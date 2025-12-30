Khu vực TP.HCM mở rộng bứt tốc cùng xu hướng giãn dân

Trước sáp nhập, thị trường bất động sản Bình Dương đã vững với "thế ba chân" gồm kinh tế phát triển, hạ tầng hoàn thiện và sức hút dân cư đô thị. Theo dữ liệu của Batdongsan.com, giá nhà tại đây đã tăng tới 700% trong giai đoạn 2015-2025, vượt xa các đô thị vệ tinh khác. Trong 11 tháng năm 2025, khu vực Thuận An (cũ) dẫn đầu với mức độ quan tâm tăng 129%, tiếp theo là Dĩ An (cũ) 103% và Thủ Dầu Một (cũ) 65%.

Từ những "con số biết nói" càng khẳng định bất động sản khu vực luôn duy trì sức nóng ổn định trong nhiều năm qua. Đặc biệt, việc sáp nhập vào "siêu đô thị" TP.HCM trong năm 2025 càng tạo lực đẩy phát triển mạnh mẽ nhà đất tại đây.

Tâm điểm tiềm năng nay càng tiềm năng hơn

Theo dữ liệu thị trường quý III/2025 từ Batdongsan.com.vn, Bình Dương (cũ) chiếm 84% tổng lượng tìm kiếm và đạt chỉ số quan tâm 100, tăng 165% so với đầu năm, tiếp theo đó là Đồng Nai (89%) và Long An (88%).

Song song đó, báo cáo thị trường Quý III/2025 của Nhà Tốt cũng chỉ ra rằng, thị trường này không chỉ dẫn đầu về nguồn cung với 4.050 căn mở bán mới (gấp 3 lần TP.HCM), mà còn áp đảo hoàn toàn về sức cầu. Cụ thể, với khoảng 5.000 căn được hấp thụ, lượng giao dịch tại đây gấp hơn 3,3 lần so với con số 1.500 căn của TP.HCM.

Động lực cho sự tăng trưởng bứt phá này đến từ lộ trình hoàn thiện của mạng lưới hạ tầng liên vùng. Trong đó, tuyến Vành đai 3 (dự kiến thông xe năm 2026) cùng việc nâng cấp Quốc lộ 13 và ĐT743 đóng vai trò là trục xương sống kết nối. Đặc biệt, kế hoạch triển khai tuyến Metro nối liền TP.HCM và địa phương đang tạo ra kỳ vọng lớn cho nhà đầu tư.

Cộng hưởng cùng hạ tầng, định hướng phát triển khu vực lõi thành Trung tâm khoa học công nghệ cũng mở ra tầm nhìn dài hạn. Nơi đây sẽ giữ vai trò điều phối, hỗ trợ các ngành công nghiệp và dịch vụ cao cấp, giúp khu trung tâm đô thị mới thể hiện sức bật vượt trội so với các vùng vệ tinh lân cận và đảm bảo giá trị gia tăng bền vững.

Artisan Park: Điểm sáng tại khu đô thị mới

Hạ tầng đồng bộ và đà bứt phá của thị trường đã tạo nên một "lực hấp dẫn" tự nhiên, thúc đẩy làn sóng dịch chuyển cư dân về phường Bình Dương. Không còn gói gọn trong nhóm chuyên gia hay lao động trình độ cao, nơi đây đang càng trở thành bến đỗ ưu tiên của các gia đình trẻ - những người tìm kiếm một nhịp sống hiện đại, khả năng kết nối liên vùng và dư địa tăng giá bền vững. Từ đó, nhu cầu về các không gian phục vụ đời sống thường nhật như mua sắm, giải trí, thương mại, dịch vụ trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Đáp lại kỳ vọng này, Artisan Park được giới chuyên môn đánh giá là điểm sáng đầy thuyết phục. Dự án chính là lời giải cho bài toán kiến tạo điểm đến "all-in-one". Khu thương phố là bảo chứng cho tầm nhìn, năng lực phát triển đô thị bài bản và bền vững đến từ Gamuda Land - tập đoàn phát triển bất động sản với hơn 30 dự án tại 5 quốc gia (Việt Nam, Malaysia, Singapore, Úc, Vương Quốc Anh). Sau gần 30 năm hiện diện tại Việt Nam, Gamuda Land đã ghi dấu ấn tại Hà Nội và TP.HCM thông qua các khu đô thị quy mô, được quy hoạch đồng bộ và chú trọng đến chất lượng sống.

Lấy cảm hứng mô hình tích hợp trên thế giới, khu phố thương mại được kiến tạo bởi Gamuda Land là sản phẩm "đa nhiệm" phù hợp nhu cầu hiện đại: vừa ở, vừa kinh doanh, gần tiện ích - mảng xanh - hạ tầng.

Sở hữu vị trí kết nối trọng tâm, dự án nằm trong khu vực kết nối thuận lợi vành đai 2 và vành đai 3. Trong đó, dự án vành đai 3 đang được đẩy nhanh tiến độ - khi hoàn thành trong năm 2026, tuyến đường này trở thành huyết mạch giao thông liên vùng, tháo gỡ các điểm nghẽn giao thông, rút ngắn tối đa thời gian di chuyển giữa phường Bình Dương, trung tâm TP.HCM và các tỉnh lân cận. Lợi thế này cùng toạ độ cửa ngõ Quốc lộ 13 và tuyến Metro số 1 mở rộng, đã đưa Artisan Park trở thành giao lộ của các luồng giao thương sôi động trong tương lai.

Trong bối cảnh thị trường đặt tính an toàn lên hàng đầu, việc bàn giao đợt 1 ngay trong Quý IV/2025 là minh chứng rõ nét cho năng lực thực thi và sự minh bạch về pháp lý của dự án. Sự hiện hữu của tài sản thực không chỉ củng cố niềm tin mà còn giúp khách hàng hoàn toàn chủ động trong việc triển khai kế hoạch kinh doanh hay an cư ngay lập tức.

Từ trải nghiệm "walk and shop" đến giá trị dài hạn

Về khả năng vận hành, Artisan Park được phát triển theo mô hình phố thương mại ngoài trời, liền kề lối đi bộ, hình thành trải nghiệm "walk and shop" thuận tiện, kết nối giữa hoạt động kinh doanh và đời sống cư dân. Nhờ thiết kế linh hoạt cùng các chính sách hỗ trợ cho thuê và vận hành sau bàn giao, dự án mở ra cơ hội khai thác tức thời cũng như đón đầu nhu cầu thương mại, dịch vụ thực tế của khu vực.

Với nhiều tiện ích xung quanh, mọi nhu cầu cơ bản của cư dân có thể giải quyết trong bán kính vài km, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển mỗi ngày.

Trong bối cảnh thị trường Bình Dương (cũ) đang hưởng lợi đồng thời từ làn sóng giãn dân, hạ tầng kết nối liên vùng và định hướng phát triển trong không gian đô thị TP.HCM mở rộng, Artisan Park không chỉ là một "dấu mốc" định hình chiến lược của Gamuda Land tại khu đô thị mới, mà còn là minh chứng cho cách tiếp cận phát triển bất động sản chỉn chu, đảm bảo trải nghiệm sống chất lượng, mang đến giá trị đầu tư rõ ràng và bền vững theo thời gian.