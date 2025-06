Tương lai nào cho Labubu?

Cho dù bạn thấy chúng dễ thương, xấu xí hay chỉ đơn giản là kỳ lạ, thì chắc chắn bạn cũng đã từng nghe đến những con búp bê lông xù đã trở thành hiện tượng toàn cầu - Labubu.

Con gấu bông trông giống yêu tinh từ nhà sản xuất đồ chơi Trung Quốc POP MART hiện đang là một sản phẩm được yêu thích toàn thế giới. Và nó không thiếu những người nổi tiếng ủng hộ: Rihanna, Dua Lipa, Kim Kardashian và Lisa của BLACKPINK. Những người bình thường cũng bị ám ảnh không kém. Từ Thượng Hải đến London, cảnh tượng những hàng dài người xếp hàng để mua búp bê Labubu đã trở thành tiêu đề trên mặt báo. Đôi khi những cuộc xếp hàng thậm chí còn biến thành ẩu đả.

Lisa của BLACKPINK bên cạnh Labubu

"Bạn sẽ có được cảm giác thành tựu khi mua được Labubu trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt như vậy", một người hâm mộ trung thành Fiona Zhang chia sẻ.

Sự say mê của thế giới đối với Labubu đã khiến lợi nhuận của POP MART tăng gần gấp ba lần trong năm qua. Vương Ninh, nhà sáng lập của thương hiệu đã trở thành tỷ phú USD.

Labubu thực chất là gì?

Đây là câu hỏi vẫn khiến nhiều người bận tâm và ngay cả những người biết câu trả lời cũng không chắc chắn liệu họ có thể giải thích được cơn sốt này hay không.

Labubu vừa là nhân vật hư cấu vừa là thương hiệu. Bản thân từ này không có nghĩa gì cả. Đó là tên của một nhân vật trong loạt đồ chơi "The Monsters" do nghệ sĩ người Hồng Kông (Trung Quốc) Kasing Lung sáng tạo.

Những khuôn mặt bằng nhựa vinyl được gắn vào thân thú nhồi bông và có vẻ ngoài đặc trưng: tai nhọn, mắt to và nụ cười tinh nghịch để lộ đúng 9 chiếc răng. Có người thấy chúng đáng yêu, có người thấy chúng kỳ lạ, hoặc cả hai.

Biển báo ghi "Hết hàng" được nhìn thấy trên các kệ trưng bày sản phẩm thuộc Artistic Quest Limited Series của POP MART

Theo trang web chính thức của nhà bán lẻ, Labubu "tốt bụng và luôn muốn giúp đỡ, nhưng thường vô tình làm điều ngược lại".

Búp bê Labubu đã xuất hiện trong một số loạt phim "Quái vật", chẳng hạn như "Big into Energy", "Have a Seat", "Exciting Macaron" và "Fall in Wild".

Thương hiệu Labubu cũng có những nhân vật khác trong vũ trụ của mình, truyền cảm hứng cho những con búp bê nổi tiếng của riêng họ - chẳng hạn như thủ lĩnh bộ lạc Zimomo, bạn trai cô là Tycoco và bạn cô là Mokoko.

Với những người không có chuyên môn, một số búp bê này khó phân biệt với nhau. Dù thế nào, danh tiếng của Labubu chắc chắn đã lan rộng, với những mẫu vật khác của hãng cũng được săn đón nồng nhiệt.

Ai bán Labubu?

Một phần lớn doanh số của POP MART là từ cái gọi là hộp mù - nơi khách hàng chỉ biết được những gì họ đã mua khi mở gói hàng.

Năm 2010, chàng trai 8X Vương Ninh mở POP MART như một cửa hàng tạp hóa ở Bắc Kinh. Khi hộp mù trở thành xu hướng, POP MART đã ra mắt loạt sản phẩm đầu tiên vào năm 2016, bán búp bê Molly. Nhưng sự đột phá chỉ đến khi Labubu ra đời. Labubu đã thúc đẩy sự tăng trưởng của POP MART và vào tháng 12 năm 2020, công ty đã bắt đầu bán cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông. Những cổ phiếu đó đã tăng vọt hơn 500% trong năm ngoái.

Khách hàng đang xem gian hàng POP MART trưng bày các nhân vật Labubu và đồ sưu tầm từ loạt phim The Monsters vào ngày 16 tháng 6 năm 2025 tại Trùng Khánh, Trung Quốc.

