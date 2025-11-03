Tung 900 tỷ "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên đầu tuần, tự doanh CTCK săn lùng mã nào nhiều nhất?

Thị trường ghi nhận diễn biến tiêu cực trong phiên đầu tháng 11. Chỉ số chính phục hồi tăng nhẹ trong phiên lên vùng 1.650 điểm với thanh khoản thấp. Tuy nhiên sau đó áp lực bán gia tăng mạnh hơn trong phiên chiều. Kết phiên VN-Index giảm 22,65 điểm (-1,38%) về mức 1.617,00 điểm. Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi tiếp tục bán ròng 185 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng 886 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, FPT được mua ròng áp đảo với 285 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. MWG đứng thứ hai với 226 tỷ đồng, theo sau là TCB (69 tỷ), VIC (47 tỷ), HPG (41 tỷ), MBB (35 tỷ), STB (27 tỷ), VPB (25 tỷ), CTG (20 tỷ) và VJC (17 tỷ đồng) đều được tự doanh CTCK mua mạnh.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại MSN với giá trị -18 tỷ đồng, tiếp theo là E1VFVN30 (-8 tỷ), GMD (-7 tỷ), DXG (-6 tỷ) và HAH (-5 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như VHM (-5 tỷ), CTD (-5 tỷ), DCM (-2 tỷ), DPM (-2 tỷ) và HAG (-2 tỷ đồng).



