Tupperware chính hãng trở lại, nâng tầm chuẩn sống hiện đại cho người Việt

Tupperware chính thức trở lại thị trường Việt Nam

Party Products LLC đã mua lại Tupperware (09/2024), mở ra bước chuyển mình mới cho thương hiệu gia dụng nổi tiếng toàn cầu. Với chiến lược phát triển hiện đại và bền vững, Tupperware chính thức có mặt trở lại tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về các sản phẩm gia dụng an toàn, tiện lợi.

Với gần 80 năm hình thành và phát triển, Tupperware đã trở thành cái tên biểu tượng trong ngành hộp đựng thực phẩm cao cấp, hiện diện trong căn bếp của hàng triệu gia đình trên toàn thế giới. Thành công của Tupperware đến từ triết lý an toàn – tiện lợi – bền vững, cùng công nghệ và chất liệu tiên tiến: sản xuất từ nhựa nguyên sinh an toàn, ứng dụng công nghệ kín hơi – kín khí – kín mùi giúp giữ trọn hương vị và dưỡng chất, kết hợp thiết kế thông minh vừa đảm bảo vệ sinh thực phẩm vừa tối ưu trải nghiệm sử dụng.

Sự trở lại lần này càng thêm bền vững khi Công ty TNHH Đối Tác Nhãn Hiệu được chọn làm nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam. Với hơn 15 năm kinh nghiệm và hệ thống phân phối đa kênh rộng khắp cả nước, công ty đã khẳng định uy tín khi đưa nhiều thương hiệu châu Âu nổi tiếng thế giới như Fissler, Braun, OralB, BergHOFF, Nachtmann đến gần hơn với người tiêu dùng. Giờ đây, Tupperware chính hãng sẽ đến tay khách hàng qua hệ thống cửa hàng uỷ quyền chính hãng với logo chứng nhận HomeNo1 x Tupperware, website minh bạch https://tupperwarevietnam.vn/pages/he-thong-cua-hang cùng chính sách bảo hành rõ ràng và phụ kiện thay thế chính hãng.

Nhân dịp này, Tupperware cũng ra mắt các sản phẩm mới như Big-T Tumbler – bình nước cao cấp với thiết kế trẻ trung, năng động, phù hợp xu hướng "luôn mang nước bên mình" của giới trẻ. Thương hiệu cũng triển khai chương trình ưu đãi lớn, giảm giá lên đến 50% cho một số sản phẩm tại các cửa hàng uỷ quyền chính hãng. Đáng chú ý, Công ty TNHH Đối Tác Nhãn Hiệu còn cho biết thương hiệu sẽ sớm tung ra dòng sản phẩm thiết kế riêng cho thị trường Việt Nam, dựa trên thói quen sinh hoạt và nhu cầu thực tế của người dùng nội địa.

Bình nước Big-T Tumbler – thiết kế hiện đại, tiện lợi cho mọi hành trình.

Những bước đi này cho thấy sự kế thừa từ nền tảng vững chắc toàn cầu: không chỉ được Guinness vinh danh là "một trong 10 phát minh vĩ đại nhất thế kỷ 20" và có hơn 300 giải thưởng về thiết kế đổi mới, Tupperware còn nhiều lần góp mặt trong top thương hiệu được ngưỡng mộ toàn cầu, với loạt giải thưởng về sáng tạo và chất lượng. Thương hiệu khẳng định bản sắc qua công nghệ SEALS độc quyền kín hơi – kín khí – kín mùi và "12 niềm tự hào" nổi bật như chất liệu nhựa đạt chuẩn quốc tế, màu sắc hiện đại nhưng an toàn tuyệt đối, cùng độ bền vượt trội và cam kết giảm nhựa dùng một lần để bảo vệ môi trường.

Sự trở lại này không chỉ để "được nhớ lại", mà để Tupperware đồng hành cùng nhịp sống Việt hôm nay – an toàn, tiện lợi và phong cách.

Sống chất từng khoảnh khắc cùng Tupperware

Nếu như trước đây Tupperware được biết đến chủ yếu như một giải pháp lưu trữ thực phẩm, thì nay thương hiệu được tái định vị như người bạn đồng hành của phong cách sống hiện đại.

Từ bà nội trợ hiện đại đến GenZ năng động, Tupperware trở thành người bạn đồng hành trong mọi khoảnh khắc.

Từ những bà nội trợ yêu thích sự tinh gọn, đến giới trẻ hướng đến lối sống tối giản và có gu, Tupperware mang lại sự tiện lợi, gọn gàng và bền vững. Thiết kế thông minh, đa dụng cùng chất liệu cao cấp giúp giữ thực phẩm tươi lâu, bảo vệ sức khỏe và giảm lãng phí. Không chỉ vậy, mỗi sản phẩm Tupperware còn góp phần tạo nên một gian bếp đẹp mắt, tiện nghi, phản ánh phong cách sống hiện đại và tinh tế.

Hơn cả một món đồ gia dụng, Tupperware đã trở thành biểu tượng cho một phong cách sống, nơi mỗi bữa ăn gia đình thêm trọn vẹn, mỗi góc bếp thêm gọn gàng, và mỗi hành trình của người trẻ thêm năng động. Một chiếc Big-T Tumbler trên tay khi đi học, đi làm, tập gym; một bộ hộp lưu trữ thực phẩm luôn tươi ngon cho gia đình, một chiếc hộp nhỏ gọn đồng hành trong buổi dã ngoại cuối tuần – Tupperware hiện diện trong từng khoảnh khắc thường nhật, để mỗi trải nghiệm sống đều thêm đầy đủ và có chất riêng.

Sản phẩm của Tupperware khẳng định vị thế với chất lượng bền bỉ, an toàn cho sức khỏe, được tin dùng tại hơn 80 quốc gia.

Không dừng lại ở chức năng, Tupperware còn gợi cảm hứng cho lối sống xanh, giảm nhựa dùng một lần, góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng Tupperware cũng đồng nghĩa với việc lựa chọn tiêu dùng có trách nhiệm – một xu hướng ngày càng được thế hệ trẻ và các gia đình Việt ưu tiên.

Chính vì vậy, sự trở lại của Tupperware tại Việt Nam không chỉ mang đến những sản phẩm gia dụng chất lượng cao, mà còn là lời khẳng định đồng hành cùng người tiêu dùng: linh hoạt, tiện nghi, bền vững và gắn liền với một phong cách sống có gu, có trách nhiệm.

Tìm hiểu và mua sắm Tupperware chính hãng tại hệ thống cửa hàng ủy quyền và website https://tupperwarevietnam.vn/pages/tupperware-viet-nam.