Từng có doanh thu hàng nghìn tỷ/năm, một DN lớn tại TPHCM đang chật vật tồn tại, sa thải gần 4.000 nhân sự

Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (GMC) là một doanh nghiệp may mặc nổi tiếng tại TPHCM với hơn 20 năm hoạt động. Công ty được thành lập năm 1976, tiến hành cổ phần hóa vào năm 2004 và được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HoSE) năm 2006.



Với 5 nhà máy có tổng diện tích hơn 10 ha với tổng số dây chuyền sản xuất là 70 chuyền, đây là một trong những nhà sản xuất hàng may mặc có thị phần lớn, làm việc với nhiều thương hiệu quốc tế.

Nhà máy của GMC.

Trước khi dịch Covid-19 diễn ra, doanh nghiệp này có hơn 4.000 công nhân làm việc, doanh thu hàng năm đạt hàng nghìn tỷ đồng và lợi nhuận lên đến hơn trăm tỷ đồng.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, các đơn hàng trở nên khó khăn, năm 2022, doanh số sụt tới 93% so với năm trước đó, lần đầu tiên GMC báo lỗ. Khó khăn chung của thị trường, Garmex Sài Gòn cũng chỉ nhận được một số đơn hàng gia công nhỏ, giá cạnh tranh để duy trì hoạt động. Do năng suất thấp nên doanh thu không đủ bù đắp chi phí, doanh nghiệp này mạnh tay cắt giảm nhân sự trên quy mô lớn và tạm ngưng sản xuất từ tháng 5/2023 để giảm thiểu thiệt hại.

Theo thống kê, tại ngày 31/12/2023, tổng số lao động của doanh nghiệp chỉ còn 35 người, giảm 2.066 lao động so với năm 2022. Tính chung 2 năm, khoảng 3.775 lao động bị mất việc ở Garmex Sài Gòn. Riêng quý cuối năm 2023, doanh nghiệp này cắt giảm đến 1.947 người. Theo số liệu cập nhật đến cuối tháng 3/2024, công ty chỉ còn 34 nhân viên.

Đồ họa: PL

Trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông vừa được công bố, Hội đồng quản trị cho biết, công ty vẫn chưa nhận được đơn hàng nào cho ngành may (gồm may trang phục và tủ vải) và chưa giải quyết được hàng tồn kho tủ vải.

Bất chấp những khó khăn, GMC lại đặt ra kế hoạch kinh doanh khá tươi sáng. GMC đặt kế hoạch doanh thu 50,462 tỷ đồng, thu nhập khác là 156 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 40 tỷ đồng dù trước đó, năm 2023, doanh thu của công ty chỉ đạt hơn 8 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là hơn -44 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là -52 tỷ đồng.

Để duy trì hoạt động, công ty chọn đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, trong đó, bất động sản là lĩnh vực nổi bật nhất. Trong năm 2023 Garmex SaiGon đã tăng vốn góp tại Công ty Phú Mỹ với số tiền là hơn 19 tỷ đồng, đưa tổng số vốn góp lên mức gần 24 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ 32,47% vốn điều lệ.

Công ty Phú Mỹ đang thực hiện 2 dự án là Khu nhà ở thương mại Phú Mỹ và Khu nhà ở thương mại Tân Mỹ. Dự án nhà ở thương mại Phú Mỹ đang tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng, nên kỳ vọng có thể sớm tạo nguồn thu cho công ty.

Riêng với Dự án nhà ở thương mại Tân Mỹ, theo báo cáo của Công ty Phú Mỹ, dự án sắp hết thời hạn được cấp phép xây dựng (đến tháng 9/2024). Để tránh ảnh hưởng đến lợi ích của Garmex SaiGon tại Công ty Phú Mỹ do dự án bị ngừng triển khai, HĐQT Garmex SaiGon kiến nghị có những giải pháp quyết liệt hơn để thúc đẩy Công ty Phú Mỹ tháo gỡ các nút thắt, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.