Tuần 29/9 - 3/10: Khối ngoại thẳng tay bán tiếp 7.600 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

=Thị trường đã có tuần chuyển giao từ quý 3 sang quý 4/2025 kém tích cực và tiếp tục duy trì tích lũy trong biên độ hẹp dưới vùng kháng cự quanh 1.700 điểm. Chỉ số chính có 03 phiên đầu tuần biến động hẹp quanh 1.660 điểm, thanh khoản suy giảm, chịu áp lực bán mạnh hơn trong phiên tiếp theo và phiên cuối tuần. Dòng tiền trong tuần qua tiếp tục có sự phân hóa giữa các nhóm ngành khi áp lực bán chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu đã tăng mạnh như bất động sản và đầu tư công trong khi ở chiều ngược lại dòng tiền quay trở lại ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm ngành ngân hàng và chứng khoán. Kết tuần VN-Index giảm 14,88 điểm (-0,90%) về mức 1.645,82 điểm, trên vùng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm.

Về giá trị giao dịch của khối ngoại, nhóm nhà đầu tư này tiếp tục áp lực bán ròng mạnh hàng nghìn tỷ đồng. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 7. 586 tỷ đồng.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 7.252 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 273 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 61 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê theo các mã chứng khoán, trong tuần giao dịch vừa qua, MWG là tâm điểm bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 681 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. VHM đứng thứ hai với mức bán ròng 573,3 tỷ đồng, tiếp đến là FPT (550,1 tỷ đồng) và STB (548,5 tỷ đồng). Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng chịu áp lực rút vốn như SSI (496,3 tỷ đồng), HPG (323,3 tỷ đồng), DIG (260,7 tỷ đồng) và VNM (255,5 tỷ đồng). Các mã VRE, CTG, MSN và SHB ghi nhận mức bán ròng dao động từ 217 đến 253 tỷ đồng tại mỗi mã.

Ở chiều ngược lại, dẫn đầu chiều mua ròng là VIC với giá trị 221,7 tỷ đồng. Theo sau là TCB (205,1 tỷ đồng), LPB (157,5 tỷ đồng) và TAL (141,1 tỷ đồng). Các mã ANV (106,3 tỷ đồng), TCH (84,1 tỷ đồng) và CII (71,1 tỷ đồng) cũng thu hút lực cầu đáng kể từ nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, nhóm cổ phiếu CTD, NKG, DPG, GMD và GEE đều ghi nhận giá trị mua ròng từ hơn 26 đến hơn 43 tỷ đồng.