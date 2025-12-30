Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuyến đường Tố Hữu thi công gần 10 năm chưa xong

30-12-2025 - 10:48 AM | Bất động sản

Gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường nối từ phố Tố Hữu đến đường 70 đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Tuyến đường được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông khu vực phía Tây Hà Nội hiện vẫn trong tình trạng thi công kéo dài, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.

VIDEO: Tuyến đường Tố Hữu - đường 70 dang dở sau gần 10 năm thi công.

Theo ghi nhận, nhiều đoạn tuyến đường đang bị quây kín bởi hàng rào công trường. Đất đá, cát sỏi và các loại vật liệu xây dựng tập kết ngổn ngang, có nơi nằm la liệt giữa lòng đường. Mặt đường bị đào xới dang dở, chưa được thảm nhựa hoặc hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Vào giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện qua khu vực đông khiến giao thông thường xuyên ùn ứ. Các phương tiện phải di chuyển chậm, tránh né vật liệu xây dựng và những đoạn đường bị thu hẹp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Những ngày nắng, bụi từ công trường theo bánh xe cuốn lên, bao phủ tuyến đường và khu dân cư lân cận.

Người dân sinh sống hai bên đường cho biết phải đóng kín cửa, hạn chế sinh hoạt ngoài trời để tránh bụi bẩn. Khi mưa xuống, nhiều đoạn trở nên lầy lội, nước đọng, gây khó khăn cho việc đi lại.

Đáng chú ý, để phục vụ dự án, nhiều hàng cây cổ thụ dọc tuyến đã bị chặt hạ. Tuy nhiên, công trình kéo dài khiến các gốc cây còn lại nham nhở, cảnh quan đô thị bị ảnh hưởng, trong khi tuyến đường vẫn chưa được đưa vào sử dụng.

Việc dự án kéo dài nhiều năm chưa hoàn thiện không chỉ gây lãng phí nguồn lực mà còn tác động trực tiếp đến sinh hoạt, giao thông và môi trường sống của người dân khu vực.

Dự luận kỳ vọng các cơ quan chức năng sớm có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ để tuyến đường Tố Hữu - đường 70 sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư.

Tuyến đường Tố Hữu - đường 70 dang dở sau gần 10 năm thi công.

Theo Dương Triều

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hiện tượng khan hàng, "mua chênh" xuất phát từ mô hình kinh doanh mới, sàn môi giới gom lượng hàng lớn trong tay, giá dễ bị đẩy lên

Hiện tượng khan hàng, "mua chênh" xuất phát từ mô hình kinh doanh mới, sàn môi giới gom lượng hàng lớn trong tay, giá dễ bị đẩy lên Nổi bật

Sau khi Vingroup, Sun Group, T&T…đổ bộ, Bắc Ninh đón thêm dự án có tòa tháp 35 tầng, vốn đầu tư 17.300 tỷ đồng

Sau khi Vingroup, Sun Group, T&T…đổ bộ, Bắc Ninh đón thêm dự án có tòa tháp 35 tầng, vốn đầu tư 17.300 tỷ đồng Nổi bật

Giá nhà đất tăng nóng và lý giải từ chuyên gia, nhà quản lý

Giá nhà đất tăng nóng và lý giải từ chuyên gia, nhà quản lý

10:43 , 30/12/2025
Toàn cảnh khu vực sẽ xây hầm qua sông Hồng gần 22 nghìn tỷ đồng

Toàn cảnh khu vực sẽ xây hầm qua sông Hồng gần 22 nghìn tỷ đồng

10:39 , 30/12/2025
Minh bạch giá đất

Minh bạch giá đất

10:29 , 30/12/2025
Lễ ra quân Green Skyline: Một ‘chân trời xanh’ của thị trường Đông Bắc TP.HCM

Lễ ra quân Green Skyline: Một ‘chân trời xanh’ của thị trường Đông Bắc TP.HCM

10:00 , 30/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên