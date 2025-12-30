36 triệu/m2 bàn giao đầy đủ nội thất, Diamond Boulevard ngay Quốc Lộ 13 có gì?

Hạ tầng "kích ngòi nổ" tăng trưởng

Sự bứt tốc mạnh mẽ của hạ tầng khu Đông Bắc TPHCM đang tái định hình mặt bằng giá bất động sản khu vực. Tại Diamond Boulevard, tiềm năng tăng trưởng được củng cố vững chắc nhờ dự án nâng cấp Quốc lộ 13 lên 8 làn xe (lộ giới 64m) – trục đường huyết mạch được quy hoạch trở thành "Đại lộ Tài chính - Thương mại" sầm uất bậc nhất TP.HCM.

Giới chuyên gia nhận định, kịch bản tăng giá tại khu Đông (Xa lộ Hà Nội, Metro số 1) với biên độ từ 30 - 45% sau khi hạ tầng hoàn thiện đang được tái lập tại đây. Dữ liệu thị trường cũng chỉ ra rằng, bất động sản bám theo các trục đường lớn mở rộng thường ghi nhận mức tăng trung bình 20 - 30%. Sự cộng hưởng giữa việc mở rộng lộ giới Quốc lộ 13 và quy hoạch tuyến Metro Thủ Dầu Một - TPHCM kết nối vào trung tâm hành chính TPHCM không chỉ giải quyết bài toán giao thông, mà còn là động lực quan trọng kích hoạt đà tăng giá lẫn tỷ suất cho thuê bền vững cho dự án trong chu kỳ 2025 - 2030.

Hình ảnh tuyến đường QL13 đang được khẩn trương thi công kịp về đích đúng tiến độ.

Lý giải về sức hút của các dự án nằm trên trục đường này, giới chuyên gia nhận định: "Bất động sản gần hạ tầng mới thường tăng giá bền vững bao gồm: mật độ dân cư tăng tạo nhu cầu ở thực lớn, khu vực kết nối thuận tiện, dễ dàng tiếp cận kết hợp tiện ích đồng bộ, hình thành hệ sinh thái đô thị, từ đó nâng giá trị cho toàn khu."

Lấp đầy "khoảng trống" căn hộ cho chuyên gia

Khu Đông Bắc TPHCM sở hữu tỷ lệ người nhập cư có nhu cầu thuê nhà cao nhất cả nước lên tới 74,5%. Không chỉ thu hút lao động phổ thông, dòng vốn FDI bùng nổ đã đưa hơn 45.000 - 50.000 chuyên gia, kỹ sư và quản lý cấp cao nước ngoài đến làm việc và sinh sống tại đây. Đây là nhóm khách hàng có thu nhập cao và cũng sẵn sàng chi trả ngân sách thuê nhà cao.

Tuy nhiên nhóm khách này vẫn đỏ mắt tìm kiếm những không gian sống đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe: hệ thống an ninh, tiện ích đồng bộ và thuận tiện di chuyển. Sự lệch pha giữa cầu và cung đã tạo ra một "khoảng trống thị trường" đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư nhạy bén.

Diamond Boulevard sở hữu vị trí chiến lược khi nằm giữa "tâm điểm" của 3 khu công nghiệp lớn nhất khu vực là VSIP 1, Việt Hương và Sóng Thần – nơi có tỷ lệ lấp đầy kỷ lục 99%. Đặc biệt, với khoảng cách chỉ 1,5km đến VSIP 1 và đối diện Aeon Mall Canary (cách 1,7km), ngay tâm điểm tài chính - hành chính phường Thuận Giao, khu căn hộ thừa hưởng trọn vẹn hệ tiện ích ngoại khu sầm uất từ sân Golf Sông Bé đến bệnh viện quốc tế Columbia Asia. Chính sự tiện lợi tối đa cho việc đi làm, đi học và giải trí đã tạo nên tỷ lệ lấp đầy ấn tượng cho khu vực này.

Diamond Boulevard đang cho thấy ưu thế vượt trội. Trong khi lãi suất tiết kiệm biến động, việc đầu tư căn hộ cho thuê tại đây mang lại dòng tiền kép ổn định. Dữ liệu khảo sát thực tế tháng 12/2025 cho thấy sự phân hóa rõ rệt về giá thuê tại khu vực Đông Bắc TPHCM. Trong khi các dự án lân cận ở phân khúc trung cấp đang có mức giá thuê căn hộ 2 phòng ngủ dao động phổ biến từ 5,5 - 8 triệu đồng/tháng, thì tại phân khúc cao cấp chuyên biệt cho chuyên gia mức giá này đã thiết lập mặt bằng từ 10 - 15 triệu đồng/tháng với tỷ lệ lấp đầy luôn duy trì trên 85% .

