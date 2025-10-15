Tung 400 tỷ "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên giảm điểm, tự doanh CTCK săn lùng mã nào nhiều nhất?

Sau phiên chịu áp lực bán ở vùng giá 1.800 điểm và ngắt mạch 4 phiên tăng điểm, thị trường mở cửa phiên 15/10 phục hồi. Tuy nhiên, chỉ số chính tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Kết phiên VN-Index giảm 3,11 điểm (-0,18%) về mức 1.757,95 điểm. Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi họ bán ròng với giá trị 883 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng 369 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, cổ phiếu KDH được mua ròng 67 tỷ đồng. HPG đứng thứ hai trong danh sách mua ròng của tự doanh CTCK với 53 tỷ đồng, theo sau là VIX (40 tỷ), FPT (35 tỷ), TCB (31 tỷ), ACB (23 tỷ), VCB (22 tỷ), MSN (22 tỷ), MWG (19 tỷ) và DGC (15 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại VHM với giá trị -23 tỷ đồng, tiếp theo là VRE (-12 tỷ), SHB (-10 tỷ), VDP (-9 tỷ) và HDG (-7 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như SSI (-6 tỷ), FUEVFVND (-5 tỷ), VPB (-5 tỷ), CTR (-4 tỷ) và FRT (-3 tỷ đồng).



