hội phát huy tiềm năng và hiện thực hóa khát vọng của mình.

Một số những nội dung nổi bật được Microsoft chia sẻ tại sự kiện Ignite 2025:

AI hòa nhịp cùng khát vọng con người

Work IQ tăng cường trí tuệ (IQ) của người dùng. Bằng cách cung cấp một lớp công nghệ thông minh cho Microsoft 365 Copilot và các agent, Work IQ sẽ hiểu cách người dùng làm việc, cộng tác và trao đổi nội dung. Được xây dựng từ dữ liệu, ký ức và suy luận của người dùng, Work IQ kết nối với kho tri thức doanh nghiệp qua email, tài liệu, cuộc họp và tin nhắn. Ngoài ra, Work IQ còn tận dụng những sở thích, thói quen và cách làm việc của người dùng. Do đó, Work IQ cho phép Copilot kết nối thông tin, khám phá những hiểu biết sâu và dự đoán hành động tiếp theo dựa trên các tích hợp nguyên bản thay vì phải dựa vào một hệ thống chắp vá từ các kết nối bên thứ ba. Người dùng cũng có thể khai thác Work IQ qua API để tạo agent phù hợp với quy trình và nhu cầu kinh doanh đặc thù.

Work IQ cũng là nền tảng cho nhiều cập nhật mới của Microsoft 365 Copilot được công bố tại sự kiện Ignite hôm nay.

Đổi mới và trí tuệ hiện diện ở khắp mọi nơi

Làm thế nào để các AI agent biết phải làm gì với dữ liệu? Foundry IQ và Fabric IQ giúp các AI agent hiểu được người dùng đang thực hiện điều gì. Ngoài ra, chúng còn thu hẹp khoảng cách giữa dữ liệu thô và ý nghĩa thực tiễn cho doanh nghiệp, cũng như tìm ra bối cảnh phù hợp để đưa ra quyết định.

Fabric IQ kết nối dữ liệu phân tích, chuỗi thời gian và dữ liệu dựa trên vị trí với các hệ thống vận hành trong một mô hình chung, gắn liền với ý nghĩa kinh doanh. Nhờ đó, người dùng có được cái nhìn trực quan, liên tục về doanh nghiệp, giúp cả con người lẫn AI đều có thể hành động ngay tức thì. Nếu đã sử dụng Power BI cho việc báo cáo phân tích kinh doanh, toàn bộ công việc mô hình hóa dữ liệu sẵn có sẽ trở thành một yếu tố thúc đẩy ngay lập tức. Điều này cung cấp cho các agent bối cảnh riêng, định hình cách doanh nghiệp vận hành.

Foundry IQ còn tiến xa hơn khi cung cấp một hệ thống tri thức được quản lý toàn diện. Hệ thống này nhằm củng cố các AI agent dựa trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau — bao gồm Microsoft 365 (Work IQ), Fabric IQ, các ứng dụng tuỳ chỉnh và web. Điểm truy cập duy nhất cho tri thức này được tích hợp sẵn khả năng định tuyến và trí thông minh. Nhờ đó, chất lượng suy luận được nâng cao, đảm bảo hành động an toàn và mang lại nhiều giá trị hơn cho những người xây dựng giải pháp.

Microsoft Agent Factory là một chương trình giúp các tổ chức tự tin xây dựng và mở rộng các ứng dụng cùng AI agent tùy chỉnh. Chương trình này kết hợp Microsoft Foundry và Microsoft Copilot Studio trong một gói trả trước đơn giản, áp dụng cho hơn 32 sản phẩm của Microsoft. Nhờ đó, việc lên kế hoạch trở nên dễ dàng hơn khi khách hàng mở rộng ứng dụng AI. Các tổ chức đủ điều kiện còn có thể nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ các Kỹ sư Triển khai AI hàng đầu. Ngoài ra, còn được truy cập các khóa đào tạo theo vai trò phù hợp để nâng cao năng lực AI cho toàn đội ngũ.

Quan sát toàn diện mọi tầng lớp

Dự báo đến năm 2028, các doanh nghiệp sẽ có tới 1,3 tỷ AI agent tự động hóa các quy trình làm việc. Tuy nhiên, phần lớn các tổ chức hiện nay chưa có phương thức nào để theo dõi, bảo mật hay quản lý chúng. Nếu không được kiểm soát, các AI agent sẽ trở thành "bóng ma công nghệ" mới trong doanh nghiệp.

Microsoft Agent 365 cho phép người dùng quan sát, quản lý và bảo vệ các AI agent của mình dù chúng được tạo ra trên nền tảng Microsoft, các framework mã nguồn mở hay nền tảng của bên thứ ba. Ngoài ra, giải pháp này cung cấp cho các AI agent nhiều ứng dụng và tính năng bảo vệ tương tự như với con người. Các tính năng này được tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu riêng của từng agent.

Tham khảo thêm tại đây Book of News.