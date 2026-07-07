Từng bị xem là "thất bại" khi dọn về sống với bố mẹ, giờ đây đó lại là lựa chọn khôn ngoan về tài chính

Chi phí nhà ở leo thang, giá thuê căn hộ tăng kỷ lục và áp lực tài chính khiến ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn trở về sống với gia đình. Thay vì xấu hổ, nhiều người coi đây là quyết định thực tế, giúp họ tiết kiệm tiền và chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.

Từ dự định vài tháng thành... ở luôn ba năm

Sau khi chia tay bạn trai, Samantha Stobo không còn đủ khả năng chi trả tiền thuê căn hộ hai phòng ngủ tại Manhattan. Ở tuổi 29, cô quyết định chuyển về sống cùng mẹ tại Miami, với suy nghĩ chỉ ở tạm vài tháng cho đến khi ổn định tài chính.

Thế nhưng đến nay, Samantha đã 33 tuổi và không còn ý định chuyển ra ngoài. "Tôi cứ nghĩ đây chỉ là giải pháp tạm thời. Nhưng ba năm đã trôi qua và tôi thực sự yêu cuộc sống này", cô chia sẻ.

Nếu trước đây việc sống cùng bố mẹ ở tuổi đôi mươi thường bị xem là "không chịu lớn", thì giờ đây nhiều người lại coi đó là biểu hiện của sự tính toán tài chính thông minh.

Giá nhà, giá thuê và nợ học phí khiến người trẻ khó tự lập

Chi phí sinh hoạt tại Mỹ đang làm thay đổi những cột mốc truyền thống của tuổi trưởng thành.

Giá nhà trung vị trên toàn nước Mỹ hiện đã vượt 400.000 USD , trong khi giá thuê nhà tại nhiều thành phố liên tục lập kỷ lục. Không ít sinh viên mới tốt nghiệp còn phải gánh khoản nợ học phí lên tới hàng chục nghìn USD. Ngay cả khi phải đóng một phần tiền thuê cho bố mẹ, khoản này vẫn thấp hơn rất nhiều so với chi phí sống riêng.

Megan Talley , 28 tuổi, hiện sống cùng mẹ tại ngoại ô Atlanta, cho biết: "Mọi thứ đều ngoài tầm với". Cô nói thêm rằng nếu muốn sống một mình thì vẫn có thể, nhưng cuối tháng gần như sẽ không còn đồng nào.

Gần một nửa người dưới 30 tuổi đang sống cùng bố mẹ

Theo khảo sát mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) , năm ngoái có tới 49% người trưởng thành dưới 30 tuổi đang sống cùng ít nhất một phụ huynh, tăng 12 điểm phần trăm so với năm 2019. Trong số đó, gần một phần ba đã từ 25 tuổi trở lên .

Một khảo sát khác do công ty dịch vụ tài chính Thrivent thực hiện cho thấy khoảng 55% người trẻ quay về sống cùng gia đình vì lý do tài chính . Không chỉ vậy, xu hướng này đang tác động đến nhiều mặt của xã hội Mỹ, từ thời điểm người trẻ lập gia đình cho đến cách các công ty bất động sản thiết kế nhà ở.

Không còn giấu giếm, nhiều người còn chia sẻ công khai trên mạng xã hội

Nếu trước đây sống cùng bố mẹ là điều ít ai muốn nhắc tới thì nay nhiều người còn tự hào chia sẻ cuộc sống của mình trên TikTok hay Instagram.

Những cụm từ như "stay-at-home daughter" (con gái trưởng thành sống cùng bố mẹ) hay "stay-at-home son" ngày càng phổ biến.

Samantha Stobo cho biết những video ghi lại cuộc sống cùng mẹ trên TikTok giúp cô nhận được rất nhiều bình luận tích cực, thậm chí còn mang lại thêm thu nhập. "Chưa từng có ai phán xét tôi. Mọi người thường nói: 'Thật tuyệt, chắc hẳn bạn tiết kiệm được rất nhiều tiền'".

Sống cùng bố mẹ nhưng vẫn là những người trưởng thành độc lập

Casey Wright , 28 tuổi, quay về nhà ở bang Michigan sau khi liên tiếp mất việc. Cô cải tạo lại căn phòng tuổi thơ, tháo bỏ những tấm poster cũ và trang trí theo phong cách của người trưởng thành. Gia đình Casey cũng thiết lập những quy tắc mới.

Cô không còn bị áp giờ giới nghiêm như trước, nhưng trước khi ra ngoài vẫn cần báo cho bố mẹ biết sẽ đi đâu và dự kiến khi nào về. Mỗi tối, cả gia đình cùng ăn cơm. Thỉnh thoảng họ còn đi đánh golf hoặc đi bộ cùng nhau.

