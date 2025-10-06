Từng ê mặt vì ô tô giá rẻ, thật bất ngờ nay Trung Quốc quyết 'không dung thứ' cho điều này

Người mua xe điện Trung Quốc ở nước ngoài có thể sẽ sớm cảm nhận được tác động từ những quy định nghiêm ngặt hơn liên quan đến hoạt động xuất khẩu của nước này.

Cụ thể, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, các hãng xe và doanh nghiệp được ủy quyền sẽ phải xin giấy phép xuất khẩu, tương tự cơ chế đang áp dụng cho xe hybrid và xe động cơ đốt trong sản xuất tại Trung Quốc.

Bộ Thương mại cho biết sẽ không dung thứ cho những trường hợp xuất khẩu trái phép, khi xe được đưa ra nước ngoài mà không kèm theo hạ tầng dịch vụ hậu mãi cần thiết.

Phạm vi và yêu cầu quản lý xuất khẩu

Gần đây, ngành công nghiệp ô tô điện mới năng lượng của Trung Quốc đã bước vào giai đoạn phát triển chất lượng cao. Xuất khẩu ô tô điện đã không ngừng mở rộng và trở thành trụ cột quan trọng trong thương mại ngoại hối.

Để tiếp tục quản lý trật tự xuất khẩu ô tô điện và đảm bảo sự an toàn, ổn định của chuỗi cung ứng, cũng như thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và bền vững của thương mại xuất khẩu, theo quy định về quản lý thương mại ngoại hối trong "Luật Thương mại Ngoại hối" của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Tổng cục Hải quan và Tổng cục Giám sát Thị trường đã quyết định áp dụng quản lý bằng giấy phép xuất khẩu đối với ô tô điện.

Tiêu chuẩn và quy trình quản lý xuất khẩu

Các doanh nghiệp cần đáp ứng tiêu chuẩn quy định và phải tuân theo quản lý sau khi được cấp quyền.

Quy trình quản lý, điều kiện tiếp cận, quy tắc quản lý kinh doanh và cơ chế kiểm tra giám sát đều được thực hiện nghiêm ngặt theo thông báo do Bộ Thương mại, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Giám sát chất lượng, và Ủy ban giám sát quản lý quốc gia phát hành liên quan đến việc tiếp tục quản lý trật tự xuất khẩu sản phẩm ô tô và xe máy.

Khi tiến hành kiểm tra ô tô điện xuất khẩu, cơ quan hải quan sẽ dựa vào "Danh mục hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu cần phải kiểm tra" hiện hành làm cơ sở chính.

Các cơ quan này sẽ thực hiện kiểm tra chặt chẽ theo danh mục kiểm tra, tiêu chuẩn và yêu cầu quy định để đảm bảo chất lượng sản phẩm, an toàn và các chỉ số bảo vệ môi trường theo quy định, qua đó bảo vệ chất lượng sản phẩm xuất khẩu và uy tín của ngành ô tô điện mới năng lượng Trung Quốc trên thị trường quốc tế.

Việc áp dụng quản lý giấy phép xuất khẩu đối với ô tô điện là một bước đi quan trọng trong việc quản lý tổng thể sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô điện mới năng lượng và quy định thương mại ngoại hối.

Một mặt, thông qua các yêu cầu về năng lực và quy trình rõ ràng, có thể hiệu quả ngăn chặn tình trạng cạnh tranh không lành mạnh và sự chênh lệch chất lượng sản phẩm, từ đó làm sạch môi trường thị trường xuất khẩu.

Mặt khác, điều này góp phần hướng dẫn doanh nghiệp tập trung vào đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm, thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô điện từ Trung Quốc chuyển từ "mở rộng quy mô" sang "tăng cường chất lượng và hiệu quả", đặt nền móng vững chắc cho sức cạnh tranh lâu dài của ngành công nghiệp ô tô điện mới năng lượng Trung Quốc trên thị trường toàn cầu.



