”Dở khóc dở cười”: Địa điểm du lịch hút khách giống hang động nhưng thực chất là nhà vệ sinh công cộng

Đôn Hoàng vốn được biết đến như “viên ngọc sáng” trên Con đường tơ lụa cổ đại. Nơi đây nổi tiếng toàn cầu với quần thể hang động Mạc Cao – di sản văn hoá thế giới được UNESCO công nhận nhờ những bức bích hoạ và tượng Phật tuyệt đẹp. Thế nhưng, trong thời gian gần đây, một công trình nhỏ tại khu chợ đêm Đôn Hoàng lại chiếm sóng dư luận, trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.

Nhà vệ sinh công cộng này vốn chỉ là một phòng tắm kiểu cũ, nay được “thay da đổi thịt” thành một không gian tiện nghi, thậm chí mang dáng dấp của một điểm đến du lịch. Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/8, công trình được đặt tên “Không gian văn hóa công cộng Tịnh độ Đôn Hoàng” và nhanh chóng thu hút sự quan tâm mạnh mẽ. Nhiều du khách thậm chí bày tỏ mong muốn mặc Hán phục truyền thống để tham quan và chụp ảnh tại đây.

Điểm đặc biệt của công trình là thiết kế hai tầng với chủ đề khác biệt. Tầng một lồng ghép các yếu tố văn hoá đặc trưng của Đôn Hoàng, trong khi tầng hai được xây dựng như một “thế giới bí mật” mang màu sắc kỳ ảo, với tường kính siêu trong suốt tạo cảm giác không gian mở và mới lạ.

Một nhân viên Công ty TNHH Quản lý vận hành khu thắng cảnh chợ đêm Shazhou – đơn vị trực tiếp quản lý cho biết: “Tầng một kết hợp văn hoá bản địa, tầng hai mang tính gợi mở, tạo sự bất ngờ cho du khách. Mỗi góc đều được chăm chút để trở thành trải nghiệm nghệ thuật.”

Không chỉ dừng lại ở hình thức, cơ sở rộng 600 m² này còn được đầu tư nhiều tiện ích hiện đại. Bên trong có tranh tường trang trí, liệu pháp hương thơm đặc trưng địa phương, khu vực nghỉ ngơi phục vụ cà phê và đồ uống khiến du khách có cảm giác bước vào một không gian giải trí hơn là phòng tắm công cộng. Ngoài ra, các khu vực chờ còn có ghế ngồi, bàn, máy pha trà và đồ uống tự phục vụ.

Đặc biệt, công trình này chú trọng tính nhân văn và tiện lợi: có phòng riêng cho mẹ và bé với bàn thay tã kháng khuẩn, ghế an toàn cho trẻ, mái vòm tự làm sạch. Người cao tuổi và người khuyết tật cũng được hỗ trợ bởi nhiều thiết kế chuyên biệt. Nhờ đó, không gian vừa sạch sẽ, vừa ấm cúng, phù hợp cho mọi đối tượng du khách.

Một điểm nhấn gây chú ý là hệ thống màn hình ngoài cửa buồng vệ sinh hiển thị thời gian sử dụng. Nếu khách ở trong quá 5 phút, màn hình sẽ tự động đổi màu để cảnh báo. Điều này vừa giúp quản lý lưu lượng, vừa tạo trải nghiệm “lạ lẫm” cho nhiều du khách.

Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người đã dành lời khen bất ngờ: “Đây là nhà vệ sinh công cộng sang trọng nhất mà tôi từng thấy”, hay “Cảm giác như bước vào một điểm du lịch chứ không phải công trình tiện ích thông thường”. Một bà mẹ du khách còn chia sẻ: “Lúc đi tìm nhà vệ sinh trong chợ đêm, tôi cứ ngỡ mình lạc vào một hang động chưa mở cửa. Nhiều người còn tiếc nuối vì không mặc Hán phục để chụp ảnh tại đây.”

Dù chi phí cải tạo công trình chưa được tiết lộ, nhưng hiệu ứng lan toả của nó đã vượt xa mong đợi, biến một nhà vệ sinh công cộng thành biểu tượng mới lạ trong hành trình trải nghiệm Đôn Hoàng. Sự sáng tạo này không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, mà còn cho thấy cách một không gian công cộng có thể được biến hoá thành sản phẩm văn hoá hấp dẫn, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương đến du khách trong và ngoài nước.