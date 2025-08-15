Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tung gần 900 tỷ "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên cuối tuần, tự doanh CTCK đang săn lùng mã nào nhiều nhất?

15-08-2025 - 17:14 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK tiếp đà mua ròng với giá trị 859 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Thị trường ghi nhận phiên giao dịch cuối tuần 15/8 tương đối rung lắc. VN-Index mở cửa tăng điểm tuy nhiên áp lực chốt lời bất ngờ dâng cao. Về cuối phiên, chỉ số có thời điểm giảm gần 18 điểm và lùi về mốc 1.620 trước khi thu hẹp biên độ giảm nhờ một số mã vốn hóa lớn duy trì được sắc xanh. Đóng cửa, VN-Index còn giảm 10,69 điểm xuống 1.630 điểm. Khối ngoại tiếp đà bán ròng đột biến 3.089 tỷ đồng trên toàn thị trường, nối dài chuỗi 7 phiên liên tiếp "xả hàng".

Cụ thể, cổ phiếu ngân hàng VPB được mua ròng áp đảo với 426 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. FUEVFVND đứng thứ hai với 117 tỷ đồng, theo sau là GEX (106 tỷ), E1VFVN30 (83 tỷ), FPT (81 tỷ), MWG (69 tỷ), HPG (53 tỷ), GEE (34 tỷ), KDH (31 tỷ) và GMD (29 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại CTG với giá trị 58 tỷ đồng, tiếp theo là NLG (19 tỷ), LPB (19 tỷ), MBB (17 tỷ) và SAB (12 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như VNM (12 tỷ), OPC (10 tỷ), PNJ (10 tỷ), BSR (10 tỷ) và VIC (8 tỷ đồng).

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