Bản thân POP MART hiện đã trở thành một nhà bán lẻ lớn. Công ty vận hành hơn 2.000 máy bán hàng tự động, hay "roboshop", trên toàn thế giới. Và hiện tại, bạn có thể mua búp bê Labubu tại các cửa hàng, thực tế hoặc ảo, ở hơn 30 quốc gia, từ Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đến Úc và Singapore, mặc dù nhiều cửa hàng trong số đó gần đây đã tạm dừng bán hàng do nhu cầu quá lớn. Doanh số bán hàng từ bên ngoài Trung Quốc đóng góp gần 40% tổng doanh thu của công ty vào năm 2024.

Một dấu hiệu cho thấy Labubu ngày càng phổ biến là tuần này, các quan chức hải quan Trung Quốc cho biết họ đã thu giữ hơn 70.000 búp bê giả trong những ngày gần đây.

Tuy nhiên, nhu cầu không tăng lên chỉ sau một đêm. Thực tế phải mất vài năm thì quái vật này mới trở nên phổ biến.

Labubu đã vươn ra toàn cầu như thế nào?

Trước khi thế giới phát hiện ra Labubu, danh tiếng của nhân vật này chỉ giới hạn ở Trung Quốc. Nó bắt đầu trở nên nổi tiếng ngay khi đất nước này thoát khỏi đại dịch vào cuối năm 2022, theo Ashley Dudarenok, người sáng lập công ty nghiên cứu tập trung vào Trung Quốc ChoZan.

"Sau đại dịch, rất nhiều người ở Trung Quốc cảm thấy họ muốn trốn tránh cảm xúc... và Labubu là một nhân vật rất quyến rũ nhưng hỗn loạn", cô nói. "Nó thể hiện sự phản đối chủ nghĩa hoàn hảo đó".

Internet Trung Quốc, vốn rất lớn và cạnh tranh, tạo ra rất nhiều xu hướng không lan ra toàn cầu. Nhưng xu hướng này đã lan ra và nhanh chóng lan sang Đông Nam Á lân cận.

Fiona, sống tại Canada, cho biết cô lần đầu nghe về Labubu từ những người bạn Philippines vào năm 2023. Đó là lúc cô bắt đầu mua chúng - cô nói rằng cô thấy chúng dễ thương, nhưng sự phổ biến ngày càng tăng của chúng là một sức hút lớn: "Nó càng phổ biến thì tôi càng muốn có nó. Chồng tôi không hiểu tại sao tôi, một người đã ngoài 30, lại quá ám ảnh về con gấu bông này".

Một con búp bê Labubu màu hồng được dùng như phụ kiện thời trang

Sự nổi tiếng của Labubu tăng vọt vào tháng 4 năm 2024, khi siêu sao K-pop gốc Thái Lisa bắt đầu đăng ảnh lên Instagram với nhiều loại búp bê Labubu. Và sau đó, những người nổi tiếng toàn cầu khác đã biến con búp bê này thành một hiện tượng quốc tế trong năm nay.

Ca sĩ Rihanna đã chụp ảnh với một món đồ chơi Labubu được kẹp vào túi Louis Vuitton của cô vào tháng 2. Kim Kardashian đã chia sẻ bộ sưu tập 10 búp bê Labubu của cô với những người theo dõi cô trên Instagram vào tháng 4. Và vào tháng 5, cựu đội trưởng đội tuyển bóng đá Anh David Beckham cũng đã đăng lên Instagram một bức ảnh về một con Labubu, được con gái anh tặng.

Hiện nay, búp bê xuất hiện ở khắp mọi nơi, không chỉ trực tuyến mà còn trên người bạn bè, đồng nghiệp hoặc người qua đường.

Điều gì tạo nên cơn sốt Labubu?

Nói một cách đơn giản, chúng ta không biết. Giống như hầu hết các xu hướng lan truyền, sức hấp dẫn của Labubu rất khó giải thích - kết quả của thời điểm, sở thích và tính ngẫu nhiên của internet.

Hãng thông tấn nhà nước của Trung Quốc Xinhua cho biết Labubu "thể hiện sức hấp dẫn của sự sáng tạo, chất lượng và văn hóa Trung Quốc bằng ngôn ngữ mà thế giới có thể hiểu được".

Labubu cứ tiếp tục thu hút người theo dõi trên mạng xã hội với hàng triệu lượt xem những người chủ mới mở hộp món đồ của họ.

Desmond Tan, một nhà sưu tập lâu năm, cho biết yếu tố bất ngờ đó là một phần lớn của sự hấp dẫn khi anh đi quanh một cửa hàng POP MART ở Singapore và lắc mạnh các hộp quà trước khi quyết định mua hộp nào. Đây là cảnh tượng thường thấy ở POP MART.

