Tướng tình báo Nga bị bắn ngay ở thủ đô Moscow

Ủy ban Điều tra Nga cho biết tướng Alekseev, Phó Tổng cục trưởng thứ nhất của cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU), bị nhắm bắn bên ngoài khu dân cư nơi ông sinh sống.

Nhà chức trách cho hay nghi phạm chưa rõ danh tính đã nổ súng nhiều phát, bắn trúng phía sau lưng trung tướng Alekseev rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trung tướng tình báo Vladimir Alekseev. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Quan chức tình báo Nga bị thương đã được đưa tới bệnh viên ở Moscow, song tình trạng thương tích của ông chưa được thông tin chi tiết.

Cảnh sát đang triển khai truy bắt nghi phạm. Các điều tra viên cùng lực lượng pháp y đã có mặt, phong tỏa khu vực để thu thập chứng cứ.

Nhà chức trách Nga cho biết đã khởi tố vụ án hình sự với các cáo buộc liên quan tới âm mưu giết người và tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép.

Danh tính nghi phạm hiện chưa được làm rõ.

Dù phía Nga chưa xác định được kẻ đứng sau vụ việc, tình báo Ukraine trước đây từng gọi tướng Alekseev là "tội phạm quốc tế". Kiev cũng từng bị cho là có liên quan đến các âm mưu ám sát nhắm vào quan chức và chỉ huy quân sự Nga trong quá khứ, theo RT.

Tướng Alekseyev, 64 tuổi, giữ chức Phó Tổng cục trưởng thứ nhất GRU từ năm 2011 và từng tham gia nhiều chiến dịch quốc tế.

Ông cũng là một trong những quan chức tham gia đàm phán với thủ lĩnh tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin khi xảy ra "nổi loạn" năm 2023.

Với những thành tích nổi bật, tướng Alekseyev được phong tặng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga, một trong những phần thưởng cao quý nhất của đất nước.