Tương tác của không khí lạnh khiến diễn biến siêu bão Ragasa thêm phức tạp

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đưa ra hai kịch bản đường đi của siêu bão Ragasa và nhận định, trong ngày 25/9 bão sẽ di chuyển vào đất liền nước ta, trọng tâm là khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Trong 2-3 ngày qua, hầu hết các mô hình và trung tâm dự báo bão của quốc tế và Việt Nam đều mô phỏng, đây là cơn bão có hoàn lưu rất rộng, cường độ rất mạnh khi hoạt động trên Biển Đông, đạt cấp siêu bão, mạnh nhất trong khoảng ngày 22-23/9.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của siêu bão Ragasa. (Nguồn: NCHMF)

Trong đó, cường độ cực đại của siêu bão này được cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo có thể lên đến 195 km/h (cấp 16), giật trên 17; cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo có thể đạt 223 km/h (trên cấp 17), giật trên 17; cơ quan khí tượng Hồng Kông (Trung Quốc) dự báo 240km/h (trên cấp 17), giật trên cấp 17.

Trong ngày 24/9, khi di chuyển tới khu vực biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), do hoàn lưu phía Bắc của bão chịu tác động của ma sát địa hình, bão số 9 Ragasa được dự báo sẽ giảm cấp và khi đi vào vịnh Bắc Bộ cường độ bão sẽ giảm 2-4 cấp so với khi còn ở ngoài khơi.

Tuy nhiên cũng cần lưu ý một kịch bản xấu hơn vẫn có khả năng xảy ra là khi vào Biển Đông, siêu bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, quỹ đạo bão đi thấp hơn thì cường độ bão bị suy giảm ít hơn, tác động của gió mạnh và sóng lớn trên vịnh Bắc Bộ sẽ cao hơn. Với kịch bản này, ven biển Bắc Bộ, khu vực ven biển Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Huế sẽ có gió bão rất mạnh, kèm mưa lớn.

"Ngoài ra, hiện nay ở phía Bắc còn có thêm một khối không khí lạnh đầu mùa đang di chuyển về phía nước ta, tương tác của không khí lạnh với bão trong những ngày tới sẽ khiến cho diễn biến quỹ đạo và cường độ của bão Ragasa thêm phức tạp và các dự báo xa (sau 3 ngày) hiện có độ phân tán lớn", cơ quan khí tượng nhận định.

Dự báo về cường độ và đường đi của siêu bão Ragasa, trung tâm khí tượng cho biết lúc 7h ngày 22/9, vị trí tâm siêu bão Ragasa cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 160km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (202-221km/giờ), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Ragasa tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20km/h và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9. Vị trí tâm siêu bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, đạt cấp cực đại với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão cấp 17, giật trên cấp 17.



