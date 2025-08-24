Từng đầu tư đâu thắng đó, người đàn ông tất tay mua lô đất 7 tỷ, 4 năm sau rao bán 6 tỷ không ai mua, thừa nhận: “Tham thì thâm”

Anh N.Đ.A (Hà Nội) kể lại về câu chuyện đầu tư bất động sản của chính mình. Anh tự thừa nhận bản thân là người có công việc khá thuận lợi khi mới ra trường. Chỉ sau 3 năm, anh lên vị trí trưởng phòng kinh doanh của doanh nghiệp lớn với mức lương và thưởng tốt. Bản thân anh cũng là người sống có kế hoạch và tiết kiệm.

Năm 2016 nhờ gia đình hỗ trợ và có khoản tích lũy sau nhiều năm đi làm, anh mua một căn liền kề tại Hoài Đức với giá khoảng 7 tỷ đồng.

Khi đó, bất động sản khu vực này mới bắt đầu thu hút nhà đầu tư, nhưng nhờ quá trình đô thị hóa và hạ tầng cải thiện, đến năm 2020 căn nhà đã tăng giá gần gấp đôi, được định giá khoảng 12 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2020, thị trường bất động sản cả nước khá sôi động, dù dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện. Đặc biệt vùng ven Hà Nội và TP.HCM, giá bất động sản tăng mạnh nhờ dòng tiền rẻ từ chính sách hạ lãi suất, kỳ vọng đầu tư công và tâm lý “bất động sản không bao giờ giảm giá”.

Anh A. nhớ lại, trước đó anh từng tham gia nhiều thương vụ nhỏ như lướt song đất nền, căn hộ và đều có lãi. Niềm tin rằng bất động sản dài hạn chắc chắn sẽ sinh lời khiến anh quyết định dồn toàn bộ vốn cho một thương vụ lớn hơn.

Năm 2021, sau khi bán hết bất động sản đầu tư (ngoại trừ căn liền kề đang ở và cho thuê) thu về 4 tỷ đồng vốn tự có, anh A. vay ngân hàng 3 tỷ đồng. Người đàn ông này tất tay mua một lô đất ở tỉnh lân cận với giá 7 tỷ đồng. Kỳ vọng của anh là chỉ sau vài năm, giá đất sẽ tăng gấp rưỡi hoặc gấp đôi, đủ để vừa trả nợ vừa tích lũy thêm.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2022, thị trường bất động sản đảo chiều. Khi tín dụng bị siết, lãi suất tăng, giao dịch giảm mạnh, nhiều khu vực vốn tăng giá nhờ thông tin quy hoạch nhanh chóng rơi vào cảnh “đóng băng”. Lô đất anh mua cũng trong tình trạng này: thanh khoản thấp, giá rớt, không tìm được người mua.

Đầu năm 2025, công ty nơi anh làm việc cắt giảm nhân sự, anh rơi vào cảnh thất nghiệp. Không còn nguồn thu nhập, trong khi vẫn phải trả gốc và lãi ngân hàng 30–40 triệu đồng mỗi tháng, áp lực tài chính ngày càng lớn. Anh thừa nhận: “Từ chỗ nghĩ mình đầu tư giỏi, nay tôi mất phương hướng. Rao bán còn 6 tỷ nhưng 7 tháng qua không ai hỏi mua.”

Điều khiến anh càng trăn trở là dù về lý thuyết, anh vẫn nắm trong tay tài sản giá trị – căn liền kề Hoài Đức hiện được định giá khoảng 16 tỷ đồng – nhưng áp lực dòng tiền cùng tình trạng thất nghiệp khiến tâm lý bất ổn. “Khi thị trường thuận lợi, ai cũng có thể thắng. Nhưng khi thị trường đi xuống, chỉ những người biết rút sớm, dừng kịp thời hoặc phân bổ tài chính hợp lý mới tránh được rủi ro,” anh nói.

Nhìn lại, anh N.Đ.A thừa nhận một loạt sai lầm. Trước hết là tâm lý FOMO – sợ bỏ lỡ cơ hội. Thấy giá đất tăng liên tục, nhiều người xung quanh đầu tư, anh vội vàng xuống tiền mà không nghiên cứu kỹ. Tiếp đó là sự ảo tưởng về khả năng đầu tư. Những phi vụ nhỏ trước đó đều lãi khiến anh tin rằng mình có “duyên” với bất động sản và chắc chắn sẽ thắng khi nắm giữ lâu dài.

Sai lầm tiếp theo là lạm dụng đòn bẩy tài chính. Anh vay gần một nửa giá trị lô đất, tự tin rằng với vị trí trưởng phòng kinh doanh ở một doanh nghiệp lớn và mức thu nhập cao, việc trả nợ hàng tháng không phải vấn đề. Nhưng biến cố thất nghiệp cho thấy mọi kịch bản đều có thể xảy ra, và khi đó khoản vay trở thành gánh nặng.

Ngoài ra, anh cũng bỏ qua yếu tố thanh khoản. Khi mua, anh chỉ nhìn vào kỳ vọng tăng giá mà không tính đến việc lô đất có nhu cầu ở thực hay khả năng bán lại khi cần thiết. Thực tế, sau nhiều tháng rao bán, giá giảm nhưng vẫn không có khách mua, anh mới thấm thía sự chủ quan này.

Kết lại câu chuyện, anh nói: “Nếu có thể quay lại, tôi sẽ không tất tay vào một thương vụ duy nhất. Cần phân bổ vốn, giữ lại tài sản an toàn để cân bằng rủi ro. Thị trường tốt thì ai cũng có thể thắng, nhưng thị trường xấu mới thấy rõ ai có chiến lược dài hạn. Các cụ xưa nói cũng chẳng sai: Đúng là tham thì thâm.”