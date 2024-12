Tung ra Ly ngàn sao dịp cuối năm, Katinat hoàn thành bộ sưu tập đem về giải nhất của Thánh Riviu bất chấp một năm nổi tiếng "bất đắc dĩ"

Katinat vừa đạt giải nhất tại Riviu Spotlight On Packaging Of The Community (Giải thưởng của bao bì sản phẩm điểm nhấn của cộng đồng) tại Gala trao giải Riviu Iconic Award 2024.

Được biết, Riviu Iconic Award do Thánh Riviu tổ chức là sự kiện thường niên, mỗi năm có một chủ đề riêng, nhằm thúc đẩy các hoạt động sáng tạo bền vững và mang giá trị thực cho người tiêu dùng. Trong đó, Riviu Iconic Award 2024 chính thức khởi động từ ngày 11/11/2024.

Riêng Katinat, 2024 có thể là năm khó quên của nhãn hàng khi nổi tiếng bất đắc dĩ với loạt “lùm xùm” truyền thông, từ câu chuyện ủng hộ giữa cơn bão Yagi đến câu chuyện “giảm an tây" liên quan một người nổi tiếng.

Một năm nổi tiếng "bất đắc dĩ" của Katinat

Là thương hiệu non trẻ nhưng trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ, Katinat năm qua đã vấp phải những lùm xùm đáng kể trong hành trình của mình.

Điểm lại, tối ngày 11/9/2024, fanpage chính thức của Katinat thông báo kế hoạch dành một phần doanh thu để ủng hộ các tỉnh miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai, bằng cách trích 1.000 đồng trên mỗi ly nước bán ra tại hệ thống từ ngày 12/9 đến hết ngày 30/9/2024.

Sau chưa đầy 24 giờ đăng tải, bài viết của Katinat đã thu hút hơn 100 ngàn lượt tương tác, trong đó có rất nhiều lượt phẫn nộ, tranh cãi, không ít người bày tỏ bức xúc cho rằng đây là một cách "marketing" để bán hàng dựa trên "đau thương, nỗi khổ"...

Ngay sau đó, hãng đã tuyên bố ủng hộ thẳng 1 tỷ đồng vào tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ảnh: Thông báo gây tranh cãi gay gắt của Katinat giữa tâm bão Yagi.

Scandal này vừa lắng đi, thì đến tháng 11/2024, thương hiệu lại vướng vào “lùm xùm” lạm dụng câu chuyện không mấy tích cực của một người nổi tiếng để bán hàng.

Trong đó, tại một cửa hàng Katinat, nhân viên đã ghi “giảm an tây” thay vì “giảm đá”. Nhiều chia sẻ của cộng đồng mạng xã hội, danh từ "an tây" có thể được ám chỉ đến một người mẫu, diễn viên có liên quan đến vụ tạm giữ để điều tra vì liên quan đến việc tổ chức tiệc ma túy cùng nhiều người khác.

Ngay sau đó, Katinat lên tiếng cho biết đã thực hiện xử lý kỷ luật nhân viên vi phạm theo hình thức sa thải, xử lý kỷ luật Quản lý cửa hàng theo hình thức nhắc nhở vì đã kiểm soát chưa tốt các hoạt động của cửa hàng.

Đồng thời, nhãn hàng cũng liên hệ trực tiếp với khách hàng đã nhận sản phẩm có tem dán không phù hợp, gửi lời xin lỗi chân thành đến khách hàng với tinh thần cầu thị, giải thích rõ sự việc.

Ảnh: Katinat tiếp tục gây tranh cãi chỉ 1 tháng sau đó.

Katinat vẫn rực sáng với những chiếc ly

Dù vậy, Katinat vẫn rất được lòng khách hàng bởi những chiến dịch truyền thông đánh đúng “insight” của đối tượng tiêu dùng trẻ. Đặc biệt, 2024 thương hiệu nổi trội với những chiếc ly mùa lễ hội.

Mới nhất, Katinat được biết đang thu hút lượng lớn khách hàng với thông báo tặng Ly ngàn sao cho đơn hàng 249k, và tặng Túi giữ nhiệt hồng cho đơn 4 Ly bất kỳ. Được biết, Ly ngàn sao có dung tích 700ml rất được các bạn trẻ ưa chuộng. Katinat cũng chỉ “tip” để tín đồ có thể sở hữu được chiếc ly này cho mình sớm nhất.

Trước đó, nhân ngày đôi 11/11, Katinat một lần nữa làm nên “trend” mới trên mạng xã hội với chiếc ly màu hồng. Ngay lập tức, thương hiệu lại có dịp “nổ” đơn khi đông đảo shipper đứng xếp hàng dài bên ngoài các cửa hàng Katinat.

Được biết, chiếc ly màu hồng này là phiên bản ly giới hạn cho mùa lễ hội 2024. Theo thông tin trên Fanpage của Katinat, từ ngày 8/11, tất cả các đồ uống size L sẽ được phục vụ trong những chiếc ly màu hồng neon rực rỡ lấy cảm hứng từ loại đá quý Sapphire Hồng, kèm theo chiếc đai giữ nhiệt họa tiết lấp lánh.

Ảnh: Chiếc ly màu hồng này là phiên bản ly giới hạn cho mùa lễ hội 2024 được săn đón của Katinat.

Thực tế, việc tung mẫu ly giới hạn là “chiêu” cũ được Katinat dùng lần thứ 3.

Lần đầu tiên vào tháng 11/2022, khi số lượng chi nhánh chỉ mới khoảng 20, Katinat đã gây sốt toàn mạng với mẫu ly cầu vồng phiên bản giới hạn. Có thể xem đó là dấu mốc giúp cái tên Katinat vang danh hơn trong chiến lược mở rộng cực mạnh lên 33 cửa hàng tại các tỉnh miền Nam và lấn sân thị trường miền Bắc với các cửa hàng tại Hà Nội.

Mẫu ly được yêu thích đến mức có người đến thật sớm hoặc chấp nhận chờ 2 - 3 tiếng để mua được ly cầu vồng này.

Ảnh: Năm 2022, Katinat đã gây sốt toàn mạng với mẫu ly cầu vồng phiên bản giới hạn.

2023 cũng là năm Katinat “vượt mặt” Starbuck về độ “hot” trên mạng xã hội. Theo dữ liệu từ YouNet Media, từ ngày 1/1 đến 14/6/2023, Katinat đã gây chú ý mạnh mẽ với 47.843 thảo luận, vượt qua cả Starbucks để đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng các chuỗi cà phê được thảo luận nhiều nhất. Katinat đã tận dụng hiệu quả các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook và TikTok để tạo ra làn sóng tương tác khổng lồ từ người tiêu dùng.

Mùa hè năm nay, Katinat đã tung ra ly “vườn hạ đổi màu”. Điểm đặc biệt của ly là phần họa tiết có thể đổi màu từ trắng thành màu hồng, tạo hiệu ứng như hoa mẫu đơn nở rộ. Phần nắp cũng được thiết kế mang hơi hướng nắp của ly trà thời xưa.

Ảnh: Ly vườn hạ đổi màu mùa hè 2023 cũng rất được ưa thích.

Sản phẩm ly cốc là một trong những “vũ khí” giúp Katinat nhanh chóng vươn lên trên sân chơi đã có quá nhiều đàn anh gạo cội. Những chiếc ly của Katinat đang tạo ra làn sóng trong GenZ giống như cách mà Starbucks đã thành công.