Desmond sưu tầm các nhân vật "chaser", phiên bản đặc biệt từ nhiều loại đồ chơi của POP MART, bao gồm Labubu. Trung bình, Desmond cho biết, anh tìm thấy một chaser trong 1 trong số 10 hộp anh mua. Anh tuyên bố rằng đó là tỷ lệ trúng tốt, so với tỷ lệ thông thường: 1 trong 100.

"Có thể lấy được viên kẹo từ việc lắc hộp, học cách cảm nhận sự khác biệt…," khiến anh ấy vô cùng thỏa mãn.

"Nếu tôi có thể làm được chỉ sau một hoặc hai lần thử thì tôi sẽ rất vui!"

Labubu sẽ trở thành một biểu tượng lâu dài hay là xu hướng chóng tàn?

Nhân vật đang được yêu thích nhất của POP MART sẽ tiếp tục giữ được sức hút trong bao lâu? Đáp án cho câu hỏi này chỉ thời gian mới có thể trả lời.

Cơ hội để Labubu trở thành một nhân vật toàn cầu và mang tính biểu tượng văn hóa, tương tự như một "Hello Kitty tiếp theo" không phải không tồn tại. Nếu muốn thực hiện hóa tham vọng này, trong dài hạn (trên 3 năm), Labubu cần nỗ lực trong việc xây dựng nền tảng văn hóa (như phim hoạt hình, truyện tranh) và mở rộng thị trường toàn cầu để có thể trở thành một nhân vật gây ảnh hưởng lâu dài.

Labubu vẫn còn những điểm yếu cần khắc phục. Nhân vật này còn thiếu một cốt truyện trung tâm, cần được xây dựng thông qua phim hoạt hình, các sản phẩm ăn theo và liên kết thương hiệu. Nếu thiết kế không có sự đổi mới hoặc quá trình ra mắt sản phẩm mới chậm, Labubu có thể đi vào vết xe đổ của Skullpanda (giá bán lại đã giảm xuống còn 24% giá gốc).

Ngoài ra, hàng giả tràn lan trên thị trường cũng là một vấn đề nan giải, làm giảm giá trị của sản phẩm chính hãng và đẩy nhanh sự nhàm chán về mặt thẩm mỹ. Mặc dù POP MART đã thực hiện gần 1.000 vụ kiện bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, nhưng các biện pháp chống hàng giả bằng công nghệ (như truy xuất nguồn gốc bằng blockchain) vẫn chưa được áp dụng rộng rãi.

Sức mạnh của cộng đồng người hâm mộ cũng là một yếu tố then chốt. POP MART đã làm rất tốt việc xây dựng cộng đồng, nhưng để Labubu trở thành biểu tượng, nó cần phải vượt ra khỏi ranh giới của một món đồ chơi để trở thành một phần của văn hóa, được nhắc đến và trân trọng như một giá trị tinh thần.

Trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra hoài nghi về tương lai của Labubu. Một số ý kiến cho rằng "đây chỉ là chiêu trò của giới đầu tư, tất cả đều là bong bóng". Một số khác lại đặt câu hỏi "người bình thường nào lại bỏ tiền ra mua những thứ này? Đối tượng của đồ chơi vốn đã rất nhỏ".

Thậm chí, có người còn bình luận "những thứ này chẳng bao giờ tồn tại lâu dài, vậy nên cứ kiếm tiền được bao lâu thì kiếm, sống cho hiện tại thôi". So sánh với Hello Kitty, một biểu tượng kinh điển, nhiều người cho rằng Labubu "vẫn còn kém xa về độ nổi tiếng và sức hút. Tần suất xuất hiện trên mạng xã hội cũng khiến người ta cảm thấy nhàm chán".

Labubu đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng. Với sức hút mạnh mẽ hiện tại và một cộng đồng người hâm mộ lớn, nó có đầy đủ tiềm năng để vươn lên thành một biểu tượng lâu dài, mang tính biểu tượng văn hóa như Pikachu của Pokémon hay Hello Kitty. Tuy nhiên, để làm được điều đó, Labubu và những nhà sáng tạo đằng sau nó cần có những chiến lược dài hơi, tập trung vào việc phát triển chiều sâu nghệ thuật, đa dạng hóa trải nghiệm và duy trì sự kết nối bền chặt với người hâm mộ.

Nếu chỉ dựa vào sự khan hiếm và hiệu ứng "hộp mù" ban đầu, Labubu rất có thể sẽ trở thành một "ngôi sao băng" rực rỡ nhưng chóng tàn trong vũ trụ văn hóa đại chúng. Thời gian sẽ trả lời liệu "chú quỷ" tinh nghịch này có thể thực sự khắc sâu tên mình vào lòng công chúng hay không.

Nguồn: BBC, ETtoday