Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Turkish Airlines Hanoi Bus Tour: Trải nghiệm hành trình khám phá Hà Nội cùng Turkish Airlines

08-12-2025 - 13:30 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

Turkish Airlines Hanoi Bus Tour: Trải nghiệm hành trình khám phá Hà Nội cùng Turkish Airlines

Ngày 22 tháng 11 năm 2025, Hà Nội, Turkish Airlines đã mang đến “Hanoi Bus Tour”, một hoạt động trải nghiệm khám phá Hà Nội theo cách sinh động và mới mẻ. Chuyến đi kết hợp tham quan các địa danh nổi bật, thưởng thức ẩm thực đặc trưng và những trải nghiệm bất ngờ dành cho người tham gia.

Hành trình diễn ra từ 13:30 đến 15:00, khởi hành và kết thúc tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với 11 điểm dừng qua các địa danh quen thuộc, nổi bật của Thủ đô. Trong suốt chuyến đi, người tham gia được trải nghiệm các hoạt động tương tác thú vị, khám phá những góc nhìn độc đáo về Hà Nội và nhận những phần quà hấp dẫn. Không gian di chuyển được thiết kế thoải mái và tiện nghi, mang đến cơ hội kết nối và tận hưởng những trải nghiệm trọn vẹn trên hành trình.

Thông tin về Turkish Airlines Hanoi Bus Tour:

Thời gian: 13:30 – 15:00, 22/11/2025

Lịch trình và các điểm dừng: Hành trình sẽ đi qua 11 điểm dừng nổi bật tại Hà Nội, bao gồm: Nhà hát Lớn, Vườn hoa Con cóc, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Hoàng thành Thăng Long, Chùa Quán Thánh, Đền Trấn Quốc, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò, Nhà thờ Lớn St. Joseph và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Hoạt động: Trải nghiệm ẩm thực, mini-game, quà tặng, khám phá Hà Nội theo hành trình đặc biệt

Turkish Airlines Hanoi Bus Tour: Trải nghiệm hành trình khám phá Hà Nội cùng Turkish Airlines - Ảnh 1.

Hành trình khám phá Hà Nội với nhiều hoạt động tương tác thú vị

Sự kiện được tổ chức nhằm tạo ra một hoạt động trải nghiệm sinh động, gần gũi với cộng đồng, đồng thời là dịp để Turkish Airlines thắt chặt mối quan hệ với Việt Nam và giới thiệu vai trò của hãng trong việc kết nối hành khách tới các điểm đến quốc tế. Tour cũng nhằm thúc đẩy du lịch và văn hóa, mang đến cơ hội khám phá Hà Nội theo cách mới mẻ, đồng thời phản ánh tinh thần năng động và sáng tạo mà hãng hướng tới.

Đây là dịp để người dân và khách tham quan tận hưởng một buổi chiều thú vị, gắn kết với văn hóa, nhịp sống Hà Nội và trải nghiệm hành trình mang dấu ấn đặc trưng của Turkish Airlines.

Turkish Airlines Hanoi Bus Tour: Trải nghiệm hành trình khám phá Hà Nội cùng Turkish Airlines - Ảnh 2.

Đây là dịp để khám phá nhịp sống Hà Nội kết hợp với dấu ấn đặc trưng của Turkish Airlines

Về Turkish Airlines

Turkish Airlines là hãng hàng không quốc tế của Thổ Nhĩ Kỳ, kết nối Việt Nam với hơn 130 quốc gia trong mạng lưới gồm 352 điểm đến toàn cầu. Hãng được đánh giá cao về chất lượng dịch vụ, tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt và trải nghiệm bay thoải mái, đồng thời được vinh danh là Hãng hàng không tốt nhất châu Âu năm 2025 theo Skytrax.

Tại Việt Nam, Turkish Airlines hiện khai thác 21 chuyến bay thẳng mỗi tuần giữa Hà Nội / TP. Hồ Chí Minh và Istanbul - trong đó có 11 chuyến từ Hà Nội và 10 chuyến từ TP. Hồ Chí Minh. Kể từ tháng 9/2025, Thổ Nhĩ Kỳ triển khai eVisa cho công dân Việt Nam, kết hợp với việc tăng cường các chuyến bay thẳng của Turkish Airlines đã góp phần tạo điều kiện thuận tiện cho việc di chuyển, thúc đẩy du lịch, công tác và trao đổi văn hóa giữa hai quốc gia.

Ánh Dương

Phụ nữ số

Từ Khóa:
dn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dấu ấn Đèo Cả trên những tuyến cao tốc chiến lược

Dấu ấn Đèo Cả trên những tuyến cao tốc chiến lược Nổi bật

Cathay Việt Nam kỷ niệm 15 năm thành lập: Sinh nhật rộn ràng – Ưu đãi ngập tràn

Cathay Việt Nam kỷ niệm 15 năm thành lập: Sinh nhật rộn ràng – Ưu đãi ngập tràn Nổi bật

Aristino ký kết hợp tác chiến lược với Parfums Parour Paris

Aristino ký kết hợp tác chiến lược với Parfums Parour Paris

17:30 , 06/12/2025
NKP Logistics Đồng Nai – Công ty vận tải Bắc Nam uy tín, giá tốt 2025

NKP Logistics Đồng Nai – Công ty vận tải Bắc Nam uy tín, giá tốt 2025

13:30 , 06/12/2025
Asahi Japan ký kết vận hành dự án Thiên Quân Marina Plaza Cần Thơ

Asahi Japan ký kết vận hành dự án Thiên Quân Marina Plaza Cần Thơ

09:00 , 06/12/2025
Citi bổ nhiệm bà Ngô Thị Hồng Minh làm Tổng Giám đốc tại thị trường Việt Nam

Citi bổ nhiệm bà Ngô Thị Hồng Minh làm Tổng Giám đốc tại thị trường Việt Nam

19:30 , 05/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên