Từng chu du 50 quốc gia, du khách Nga vẫn phải thốt lên: Suýt chút nữa bỏ lỡ một khu nghỉ dưỡng tuyệt vời ở Việt Nam

Việt Nam hóa ra có một khu nghỉ dưỡng tuyệt vời như thế này

“Khi chúng tôi lên kế hoạch nghỉ ở Nha Trang, những bài đánh giá trực tuyến suýt khiến chúng tôi đổi ý. May mắn thay, giá khách sạn hấp dẫn đã giữ chân chúng tôi — nếu không, tôi đã bỏ lỡ một khu nghỉ dưỡng tuyệt vời như thế này. Việt Nam hóa ra còn tuyệt vời hơn cả Thái Lan.

Kỳ nghỉ của chúng tôi rất thư thả: ăn uống, tắm nắng, chụp ảnh, tham quan. Dù vậy, chúng tôi vẫn khám phá hết bãi biển, chợ, cửa hàng và nếm thử vô số món ngon”, Irina — người đã đặt chân đến 50 quốc gia và hiện là quản lý dự án du lịch HowTrip (Nga) — chia sẻ.

Nha Trang là điểm đến nổi tiếng nhất Việt Nam. Theo cô, nơi đây đáng ghé thăm vì năm lý do:

Không khí sôi động của một thành phố nghỉ dưỡng lớn, với các bữa tiệc, cuộc tụ họp và sự náo nhiệt đặc trưng.

Cơ sở hạ tầng hiện đại: trung tâm mua sắm, nhà hàng, khách sạn đa cấp độ (từ bình dân đến 5 sao), tiệm mát-xa, hiệu thuốc, ngân hàng và nhiều tiện ích khác.

Bãi biển tuyệt đẹp: phong cảnh như tranh, nước ấm, bãi cát mịn trải dài 7 km ngay trong thành phố.

Không rào cản ngôn ngữ: Du khách Nga có thể dễ dàng giao tiếp vì tiếng Nga rất phổ biến.

Giá khách sạn hợp lý ngay cả ở các vị trí ven biển.

Cô gái Nga Irina suýt bỏ lỡ kỳ nghỉ tuyệt vời ở Việt Nam. Ảnh: HowTrip

Đặc biệt Irina rất ấn tượng với câu nói đùa của các hướng dẫn viên du lịch ở đây là: “Đổi tiền ở Nha Trang, bạn sẽ thành triệu phú". Theo cô, ban đầu, cầm vài triệu đồng thấy lạ, nhưng rồi quen dần sau vài ngày.

Khi được hỏi giữa Việt Nam và Thái Lan, Irina trả lời dứt khoát: “Việt Nam.”

Du lịch Việt Nam ngày càng thu hút khách Nga

Theo VietnamPlus, Taras Kobishchanov — Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Nga (ATOR) kiêm Tổng giám đốc Russian Express — nhận định Việt Nam sẽ vươn lên vị trí thứ ba trong top điểm đến của người Nga mùa đông năm nay.

Hãng thông tấn Nga NSN ngày 2/11 cho biết, người Nga chọn Việt Nam vì giá cả phải chăng, có đường bay thẳng, miễn thị thực, nhiều hoạt động giải trí và kết hợp được nghỉ biển với tham quan di tích lịch sử.

Trước đó, ATOR báo cáo nhu cầu tour du lịch đến Việt Nam tăng 173% trong 9 tháng đầu năm 2025.

Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, 15,4 triệu du khách quốc tế đã đến Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 9, vượt 19,5% so với mục tiêu năm 2024. Ông Podkolzin nhận định: “Việt Nam đang trở thành điểm đến ngày càng phổ biến với người Nga.”

Ông nói: “Việt Nam là điểm đến đa dạng, phù hợp với mọi sở thích. Năm thứ hai liên tiếp, Việt Nam đứng đầu danh sách điểm đến mùa đông của chúng tôi. Nếu bạn muốn kỳ nghỉ biển, hãy chọn Nha Trang, Phú Quốc, Phan Thiết hoặc Mũi Né. Nếu thích khám phá văn hóa, hãy đến Đà Nẵng, Hội An, Huế — thời điểm lý tưởng là từ tháng 1 đến tháng 8, khi trời khô ráo và nắng đẹp.”

Việt Nam là điểm đến đa dạng, phù hợp với mọi sở thích. Ảnh: HowTrip

Chuyên gia này cũng lý giải lý do Việt Nam hấp dẫn: “Trốn tránh mùa đông lạnh giá là động lực chính. Người Nga không cần thị thực, có các chuyến bay thẳng, và chi phí ăn ở, di chuyển, giải trí thấp hơn so với Nga và nhiều nước châu Á khác. Việt Nam có sự cân bằng lý tưởng giữa giá và chất lượng, phù hợp cho cả du khách tiết kiệm lẫn người tìm kỳ nghỉ sang trọng.

Loại hình phổ biến nhất là du lịch biển, nhưng gần đây, nhiều người thích kết hợp nghỉ dưỡng và tham quan, mở rộng sang Thái Lan, Campuchia, Lào hay Malaysia. Yêu biển, hãy đến miền Nam. Yêu văn hóa và lịch sử, hãy đến miền Trung và Bắc. Thích năng động, ở đâu cũng có hoạt động phù hợp.”

Valeria Milchenko — Giám đốc bộ phận Đông Nam Á của công ty du lịch Spectrum — cũng khẳng định Việt Nam vẫn là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất với người Nga.

Bà cho biết:

“Điều này nhờ vị trí thuận tiện, khí hậu ấm áp, nhiều lựa chọn nghỉ dưỡng, và chính sách miễn thị thực 45 ngày (90 ngày nếu có e-visa) được gia hạn đến năm 2028 cho công dân Nga. Các chuyến bay thẳng và thuê chuyến đến Phú Quốc, Nha Trang đang làm tăng lượng khách.

Phần lớn du khách chọn du lịch biển — các khu nghỉ dưỡng ở Phú Quốc, Nha Trang, Mũi Né — nhưng ngày càng nhiều người kết hợp nghỉ dưỡng với trải nghiệm văn hóa, leo núi, du ngoạn, hay tour ẩm thực.”

(Tổng hợp)