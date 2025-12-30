Tuyến đường Tố Hữu thi công gần 10 năm chưa xong

Đáng chú ý, để phục vụ dự án, nhiều hàng cây cổ thụ dọc tuyến đã bị chặt hạ. Tuy nhiên, công trình kéo dài khiến các gốc cây còn lại nham nhở, cảnh quan đô thị bị ảnh hưởng, trong khi tuyến đường vẫn chưa được đưa vào sử dụng.