CEO Yeah1 Vân Hạnh bật khóc, xin lỗi trực tiếp 34 Anh Tài của show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Chiều 7/7, nhà sản xuất chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai có buổi gặp gỡ truyền thông thân mật để chia sẻ về những ồn ào xoay quanh chương trình trong thời gian gần đây. Tại sự kiện, bà Ngô Thị Vân Hạnh, CEO Yeah1, đồng thời là tổng giám chế chương trình, là người trực tiếp lên tiếng.

Ngay khi bắt đầu phần chia sẻ, bà Ngô Thị Vân Hạnh bật khóc. Đại diện nhà sản xuất cho biết bản thân cảm thấy sốc và gần như quỵ ngã khi ê-kíp truyền thông của Yeah1 để xảy ra sai sót nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nghệ sĩ và cộng đồng khán giả theo dõi chương trình. Bà Vân Hạnh nhận trách nhiệm về sự cố, đồng thời gửi lời xin lỗi trực tiếp đến 34 Anh Tài tham gia mùa 2. Theo chia sẻ từ phía nhà sản xuất, sau khi sự việc xảy ra, ê-kíp đã nhanh chóng liên hệ, trấn an các nghệ sĩ liên quan và rà soát lại toàn bộ quy trình vận hành truyền thông.

Tổng giám chế chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 trong buổi gặp gỡ thân mật với truyền thông

Trong phần chia sẻ, bà Ngô Thị Vân Hạnh nhiều lần nhấn mạnh lời xin lỗi với tư cách tổng giám chế chương trình. Bà cho biết điều đầu tiên muốn nói trong buổi gặp gỡ là lời xin lỗi chân thành gửi đến các Anh Tài và ê-kíp. “Tôi với tư cách là tổng giám chế của chương trình, tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến 34 Anh Tài và ê-kíp của tôi, những người đang phải chịu những thử thách cùng với tôi”, bà Vân Hạnh nói.

Đại diện nhà sản xuất cho biết bản thân rất tiếc vì những sự việc vừa qua đã xảy ra, đồng thời mong khán giả cho chương trình thêm thời gian để chứng minh sự chân thành bằng nỗ lực cụ thể. Theo bà, nhiều nghệ sĩ trong chương trình đã động viên ngược lại ê-kíp, cho biết họ vẫn vui, tự hào và tin tập thể có thể vượt qua giai đoạn khó khăn.

Bà Vân Hạnh cũng nhấn mạnh tinh thần của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là tạo ra không gian để các nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực được thử thách những điều họ chưa từng làm, chưa dám làm hoặc không nghĩ mình có thể làm được. Đại diện nhà sản xuất cho rằng đó là giá trị mà chương trình muốn mang lại cho các Anh Tài.

"Tôi cần thời gian để chứng minh với khán giả, đặc biệt là những người có thể mới đến với chúng tôi và chưa tin chúng tôi, rằng chương trình sẽ làm những điều chân thành, tốt đẹp cho nghệ sĩ, cho sân khấu và cho những giá trị đã cam kết. Họ có thể chưa tin, nhưng tôi mong khán giả cho chúng tôi thời gian. Chúng tôi sẽ chứng minh điều đó bằng tất cả sự chân thành và nỗ lực của mình.

Tất cả nghệ sĩ đều đến và động viên ngược lại tôi rằng: ‘Chị ơi, cố gắng lên. Chúng mình sẽ làm tốt nhất, em tin là chúng mình sẽ vượt qua được’. Trên hết, các em nói rằng các em đang rất vui và rất tự hào" - CEO Vân Hạnh chia sẻ.

Ekip chương trình xin lỗi

Trước buổi gặp gỡ báo chí, tối 6/7, fanpage chính thức của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã đăng tải tâm thư gửi khán giả và cộng đồng Gai Con. Trong bài viết, chương trình chính thức xin lỗi sau hàng loạt tranh cãi xảy ra trong những ngày qua. Đại diện chương trình cho biết lời xin lỗi được đưa ra sau khi toàn bộ ê-kíp ngồi lại rà soát quy trình vận hành, nhìn nhận các lỗ hổng và đưa ra biện pháp khắc phục để tránh lặp lại sai sót tương tự trong tương lai.

Bài đăng khiến ekip Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai phải đề cập trong tâm thư xin lỗi

Sự cố nghiêm trọng nhất được chương trình nhắc đến liên quan đến quá trình kiểm duyệt nội dung trên group cộng đồng Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vào đêm 4/7, thời điểm tập 2 đang phát sóng. Ê-kíp thừa nhận đã lơ là, thiếu cẩn trọng trong khâu kiểm duyệt, dẫn đến việc một bài viết có nội dung gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh nghệ sĩ được đăng tải. Cụ thể, bài viết này có nội dung so sánh tiết mục của nhóm Anh Tài Tình gồm Nguyễn Văn Chung, Hoàng Dũng, Vương Anh Tú và 14 Casper với tiết mục Xin Hãy Thứ Tha của nhóm Anh Tài mùa 1. Cách dùng từ trong bài bị nhiều khán giả cho là phân biệt, khiếm nhã và không phù hợp với tinh thần của chương trình.

Bài đăng được admin duyệt lên trong thời gian ngắn trước khi vấp phải phản ứng từ người hâm mộ. Dù ê-kíp đã nhanh chóng gỡ bỏ và xử lý ngay trong đêm, sự việc vẫn khiến một bộ phận khán giả, đặc biệt là fan mùa 1, bức xúc và thất vọng. Ngoài sự cố trên group cộng đồng, chương trình cũng thừa nhận còn tồn tại những thiếu sót liên quan đến nội dung hiển thị trên các nền tảng nhạc số và quá trình phát hành tiết mục trên.

Lời xin lỗi của nhà sản xuất được đưa ra trong bối cảnh Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đang chịu nhiều tranh cãi bên lề sau khi tập 2 lên sóng. Tâm điểm bàn luận không chỉ đến từ sự trở lại của nhóm Anh Tài mùa 1 mà còn kéo theo những phản ứng gay gắt giữa các nhóm khán giả trên mạng xã hội.

Những ngày qua, chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai liên tục đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều

Những ngày qua, các ý kiến trái chiều liên tục xuất hiện xoay quanh phần thể hiện của nhóm nghệ sĩ tái xuất. Một bộ phận khán giả cho rằng sự xuất hiện của họ khiến nhiều tiết mục khác bị lấn át, trong khi người hâm mộ các nghệ sĩ lại lên tiếng bảo vệ thần tượng. Tranh cãi vì thế nhanh chóng vượt khỏi phạm vi một tiết mục biểu diễn, trở thành cuộc đối đầu giữa nhiều luồng ý kiến trong cộng đồng theo dõi chương trình.

Trong lúc 5 Anh Tài mùa 1 đang bị chỉ trích, sai sót từ phía ê-kíp truyền thông càng khiến sự việc bị đẩy lên cao. Việc một bài đăng có nội dung so sánh gây tranh cãi được duyệt trong group cộng đồng khiến nhiều khán giả bức xúc, cho rằng chương trình thiếu cẩn trọng trong cách quản lý nội dung ở thời điểm nhạy cảm. Trong tâm thư xin lỗi, chương trình khẳng định vẫn sẽ tiếp tục hành trình của mùa 2. Ê-kíp cho biết mong muốn xây dựng “Gia Tộc Anh Tài” trở thành nơi các nghệ sĩ được yêu thương, bảo vệ và có thể trở về sau những áp lực bên ngoài.