Turkish Airlines Hanoi Bus Tour: Trải nghiệm hành trình khám phá Hà Nội cùng Turkish Airlines

Hành trình diễn ra từ 13:30 đến 15:00, khởi hành và kết thúc tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với 11 điểm dừng qua các địa danh quen thuộc, nổi bật của Thủ đô. Trong suốt chuyến đi, người tham gia được trải nghiệm các hoạt động tương tác thú vị, khám phá những góc nhìn độc đáo về Hà Nội và nhận những phần quà hấp dẫn. Không gian di chuyển được thiết kế thoải mái và tiện nghi, mang đến cơ hội kết nối và tận hưởng những trải nghiệm trọn vẹn trên hành trình.

Thông tin về Turkish Airlines Hanoi Bus Tour:

Thời gian: 13:30 – 15:00, 22/11/2025

Lịch trình và các điểm dừng: Hành trình sẽ đi qua 11 điểm dừng nổi bật tại Hà Nội, bao gồm: Nhà hát Lớn, Vườn hoa Con cóc, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Hoàng thành Thăng Long, Chùa Quán Thánh, Đền Trấn Quốc, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò, Nhà thờ Lớn St. Joseph và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Hoạt động: Trải nghiệm ẩm thực, mini-game, quà tặng, khám phá Hà Nội theo hành trình đặc biệt

Hành trình khám phá Hà Nội với nhiều hoạt động tương tác thú vị

Sự kiện được tổ chức nhằm tạo ra một hoạt động trải nghiệm sinh động, gần gũi với cộng đồng, đồng thời là dịp để Turkish Airlines thắt chặt mối quan hệ với Việt Nam và giới thiệu vai trò của hãng trong việc kết nối hành khách tới các điểm đến quốc tế. Tour cũng nhằm thúc đẩy du lịch và văn hóa, mang đến cơ hội khám phá Hà Nội theo cách mới mẻ, đồng thời phản ánh tinh thần năng động và sáng tạo mà hãng hướng tới.

Đây là dịp để người dân và khách tham quan tận hưởng một buổi chiều thú vị, gắn kết với văn hóa, nhịp sống Hà Nội và trải nghiệm hành trình mang dấu ấn đặc trưng của Turkish Airlines.

Đây là dịp để khám phá nhịp sống Hà Nội kết hợp với dấu ấn đặc trưng của Turkish Airlines

Về Turkish Airlines

Turkish Airlines là hãng hàng không quốc tế của Thổ Nhĩ Kỳ, kết nối Việt Nam với hơn 130 quốc gia trong mạng lưới gồm 352 điểm đến toàn cầu. Hãng được đánh giá cao về chất lượng dịch vụ, tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt và trải nghiệm bay thoải mái, đồng thời được vinh danh là Hãng hàng không tốt nhất châu Âu năm 2025 theo Skytrax.

Tại Việt Nam, Turkish Airlines hiện khai thác 21 chuyến bay thẳng mỗi tuần giữa Hà Nội / TP. Hồ Chí Minh và Istanbul - trong đó có 11 chuyến từ Hà Nội và 10 chuyến từ TP. Hồ Chí Minh. Kể từ tháng 9/2025, Thổ Nhĩ Kỳ triển khai eVisa cho công dân Việt Nam, kết hợp với việc tăng cường các chuyến bay thẳng của Turkish Airlines đã góp phần tạo điều kiện thuận tiện cho việc di chuyển, thúc đẩy du lịch, công tác và trao đổi văn hóa giữa hai quốc gia.