Giữ quan điểm “mua bất động sản để chống trượt giá”, người phụ nữ cứ có tiền là mua nhà, sau 10 năm đã sở hữu tài sản hơn 10 tỷ đồng

Chị L.A chia sẻ, từ khi lập gia đình, chị đã bắt đầu suy nghĩ về việc đầu tư bất động sản. Bài học thực tế từ cha mẹ khiến chị trăn trở: những năm 1994–1995, một lô đất ở trung tâm thành phố Hải Dương chỉ có giá khoảng 2 cây vàng. Thế nhưng, hiện tại mảnh đất ấy nằm ngay ngã ba lớn, giá trị lên đến vài chục tỷ đồng.

"Tôi nhận thấy giá nhà đất tăng nhanh hơn rất nhiều so với thu nhập tích cóp được. Bố mẹ tôi từng có cơ hội mua đất nhưng bỏ qua. Đến nay, với mức lương viên chức, việc mua nhà đất tiền tỷ trở nên rất khó khăn. Lạm phát ngày một cao, tôi tin rằng mua nhà đất chính là cách chống trượt giá," chị chia sẻ.

Năm 2015, thay vì mua một căn chung cư, chị dồn toàn bộ tiền tích lũy và tiền cưới để mua một lô đất ở Long Biên với giá 350 triệu đồng/m². Hai năm sau, chị bán lại và thu lãi gấp đôi. Số tiền đó được chị xoay vòng để mua hai lô đất nhỏ, đồng thời sử dụng thêm đòn bẩy tài chính với tỷ lệ 50%.

Năm 2018, chị bán thành công, lãi khoảng 50% cho mỗi lô đất. Tuy nhiên, sau khi tính toán rủi ro, chị nhận thấy việc lướt sóng đất có thể gặp nhiều biến động khi thị trường chững lại. Cuối năm 2018, chị quyết định "xuống tiền" mua một căn nhà đất cấp 4 ở Nam Từ Liêm với giá 1,9 tỷ đồng, bỏ thêm 50 triệu để sửa sang và cho thuê với giá 2 triệu đồng/tháng.

Sau đó, năm 2020, chị bán căn nhà đất này lãi được khoảng 600 triệu đồng. Chị dồn tiền tiếp tục mua căn nhà thứ hai ở Nam Từ Liêm với giá 3,2 tỷ đồng. Căn nhà rộng 48m², xây 3 tầng, cho thuê được 5 triệu đồng/tháng. Để hoàn tất giao dịch, chị thế chấp sổ đỏ vay ngân hàng.

Đến năm 2022, căn nhà đất chị mua từ 2020 đã tăng giá lên 4 tỷ đồng. Sau khi bán, chị tạm gửi toàn bộ tiền vào ngân hàng. Đến đầu năm 2023, chị rút tiền và tiếp tục mua căn nhà đất mới trị giá 4 tỷ đồng, cho thuê được 7 triệu đồng/tháng. Trong đó 3 tỷ tiền mặt và 1 tỷ đi vay ngân hàng.

Giữa năm 2023, dù thị trường có dấu hiệu chững lại, chị vẫn mạnh dạn vay mượn thêm từ người thân để mua thêm một căn chung cư ở khu vực lân cận với giá 2,1 tỷ đồng. Về tài chính, ngoài 1 tỷ dư từ đầu tư căn cũ, chị có khoản tiền tiết kiệm 400 triệu đồng và chỉ vay thêm 700 triệu đồng ở ngân hàng bằng việc thế chấp căn hộ. Đây cũng là căn nhà mà gia đình chị lựa chọn ở.

Trên hành trình đầu tư, chị từng gặp nhiều ý kiến phản đối. Bạn bè cho rằng bỏ tiền tỷ mua nhà rồi cho thuê vài triệu đồng mỗi tháng là "nhặt bạc lẻ", không bằng gửi tiết kiệm vừa an toàn, vừa nhàn nhã. Một số người còn cho rằng vay mượn ngân hàng là rủi ro, quá mạo hiểm.

Tuy nhiên, chị lại nhìn khác. Với chị, mua nhà đất là khoản tiết kiệm dài hạn, là cách chống trượt giá" chứ không phải công cụ để sinh lời từ cho thuê ngắn hạn.

Chị phân tích các nguyên tắc xuống tiền của mình.

Thứ nhất, coi mua nhà đất, chung cư như cách chống trượt giá. Chị không quá quan tâm đến tỷ suất cho thuê, bởi theo chị, giá trị bất động sản cần được nhìn trong chu kỳ tối thiểu 5 năm.

Thứ hai, nhà đất, chung cư phù hợp hơn so với đất nền khi dùng đòn bẩy ngân hàng. "Mua đất chỉ dễ thanh khoản khi sốt. Với nhà đất, hay chung cư có thể thế chấp vay vốn, còn tiền thuê nhà coi như nguồn bù đắp lãi vay," chị nói.

Thứ ba, luôn tính toán bài toán trả nợ. Chị xác định cho thuê để bù lại khoản tiền gốc lãi ngân hàng. Cách này giúp giảm áp lực tài chính và tạo sự an tâm vì vẫn có dòng tiền thụ động.

Đến nay, cả hai căn nhà đất chị đang sở hữu đều tăng giá ít nhất gấp đôi so với thời điểm mua. Tổng tài sản nếu tính theo giá trị thị trường ước tính khoảng 10 tỷ đồng. Với chị, đó là minh chứng rõ ràng cho quan điểm đã theo đuổi suốt 10 năm qua. Hiện, chị xác định tập trung trả hết các khoản nợ và tích lũy dự phòng cho gia đình.

"Nếu không mạnh dạn mua, thì không biết đến bao giờ mới có nhà nhất là đối với vợ chồng trẻ không có sự hỗ trợ lớn về kinh tế từ gia đình hai bên. Trong khi, thực tế thu nhập khó có thể tăng kịp tốc độ tăng giá bất động sản, trong khi chi phí sinh hoạt đặc biệt là nhu cầu của gia đình chưa bao giờ giảm. Điều quan trọng nhất là phải có kỷ luật tài chính và chấp nhận một phần áp lực để tiến lên," chị khẳng định.