Với lợi thế là khu căn hộ sở hữu vị trí mặt tiền Quốc lộ 13 đắc địa và mức giá vốn đầu tư ban đầu "dễ chịu" chỉ từ 36 triệu/m2 bàn giao full nội thất, dự án ước tính mang lại tỷ suất lợi nhuận cao trong tương lai. Mức thu nhập thụ động này, cộng hưởng với giá trị tài sản gia tăng theo hạ tầng, tạo nên tỷ suất lợi nhuận thực hấp dẫn hơn nhiều so với các kênh đầu tư truyền thống.

An tâm sở hữu với pháp lý, bàn giao full nội thất

Lợi thế cạnh tranh của Diamond Boulevard nằm ở mức giá bán, sự minh bạch về pháp lý và giải pháp tài chính tối ưu biên độ an toàn cho dòng vốn. Dự án khiến thị trường đặc biệt quan tâm khi mức giá công bố chỉ từ 36 triệu đồng/m². Trong bối cảnh các dự án mới tại khu vực liên tục thiết lập mặt bằng giá cao. Đặc biệt, mức giá này đã bao gồm gói bàn giao full nội thất: bộ tủ bếp gỗ (kệ bếp trên & bếp dưới), vòi rửa, chậu rửa, bếp từ, lò vi sóng, máy hút mùi; full thiết bị vệ sinh; tivi, sofa, bàn ghế ăn, máy lạnh, giường… giúp tối ưu chi phí đầu tư ban đầu.

Diamond Boulevard hiện đã được cấp phép huy động vốn theo hình thức bán nhà ở hình thành trong tương lai (theo Quyết định số 2443/SXD-QLN). Đây được xem là "phiếu bảo hành" quan trọng nhất, giúp nhà đầu tư hoàn toàn an tâm về quyền lợi sở hữu.

Diamond Boulevard đưa ra giải pháp tài chính linh hoạt, giúp nhà đầu tư tối thiểu hóa chi phí ban đầu và tối đa hóa biên độ an toàn. Khách hàng chỉ cần thanh toán 10% giá trị căn hộ để ký Hợp đồng mua bán, giúp giảm đáng kể áp lực huy động vốn trong ngắn hạn.

Đặc biệt, cái bắt tay chiến lược giữa chủ đầu tư và khối ngân hàng hàng đầu (Vietcombank, Vietinbank, Agribank, TPBank, Public Bank) đã thiết lập nên gói tài chính vượt trội: ân hạn nợ gốc lên đến 3 năm và hỗ trợ lãi suất kéo dài thêm 12 tháng sau thời điểm bàn giao dự kiến (Quý II/2026).

Chính sách này tạo ra một "khoảng trống an toàn" quý giá trong năm đầu tiên nhận nhà. Khi gánh nặng tài chính bằng 0, chủ sở hữu có toàn quyền chủ động đưa tài sản vào khai thác cho thuê để tạo dòng tiền dương ngay lập tức, giúp tỷ suất lợi nhuận trên vốn đạt mức tăng trưởng ấn tượng.

Nhằm đón đầu làn sóng chuyên gia đang dịch chuyển về khu Đông Bắc TP.HCM, khu căn hộ Diamond Boulevard còn tung ra gói quà tặng "Nhà Sẵn Full Nội Thất" trị giá lên đến 130 triệu đồng. Đây được xem là bước đi chiến lược giúp giải quyết bài toán chi phí hoàn thiện và rút ngắn thời gian đưa tài sản vào vận hành.

An tâm sở hữu căn hộ Diamond Boulevard với pháp lý và chính sách ưu việt.

Diamond Boulevard đang nắm giữ "chìa khóa vàng" của một thương vụ đầu tư chắc thắng nhờ hội tụ đầy đủ các tham số đắt giá nhất thị trường hiện nay. Với vị trí mặt tiền Quốc lộ 13 sầm uất cùng lợi thế sát cạnh ga C7 của tuyến Metro Thủ Dầu Một - TPHCM, khu căn hộ sở hữu tiềm năng tăng giá cao khi hạ tầng về đích. Hơn thế nữa, sự an tâm về pháp lý minh bạch, tiến độ xây dựng thần tốc (đã cất nóc và đang trong giai đoạn hoàn thiện) chính là bảo chứng vững chắc nhất cho dòng vốn của nhà đầu tư, sẵn sàng đón đầu làn sóng tăng trưởng và khai thác dòng tiền cho thuê ngay khi nhận nhà.