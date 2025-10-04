Từng xấu bẩn thảm họa, nhà vệ sinh 1m² "lột xác" ngoạn mục: Flex cả đời cũng được!

Nhà vệ sinh luôn là một không gian quan trọng trong mỗi ngôi nhà. Thế nhưng với diện tích chỉ vỏn vẹn 1m² lại xuống cấp theo thời gian, ít ai nghĩ có thể biến nó thành nơi đáng nhìn - đáng sống. Thế mà một cô gái trẻ ở Trung Quốc đã khéo léo cải tạo, biến căn phòng tắm bé xíu thành không gian gọn gàng, sáng sủa và xinh đến mê mẩn.

Trước khi cải tạo: Không gian cũ kỹ, ẩm mốc

Nhà vệ sinh rộng 1m² với tình trạng tường và sàn ngả màu, một vài nơi ở khe tiếp giáp còn bị mốc xanh loang lổ, tạo cảm giác bẩn cũ khó chịu. Không gian vốn nhỏ hẹp lại càng thêm bí bách. May mắn thay, điểm sáng hiếm hoi của căn phòng là ô cửa sổ rộng thoáng, giúp lấy sáng và thông gió, phần nào xua đi sự ngột ngạt và ẩm mốc.

Sau khi cải tạo: Không gian sạch thoáng, tiện lợi sinh hoạt

Cô gái chọn cách làm mới đơn giản nhưng hiệu quả: giữ nguyên bố cục và thiết bị, chỉ tập trung vào việc lát lại sàn, ốp lại tường và thêm vài chi tiết trang trí. Toàn bộ gạch sàn cũ bị ố đen, nấm mốc được tháo bỏ, chống thấm lại rồi lát mới bằng gạch sáng màu. Phần tường cũng được thay bằng gạch có hoa văn và đường viền, khiến căn phòng trông sinh động, tươi mới thay cho lớp gạch trắng đã ố vàng trước đó.

Bồn rửa và bồn cầu vẫn giữ nguyên nhưng được cọ rửa kỹ lưỡng, đánh bóng sạch sẽ nên nhìn gần như mới. Nhờ vậy, căn phòng vốn u tối, cũ kỹ nhanh chóng biến thành không gian gọn gàng, tinh tươm và dễ chịu hơn rất nhiều. Không chỉ vậy, cô gái còn sơn lại khung cửa sổ từ màu đen sang xanh để đồng điệu với gạch sàn. Sự thay đổi nhỏ này không chỉ khiến tổng thể hài hòa hơn mà còn mang đến cảm giác tươi sáng và thoải mái hơn khi sử dụng.

Về phần trang trí, cô lựa chọn cách bày trí đơn giản mà thông minh, sử dụng các kệ gắn tường để tiết kiệm diện tích và tăng khả năng lưu trữ. Điều đặc biệt là cô ưu tiên chọn những món đồ xinh xắn, đáng yêu để vừa tiện dụng vừa làm đẹp không gian. Những chi tiết như cốc hình thỏ, hộp xà phòng Hello Kitty hay kệ đựng bàn chải hình ngôi nhà... không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày mà còn trở thành điểm nhấn dễ thương, giúp không gian nhỏ bé trở nên sinh động và có gu hơn hẳn.

Không chỉ đổi màu sơn cho khung cửa sổ, cô gái còn lắp thêm một tấm rèm mỏng màu xanh, vừa giữ sự đồng điệu với sàn nhà vừa tăng cảm giác mềm mại cho không gian. Ở khu vực tắm rửa, cô tiếp tục lựa chọn những món đồ nhỏ xinh nhưng bắt mắt như khăn lau tay Hello Kitty, hộp đựng giấy họa tiết hoạt hình hay chiếc thùng rác vui nhộn... Tất cả góp phần tạo nên bầu không khí trẻ trung, dễ thương, khiến nhà vệ sinh dù nhỏ vẫn mang lại cảm giác đáng yêu và thoải mái khi sử dụng.

Theo Toutiao