Tuyến đường Tố Hữu thi công gần 10 năm chưa xong
Gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường nối từ phố Tố Hữu đến đường 70 đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Tuyến đường được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông khu vực phía Tây Hà Nội hiện vẫn trong tình trạng thi công kéo dài, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.
VIDEO: Tuyến đường Tố Hữu - đường 70 dang dở sau gần 10 năm thi công.
Theo ghi nhận, nhiều đoạn tuyến đường đang bị quây kín bởi hàng rào công trường. Đất đá, cát sỏi và các loại vật liệu xây dựng tập kết ngổn ngang, có nơi nằm la liệt giữa lòng đường. Mặt đường bị đào xới dang dở, chưa được thảm nhựa hoặc hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
Vào giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện qua khu vực đông khiến giao thông thường xuyên ùn ứ. Các phương tiện phải di chuyển chậm, tránh né vật liệu xây dựng và những đoạn đường bị thu hẹp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Những ngày nắng, bụi từ công trường theo bánh xe cuốn lên, bao phủ tuyến đường và khu dân cư lân cận.
Người dân sinh sống hai bên đường cho biết phải đóng kín cửa, hạn chế sinh hoạt ngoài trời để tránh bụi bẩn. Khi mưa xuống, nhiều đoạn trở nên lầy lội, nước đọng, gây khó khăn cho việc đi lại.
Đáng chú ý, để phục vụ dự án, nhiều hàng cây cổ thụ dọc tuyến đã bị chặt hạ. Tuy nhiên, công trình kéo dài khiến các gốc cây còn lại nham nhở, cảnh quan đô thị bị ảnh hưởng, trong khi tuyến đường vẫn chưa được đưa vào sử dụng.
Việc dự án kéo dài nhiều năm chưa hoàn thiện không chỉ gây lãng phí nguồn lực mà còn tác động trực tiếp đến sinh hoạt, giao thông và môi trường sống của người dân khu vực.
Dự luận kỳ vọng các cơ quan chức năng sớm có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ để tuyến đường Tố Hữu - đường 70 sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư.
Tuyến đường Tố Hữu - đường 70 dang dở sau gần 10 năm thi công.
Theo Dương Triều
Tiền phong
Theo
Tiền phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/tuyen-duong-to-huu-thi-cong-gan-10-nam-chua-xong-post1808725.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM