Vực dậy tinh thần sau “cú sốc” từ kỳ thi thử, trở thành thủ khoa đầu vào chuyên tiếng Đức của trường THPT Chuyên Ngoại ngữ

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là một trong những cột mốc quan trọng trên hành trình học tập của nhiều học sinh. Bên cạnh áp lực điểm số và sự cạnh tranh trong kỳ thi, các em còn phải đối diện với không ít băn khoăn, từ việc lựa chọn ngôi trường phù hợp, cập nhật thông tin tuyển sinh, tìm kiếm tài liệu đến xây dựng phương pháp ôn tập để cải thiện điểm số.

Trong quá trình ấy, những kết quả thi thử không như kỳ vọng cũng có thể khiến học sinh rơi vào trạng thái thất vọng, mất niềm tin vào năng lực của bản thân, nản chí. Tuy nhiên, với một số học sinh, chính những lần vấp ngã lại trở thành bước ngoặt giúp các em nhận ra điểm yếu và thay đổi phương pháp học tập phù hợp.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là một trong những cột mốc quan trọng trên hành trình học tập của nhiều học sinh

Câu chuyện của em Nguyễn Hà Châu, hiện là học sinh lớp 11G2, chuyên tiếng Đức, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) là một ví dụ điển hình. Hà Châu bắt đầu học tiếng Đức từ năm lớp 6. Đến năm lớp 8, với sự động viên của phụ huynh, nữ sinh quyết định lựa chọn ngoại ngữ này làm môn chuyên để ôn thi vào lớp 10. Nhờ nhận được sự hỗ trợ tận tình từ thầy cô và bạn bè, Châu từng nghĩ hành trình chinh phục trường chuyên của mình sẽ không gặp quá nhiều trở ngại.

Tuy nhiên, suy nghĩ ấy thay đổi khi nữ sinh tham gia kỳ thi thử đợt 2 của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Kết quả bài thi môn tiếng Đức chuyên thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng khiến Châu rơi vào trạng thái thất vọng, thậm chí hoài nghi về năng lực của chính mình.

“Lúc đầu mình cũng cảm thấy khá là suy sụp và mất niềm tin vào bản thân, nhưng mà về sau này thì mình cũng tỉnh ngộ, nhận ra rằng là tiếc nuối cũng không có tác dụng gì cả”, Hà Châu chia sẻ.

Thay vì tiếp tục tiếc nuối về kết quả thi thử, nữ sinh quyết định nhìn lại quá trình ôn luyện của bản thân. Châu cũng nhận ra hai điểm yếu lớn nhất của mình nằm ở kỹ năng đọc hiểu và viết luận. Sau đó nữ sinh bắt đầu lựa chọn phương pháp ôn tập riêng cho từng kỹ năng.

Đối với phần đọc hiểu, em chủ động tìm kiếm và in các tài liệu trên mạng, trong đó có những cuốn sách ôn thi tiếng Đức trình độ B1, để luyện đọc và luyện nghe thường xuyên tại nhà. Riêng với phần viết luận, bên cạnh việc hoàn thành những bài tập được giáo viên giao trên lớp, Châu còn tự nghĩ ra các đề luận để luyện viết hằng ngày.

Đáng chú ý, nữ sinh còn tận dụng công cụ AI để hỗ trợ chấm, chữa bài được nữ sinh. Theo Châu, sau khi hoàn thành bài luận bằng phương pháp viết tay, em gửi bài cho AI chấm, chữa hoặc nhờ giáo viên nhận xét. Thay vì sử dụng công nghệ để làm bài thay mình, đây là cách tận dụng AI để hỗ trợ quá trình tự học.

Không chỉ điều chỉnh cách học, Hà Châu còn chú trọng việc bố trí thời gian nghỉ ngơi trong quá trình ôn thi, cố gắng không đi ngủ muộn quá 11 hoặc 12 giờ đêm. Những lúc gặp khó khăn, nữ sinh cũng tìm kiếm sự động viên, hỗ trợ từ người thân và gia đình để lấy lại tinh thần.

