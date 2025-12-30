Lễ ra quân Green Skyline: Một ‘chân trời xanh’ của thị trường Đông Bắc TP.HCM

Khi "giá trị thật lên tiếng" giữa chu kỳ tái cấu trúc

Sau giai đoạn tăng trưởng nóng và điều chỉnh mạnh, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào chu kỳ tái cấu trúc. Chính sách tín dụng thận trọng hơn, tâm lý người mua dịch chuyển từ đầu cơ sang nhu cầu ở thực, cùng yêu cầu ngày càng cao về tính minh bạch khiến thị trường không còn "dễ dãi" với mọi dự án.

Khi thị trường vận hành theo cơ chế chọn lọc, chỉ những chủ đầu tư có tiềm lực tài chính vững mạnh, kinh nghiệm triển khai và hệ thống quản trị bài bản mới đủ khả năng tạo dựng lòng tin ở khách hàng. Thay vì lướt theo những cơn sóng ngắn hạn, nhóm doanh nghiệp này lại lựa chọn con đường khó hơn: kiến tạo sản phẩm thật và công bố dự án bằng những cột mốc nghiêm túc, như một cam kết kiên định với thị trường và người mua.

Trong tinh thần đó, TBS Land đã tổ chức lễ ra quân "Kiến tạo Chân Trời Xanh - Khơi nguồn di sản" giới thiệu dự án Green Skyline (Dĩ An, TP.HCM) vào ngày 27/12/2025. Sự kiện thu hút hơn 1.600 chuyên viên kinh doanh đến từ các đại lý phân phối hàng đầu như: An Homes, An Khang Real, BAMLand, Calihome, Châu Đại Dương, Đông Tây Land, Indochine, IQI, Aureal, We Property, Aka Real, ERA Việt Nam, CBRE, Mai Việt Land, Phú Hoàng Land, Pita Land, Sgroup, T&A, The One Land.

Trong không khí rực lửa tại Khu đô thị Quảng trường xanh, lễ ra quân "Kiến tạo Chân Trời Xanh - Khơi nguồn di sản" trở thành khoảnh khắc hội tụ niềm tin và năng lượng, sẵn sàng chinh phục hành trình mới.

Green Skyline được giới thiệu trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn chọn lọc, với chiến lược ngược dòng "xây xong mới bán"

Vượt khỏi khuôn khổ của một buổi kick- off thông thường, lễ ra quân Green Skyline được định vị như "điểm xuất phát", khi TBS Land bước vào thị trường bằng một sản phẩm hoàn thiện. Là dự án duy nhất "ra hàng sau khi cất nóc" tại khu Đông Bắc TP.HCM, Green Skyline đang nhận được kỳ vọng lớn từ thị trường, nhờ yếu tố "sản phẩm thật, giá trị thật, trải nghiệm thật".

Ý nghĩa "khơi nguồn di sản" với TBS Land là chuyển hoá năng lực tích luỹ trong 36 năm của TBS Group thành các chuẩn mực cụ thể cho không gian sống. Các giá trị đã làm nên vị thế quốc tế của tập đoàn như kỷ luật vận hành, tiêu chí chất lượng được tích hợp xuyên suốt trong quá trình quy hoạch, thi công đến quản lý vận hành Green Skyline. Di sản vì thế không nằm yên ở quá khứ, mà được tiếp nối bằng tinh thần "dám nghĩ, dám làm" của một chủ đầu tư đầy nội lực, vững vàng về tài chính, kinh nghiệm và năng lực triển khai.

TBS Land và cách kể câu chuyện "xanh" khác biệt

Sự xuất hiện của Green Skyline còn cho thấy sự đón đầu trực tiếp xu hướng ly tâm, giãn dân đang ngày càng mạnh của khu Đông Bắc TP.HCM. Khi lõi trung tâm chịu áp lực hạ tầng, mật độ dân cư cao và chi phí sinh hoạt gia tăng, người mua nhà có xu hướng dịch chuyển về các đô thị vệ tinh bài bản, sở hữu không gian sống rộng mở và kết nối thuận tiện.

Đặc biệt, khu Đông Bắc TP.HCM đang cần những dự án có thể đáp ứng đồng thời nhu cầu ở thật và chuẩn sống mới. Green Skyline cũng được giới thiệu đúng vào giai đoạn người mua ưu tiên yếu tố tính xác tín của chủ đầu tư, nhất là với các đơn vị có nền tảng công nghiệp - dịch vụ lâu đời, am hiểu địa phương và thị trường.

Thông điệp từ tên gọi "Green Skyline - Chân Trời Xanh" là ẩn dụ về tầm vóc vươn xa của TBS Land, mở rộng biên độ phát triển trong lĩnh vực bất động sản bằng một tâm thế bứt phá không giới hạn, nhưng bài bản. Đồng thời cũng là biểu tượng gợi mở chuẩn sống mới: xanh hơn, bền vững hơn, phù hợp với nhịp sống hiện đại của nhiều thế hệ cư dân. Trong cách TBS Land kể câu chuyện về Green Skyline, "chân trời xanh" vừa là mảng xanh cảnh quan rộng lớn tươi đẹp, vừa là tư duy phát triển dài hạn, đặt con người và môi trường sống vào trung tâm của mọi quyết định.

Điểm nhấn của sự kiện "Kiến tạo Chân Trời Xanh, Khơi nguồn di sản" còn nằm ở những đặc quyền trải nghiệm trị giá đến hàng trăm triệu đồng được trao gửi như lời tri ân - một cách định vị tinh tế hệ sinh thái đối tác danh tiếng và chuẩn mực dịch vụ của các thương hiệu chủ lực: Montgomerie Links Golf Club với chất giải trí thượng lưu; ECCO, Cole Haan đại diện cho phong cách thẩm mỹ tinh tuyển; và Mai House Saigon mang đến chuẩn lưu trú 5 sao. Cao trào chương trình được thăng hoa qua phần trình diễn của ca sĩ Đông Hùng, khép lại buổi ra quân giàu cảm xúc, giàu kết nối và dấu ấn thương hiệu.

Với thông điệp giàu tính biểu tượng, lấy di sản 36 năm làm bệ phóng, con người làm trọng tâm, tinh thần kiến tạo làm động lực, TBS Land đang mở ra một sắc thái sống mới cho khu vực. Nơi đó, các giá trị bền vững không chỉ được kỳ vọng mà đang được định hình ngay từ hôm nay, cho hành trình dài phía trước.

Dự án Green Skyline chính thức giới thiệu ra thị trường từ Q4.2025

Văn phòng bán hàng: 5A Xa lộ Xuyên Á, P. Dĩ An, TP. HCM

Website: www.green-skyline.net