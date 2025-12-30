Chính thức ra mắt dự án Utopia Villas & Resort - Hoa nở giữa địa đàng

Utopia Villas & Resort mở ra một không gian nghỉ dưỡng mới

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 55km, Utopia Villas & Resort tại xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ (trước đây là Lạc Thuỷ, Hòa Bình) vừa chính thức ra mắt thị trường, bổ sung nguồn lượng cung mới chất lượng cho phân khúc đô thị nghỉ dưỡng ven đô.

Với quy mô hơn 200ha, dự án được quy hoạch là một quần thể đô thị nghỉ dưỡng hoàn chỉnh, trong đó thiên nhiên, kiến trúc và trải nghiệm con người được đặt trong mối liên kết chặt chẽ.

Không chọn cách phát triển áp đặt, Utopia Villas & Resort được hình thành từ triết lý cốt lõi: "Địa đàng không được tạo ra – mà được tìm thấy và đánh thức". Lấy cảm hứng từ hành trình bung nở của một đóa hoa, toàn bộ dự án được phát triển theo tiến trình tự nhiên, bắt đầu từ những giá trị nguyên bản của vùng đất, từng bước hé mở bằng cảnh quan, kiến trúc và tiện ích tinh tế, để rồi bừng nở thành một biểu tượng nghỉ dưỡng mang giá trị bền vững theo thời gian.

Utopia Villas & Resort không đơn thuần là một nơi để lưu trú hay nghỉ dưỡng cuối tuần. Đó là nơi mỗi chủ nhân tìm thấy cảm giác an yên hơn, sâu sắc hơn, nơi con người có thể gác lại những ưu phiền, nhịp sống hối hả để trở về với trạng thái cân bằng.

Sở hữu địa hình đồi gò lượn sóng hiếm có, Utopia Villas & Resort tận dụng triệt để lợi thế cao độ phân tầng tự nhiên để kiến tạo nên một lõi cảnh quan độc bản.

Các công trình được bố trí theo dạng bậc thang, ôm theo triền đồi, hạn chế tối đa sự che chắn tầm nhìn, mở ra những góc nhìn panorama 360 độ hướng ra thiên nhiên, mặt hồ và thảm xanh trải dài. Mỗi căn biệt thự, mỗi không gian sống đều có sự kết nối trực tiếp với cảnh quan xung quanh, tạo nên cảm giác "sống giữa thiên nhiên" đúng nghĩa.

Dự án luôn ưu tiên khoảng xanh và mặt nước trong mọi kiến trúc - Ảnh: DNCC

Điểm nhấn sinh thái nổi bật của dự án chính là quần thể mặt nước rộng tới 120ha hồ Đá Bạc. Không chỉ đóng vai trò điều hòa khí hậu và kiến tạo cảnh quan, mặt hồ còn mang ý nghĩa phong thủy quan trọng, góp phần gia tăng sinh khí và giá trị lâu dài cho toàn khu đô thị. Trên nền tảng đó, một hệ sinh thái nghỉ dưỡng - du lịch - thể thao mặt nước được hình thành, mang đến chuỗi trải nghiệm hiếm có cho cư dân và du khách.

Kiến trúc tại Utopia Villas & Resort là sự giao thoa hài hòa giữa tư duy đương đại và sự tôn trọng tự nhiên. Bảy phân khu, bảy phong cách kiến trúc khác nhau, nhưng thống nhất trong một ngôn ngữ thiết kế mềm mại, giàu tính nghệ thuật và nương theo địa hình. Mỗi công trình như thể "mọc lên từ lòng đất", đối thoại với cảnh quan thay vì tách rời, tạo nên một tổng thể vừa ấn tượng, vừa bền vững.

Tiện ích đa tầng và giá trị bền vững tại Utopia Villas & Resort

Song hành cùng quy hoạch và kiến trúc là hệ thống tiện ích được đầu tư bài bản, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình các trải nghiệm đa tầng Utopia Villas & Resort.

Theo quy hoạch tổng thể, dự án sở hữu hơn 100 tiện ích đa dạng, phân bổ xuyên suốt các phân khu, hình thành một hành trình trải nghiệm đa tầng, liền mạch.

Phối cảnh khu Utopia Lightrix Center - Ảnh phối cảnh DNCC

Nổi bật trong hệ tiện ích là các công trình mang tính biểu tượng như bể bơi đỏ Scarlet Waves ứng dụng công nghệ điện phân hiện đại, trung tâm trải nghiệm ánh sáng Utopia Lightrix Center, vườn ươm công nghệ cao Utopia Bloom, bảo tàng và không gian thưởng trà Gourmet Tea House. Bên cạnh đó là tổ hợp chăm sóc sức khỏe Utopia Onsen & Wellness, khách sạn nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị, bến thuyền, cùng hệ thống công viên, vườn chủ đề, tuyến trekking, chèo kayak và các hoạt động thể thao ngoài trời.

Hệ tiện ích được thiết kế không chỉ để đáp ứng công năng, mà còn chú trọng yếu tố cảm xúc và sự tương tác với thiên nhiên. Các không gian sinh hoạt, thư giãn, vận động được tổ chức đan xen trong cảnh quan xanh, mặt nước và địa hình tự nhiên, tạo nên những trải nghiệm sống đa giác quan, phù hợp cho nhiều nhóm cư dân và du khách.

Dự án được phát triển bởi Phú Thành Holdings - doanh nghiệp uy tín thành lập từ năm 2007, khởi nguồn từ lĩnh vực hạ tầng và từng bước mở rộng sang nông nghiệp, dịch vụ, du lịch và bất động sản. Nền tảng kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô lớn, cùng định hướng phát triển bền vững và dài hạn, chính là cơ sở để Utopia Villas & Resort được kiến tạo một cách bài bản và vững chắc.

Với lợi thế quỹ đất sinh thái quy mô lớn, địa hình tự nhiên hiếm có, mặt nước rộng và pháp lý đất ở lâu dài, Utopia Villas & Resort không chỉ được định vị là điểm đến nghỉ dưỡng, mà còn hướng tới vai trò một tài sản tích lũy giá trị theo thời gian.

Trong bối cảnh quỹ đất sinh thái ngày càng khan hiếm, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành một không gian sống và nghỉ dưỡng mang tính kế thừa, có khả năng giữ giá và gia tăng giá trị bền vững cho nhiều thế hệ.