Sau lần thi thử không như mong đợi, Hà Châu không chỉ tìm được cách ôn luyện phù hợp hơn với bản thân mà còn học được cách đối diện với thất bại. Kết quả Châu đạt 9,15 điểm môn chuyên trong kỳ thi chính thức và trở thành thủ khoa đầu vào chuyên tiếng Đức của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Việc tìm ra cách ôn tập hiệu quả đóng vai trò vô cùng quan trọng với các em học sinh

Hành trình ôn thi vào THPT chưa bao giờ là dễ dàng và tầm quan trọng của sự đồng hành sẻ chia từ thế hệ đi trước

Khi ôn thi chuyển cấp lên THPT, các em học sinh thường ít nhiều cũng sẽ gặp phải các vấn đề nan giải trong học tập và không phải em học sinh nào cũng có thể tự mình tìm kiếm phương pháp giải quyết phù hợp với bản thân. Lúc này, các em học sinh rất cần sự hỗ trợ từ cha mẹ, thầy cô hay những anh chị khoá trên.

Theo chia sẻ của nữ sinh Nguyễn Minh Hằng, học sinh lớp 10 Văn 2, Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, thời điểm ôn thi chuyển cấp em cũng từng gặp không ít khó khăn trong quá trình ôn tập.

Hằng cho biết có thời điểm em phải thức đêm, dậy sớm và chỉ ngủ khoảng 4-5 tiếng mỗi ngày để ôn tập. Khi gặp khó khăn, Hằng chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè và các anh chị đi trước, đồng thời điều chỉnh phương pháp ôn luyện sao cho phù hợp với bản thân. Theo nữ sinh, những nỗ lực ấy đã giúp em đạt được kết quả tích cực trong các lần thi thử cũng như kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Những trải nghiệm của Hà Châu và Minh Hằng phần nào phản ánh những khó khăn mà học sinh lớp 9 có thể gặp phải trên hành trình ôn thi chuyển cấp. Bên cạnh nỗ lực củng cố kiến thức, sự động viên và hỗ trợ từ những người xung quanh cũng đóng vai trò quan trọng, giúp các em tìm ra phương pháp học phù hợp và vững vàng hơn trước áp lực thi cử. Đặc biệt, những chia sẻ từ các anh chị từng trải qua kỳ thi này có thể mang đến cho học sinh nhiều kinh nghiệm thiết thực trong việc ôn luyện, quản lý thời gian và tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình học tập.

Sự động viên và hỗ trợm chia sẻ từ những người xung quanh, đặc biệt là các anh chị khoá trên có thể giúp các em học sinh có cách ôn thi hiệu quả hơn

Với mong muốn giúp học sinh lớp 9 có thêm điểm tựa trên hành trình ôn thi chuyển cấp, một nhóm học sinh các trường THPT chuyên tại Hà Nội đã thành lập dự án giáo dục phi lợi nhuận High School Help Kit (HSHK). Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2018, dự án trở thành cầu nối giữa học sinh THCS, phụ huynh và những học sinh từng đạt thành tích nổi bật trong kỳ thi vào lớp 10, tạo cơ hội để các em tiếp cận thông tin tuyển sinh, tìm hiểu môi trường học tập và lắng nghe những kinh nghiệm ôn thi thực tế.

Tiếp nối các hoạt động của dự án, ngày 22/11/2026 vừa qua, High School Help Kit cũng đã tổ chức sự kiện thường niên Unboxing Day 2026: Malovy với đội ngũ 200 thành viên ban tổ chức và diễn giả. Thông qua các hoạt động tư vấn trực tiếp, định hướng lựa chọn trường và chia sẻ kinh nghiệm học tập từ các anh chị đi trước, sự kiện đã phần nào giúp các sĩ tử 2K12 tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình ôn luyện, từng bước xác định mục tiêu và tự tin hơn trên hành trình chinh phục cánh cửa THPT.