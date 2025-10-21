Tuyến cáp quang biển đi quốc tế gặp sự cố, Internet tại Việt Nam bị ảnh hưởng

Theo thông tin từ TaipeiTimes, tuyến cáp quang biển Asia-Pacific Gateway (APG) vừa gặp sự cố nguồn điện tại phân đoạn S3 vào ngày 19/10, ở vị trí cách Thượng Hải (Trung Quốc) khoảng 66 km. Sự cố này làm ảnh hưởng đến tốc độ kết nối mạng Internet từ Việt Nam đi quốc tế.

Đây không phải là lần đầu tiên tuyến cáp APG gặp trục trặc trong năm nay. Trước đó, vào tháng 1 và tháng 7, tuyến này cũng đã bị gián đoạn, ảnh hưởng đến kết nối từ Việt Nam đi quốc tế. Theo kế hoạch công bố trước đó, việc sửa chữa và khôi phục APG dự kiến hoàn tất trong tháng 10 để tuyến cáp có thể hoạt động ổn định trở lại theo đúng thiết kế. Tuy nhiên, sự cố mới xảy ra có thể khiến tiến độ này bị chậm lại.

Sự cố này làm ảnh hưởng đến tốc độ kết nối mạng Internet từ Việt Nam đi quốc tế. (Ảnh minh hoạ)

Tuyến cáp APG là một trong năm tuyến cáp quang biển chính kết nối Internet của Việt Nam ra thế giới, bên cạnh AAG (châu Á - Mỹ), SMW-3 (Đông Nam Á - Trung Đông - Tây Âu), IA (Liên Á) và AAE-1 (châu Á - châu Phi - châu Âu). Ngoài ra, còn có tuyến TVH với quy mô nhỏ hơn, dài khoảng 3.367 km, kết nối Thái Lan, Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc).

Mặc dù Việt Nam vẫn có một số tuyến cáp quang đất liền kết nối đi quốc tế, phần lớn lưu lượng truy cập Internet vẫn phụ thuộc vào các tuyến cáp quang biển. Vì vậy, mỗi khi xảy ra sự cố trên một trong các tuyến này, chất lượng kết nối Internet đi quốc tế của người dùng trong nước đều bị ảnh hưởng đáng kể.

Gần đây, tuyến cáp quang ADC (Asia Direct Cable) - kết nối Việt Nam, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Thái Lan, Philippines, Singapore và Nhật Bản - đã chính thức được đưa vào hoạt động từ ngày 16/4. Dung lượng của tuyến ADC đoạn nối tới Việt Nam đạt 50 Tbps, trở thành tuyến cáp có quy mô lớn nhất hiện nay, tương đương 125% tổng dung lượng kết nối quốc tế của Việt Nam trước đó.