Dù vậy, Casey cũng cho rằng mình cần có khoảng không gian riêng. "Không còn giống khi còn nhỏ nữa. Mình vẫn sống trong ngôi nhà tuổi thơ, nhưng không còn là một đứa trẻ".

Đại dịch Covid-19 làm thay đổi mọi thứ

Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew , vào tháng 7/2020 có tới 52% người Mỹ từ 18 đến 29 tuổi sống cùng ít nhất một phụ huynh. Đây là lần đầu tiên kể từ thời kỳ Đại suy thoái mà đa số người trẻ Mỹ sống cùng gia đình. Ban đầu, nhiều người chỉ coi đây là giải pháp ngắn hạn trong đại dịch. Nhưng sau đó lạm phát tăng cao và giá thuê nhà liên tục leo thang khiến không ít người quyết định ở lại lâu dài.

Giáo sư tâm lý học Laurence Steinberg của Đại học Temple nhận định: "Đối với nhóm tuổi này, sống cùng bố mẹ đã trở thành mô hình phổ biến nhất tại Mỹ".

Thị trường nhà ở cũng phải thay đổi

Xu hướng sống nhiều thế hệ dưới một mái nhà khiến các doanh nghiệp bất động sản điều chỉnh cách thiết kế sản phẩm. Tại California và New York, nhiều quy định đã được nới lỏng để khuyến khích xây dựng ADU (Accessory Dwelling Unit) , những căn nhà nhỏ nằm trong cùng khuôn viên với nhà chính.

Nếu trước đây ADU thường được gọi là "nhà cho ông bà", thì nay ngày càng nhiều gia đình xây thêm để con cái trưởng thành có chỗ ở riêng trong khi vẫn sống gần bố mẹ. Nhiều công ty xây dựng cho biết số khách hàng đặt làm ADU để con trưởng thành tiết kiệm tiền mua căn nhà đầu tiên đang tăng nhanh.

Vừa muốn ở gần bố mẹ, vừa mong sớm tự lập

Carmen Johnson , 33 tuổi, đã sống cùng bố mẹ ở ngoại ô Detroit từ sau đại dịch.

Không phải trả tiền thuê nhà, cô chia sẻ chi phí thực phẩm với gia đình và dành toàn bộ khoản tiền tiết kiệm được để đầu tư cho sự nghiệp âm nhạc cũng như tích lũy mua nhà.

Theo cô: "Covid đã thay đổi mọi thứ. Đó là điều may mắn theo một cách rất đặc biệt".

Tuy nhiên, cuộc sống này cũng có những bất tiện. Carmen thừa nhận mỗi lần hẹn hò đều phải cân nhắc xem bố mình có đang ngồi trong phòng khách hay không nếu muốn đưa bạn trai về nhà.

Tương tự, Jessica Suzio , 52 tuổi, cho biết việc hẹn hò sau khi góa chồng cũng trở nên ngượng ngùng vì hai con trai hơn 20 tuổi vẫn sống cùng bà. Dù vậy, bà không hề phiền lòng. "Khi các con còn nhỏ, tôi từng nghĩ đến ngày ngôi nhà sẽ vắng lặng. Nhưng giờ tôi lại rất trân trọng việc các con vẫn ở đây".

"Nếu có điều kiện, tôi vẫn muốn chuyển ra ngoài"

Dù sống cùng bố mẹ đã trở nên bình thường hơn, hầu hết người trẻ vẫn mong một ngày có thể tự lập. Casey Wright chia sẻ: "Nếu có đủ điều kiện, ngày mai tôi sẽ chuyển ra ở riêng ngay".

Không phải vì cô không yêu bố mẹ, mà bởi cô cũng muốn có cuộc sống tự do như bố mẹ từng có ở tuổi của mình. Cha của Casey hoàn toàn đồng ý. Ông nhớ lại khi khoảng 30 tuổi vào thập niên 1980, mình đã mua được căn nhà ba phòng ngủ với giá khoảng 70.000 USD , trong khi mức lương khi ấy khoảng 35.000 USD .

Hiện nay, giá nhà trung vị tại Mỹ đã cao gấp nhiều lần, khiến việc sở hữu nhà trở nên khó khăn hơn rất nhiều đối với thế hệ trẻ. Ông cho biết nhiều bạn bè của mình cũng có con trưởng thành vẫn sống tại nhà. "Giờ điều đó khá bình thường rồi".

Theo wsj