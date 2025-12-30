Vlasta – Sầm Sơn do Văn Phú phát triển được vinh danh “Dự án Đáng sống 2025”

"Dự án đáng sống 2025" là một trong những giải thưởng uy tín của thị trường bất động sản được tổ chức bởi Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Năm 2025, tiêu chí và phương pháp đánh giá được nâng cao so với những năm trước dựa trên ba cấp độ: Cần – Đủ – Nâng cao. Theo đó, các dự án được bình chọn phải đạt chất lượng thực chất, bám sát tôn chỉ: "Một dự án đáng sống phải là nơi thực sự dành cho cộng đồng, vì cộng đồng và được vun đắp, phát triển, lan tỏa những giá trị tốt đẹp chính từ cộng đồng ấy."

Vượt qua hệ tiêu chí khắt khe này, dự án Vlasta – Sầm Sơn đã nhận được đánh giá cao từ Hội đồng chuyên môn gồm các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, kiến trúc, xây dựng, bất động sản và du lịch.

Tọa lạc tại vùng biển phía nam Sầm Sơn với gần 1km bãi biển cát mịn thoải dài cùng không khí trong lành, Vlasta - Sầm Sơn là tổ hợp nghỉ dưỡng mặt tiền biển quốc tế đầu tiên tại Thanh Hóa. Dự án sở hữu hệ thống khách sạn và biệt thự sang trọng với thiết kế hiện đại cùng với chuỗi tiện ích đa dạng: tổ hợp khách sạn Lasong Hotel & Villas by The Unlimited Collection - không gian lưu trú tiêu chuẩn 5 sao đẳng cấp quốc tế, bể bơi, nhà hàng 5 sao, quảng trường biển và chuỗi sự kiện điểm đến nghệ thuật....Tất cả đem đến đa chiều trải nghiệm cùng sự gắn kết với không gian và cộng đồng cho cư dân.

Vlasta – Sầm Sơn: "Dự án Đáng sống 2025"

Tại Vlasta – Sầm Sơn, Văn Phú đã khéo léo kiến tạo không gian sống giao thoa giữa giá trị bản địa và nhịp sống hiện đại, giữa thiên nhiên nguyên sơ và hệ tiện ích đa dạng, giữa nhu cầu nghỉ dưỡng và tiềm năng đầu tư kinh doanh. Sở hữu gần 1 km đường bờ biển cùng chuỗi hoạt động văn hóa - lễ hội đặc sắc, dự án góp phần định hình mô hình du lịch bền vững, vun đắp cộng đồng ven biển hiện đại, gắn kết và thấm đẫm bản sắc Việt. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật độc đáo, đa dạng từ Lễ hội kem (Ice-Cream Fest) với những thương hiệu tên tuổi; Đại nhạc hội Sea The Soul với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng hay giải chạy vì cộng đồng Vlasta Race – Nam Sầm Sơn…đã thu hút hàng nghìn người tham dự. Bằng cách tổ chức các sự kiện điểm đến quy mô, kết hợp văn hóa – công nghệ – nghệ thuật, Văn Phú không chỉ kiến tạo không gian sống, mà còn tạo nên những "điểm chạm" gắn kết: giúp con người gắn kết với di sản dân tộc, gắn kết với cộng đồng chung lối sống, gắn kết với những đổi mới của vùng đất.

"Chúng tôi không đơn thuần tập trung vào yếu tố thương mại, mà hơn hết là khát khao kiến tạo chất sống đậm nét và độc đáo. Dự án là câu trả lời nghiêm túc và có trách nhiệm của chúng tôi khi ‘mượn’ không gian của một vùng đất để dựng xây đô thị. Tinh hoa bản địa và dòng chảy quốc tế, thiên nhiên an yên và lễ hội sống động,... là những ‘chất liệu’ thú vị để chúng tôi biến một kiến trúc vật lý thành nơi chốn nuôi dưỡng tâm hồn, và khơi dậy sức sống mới của vùng biển Nam Sầm Sơn" đại diện Văn Phú chia sẻ.

Không gian sống xanh trong lành tại Vlasta – Sầm Sơn

Với triết lý "vị nhân sinh" lấy con người làm trung tâm, Văn Phú đã và đang khai thác tới chiều sâu giá trị của kiến trúc: đô thị không đơn thuần là những mét vuông vật lý mà trở thành những "mét vuông hạnh phúc". Ở đó, con người tìm thấy cảm giác an toàn, thuộc về và có đủ nền tảng cho sự thịnh vượng. Hành trình sống, theo đó, trở thành một trải nghiệm hạnh phúc, không chỉ cho gia chủ mà còn cho các thế hệ tương lai. Và ngôi nhà không chỉ là tài sản – mà còn là kỷ niệm, là niềm tin, là chất sống và là "di sản hạnh phúc" truyền đời.