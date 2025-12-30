Bộ sưu tập Upgrade Collection – Nâng tầm trải nghiệm, nhân đôi lợi nhuận

Bài toán vốn "nhẹ tênh" - Giải pháp đầu tư thông minh

Khi giá vàng liên tục lập đỉnh với 50 lần thiết lập kỷ lục mới trong năm 2025 và tỷ giá USD/VND tăng 3,95% so với đầu năm, dòng tiền đầu tư đang tìm kiếm những kênh sinh lời an toàn và bền vững hơn. Tại khu Đông TP, HCM, bất động sản dòng tiền đang nổi lên như một giải pháp đầu tư thông minh, mang lại lợi nhuận ổn định từ việc khai thác cho thuê cho nhà đầu tư.

Bộ sưu tập bất động sản dòng tiền "Cash - Home" Upgrade Collection - River 2 gồm 256 căn hộ thuộc dự án Fresia Riverside mang đến bài toán tài chính "nhẹ tênh" về dòng vốn ban đầu cho khách hàng. Theo đó, 1 căn hộ 2PN có giá bán dự kiến 1.9 tỷ đồng, khách hàng thanh toán 20% ký hợp đồng mua bán tương đương số vốn ban đầu chỉ khoảng 380 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng đầu tư căn hộ cho thuê tại khu Đông TP.HCM như Thủ Đức hay quận 2 cũ, nơi giá dao động từ 3,3 tỷ đến 8 tỷ đồng cho sản phẩm.

Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ vay lên tới 75%, kết hợp chủ đầu tư hỗ trợ ân hạn gốc và lãi 0% lãi suất trong 18 tháng, nhà đầu tư có thời gian thoải mái để chuẩn bị dòng tiền mà không gánh chịu áp lực lãi vay. Theo tính toán, trong giai đoạn 18 tháng này, với khoản vay 1,425 tỷ đồng (75% giá trị căn hộ), nhà đầu tư tiết kiệm được khoảng 120 triệu đồng tiền lãi nếu quy đổi theo lãi suất thị trường 8%/năm.

Tiện ích nội khu sang trọng, vận hành chuyên nghiệp - yếu tố then chốt giúp gia tăng tỷ lệ lấp đầy và duy trì dòng tiền cho thuê ổn định

Ngoài lợi thế về vốn, 100% căn hộ được bố trí tối ưu tầm nhìn: 60% hướng sông Đồng Nai và thành phố, 40% view nội khu xanh mát. Thiết kế thông thoáng với hệ cửa kính lớn, không gian sinh hoạt rộng rãi, nội thất hoàn thiện cao cấp từ Panasonic, Hitachi, Jotun, Xingfa. Bộ sưu tập "Cash - Home" Upgrade Collection - River 2 mang đến môi trường sống lý tưởng tại vùng xanh nước - môi trường đáng sống tại khu vực phía Đông, tăng sức hấp dẫn với phân khúc khách thuê cao cấp.

Nhân đôi đặc quyền - Dòng tiền ổn định, tăng trưởng bền vững

Điểm đột phá của bộ sưu tập nằm ở việc kết hợp hai đặc quyền vận hành chưa từng có. Toàn bộ dự án được quản lý vận hành bởi Altara Hospitality Group theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp từ vận hành căn hộ, khai thác cho thuê đến bảo dưỡng kỹ thuật. Chủ sở hữu căn hộ còn được thụ hưởng dịch vụ quản gia All-in-One độc quyền, bao gồm chăm sóc sức khỏe 24/7, dịch vụ giặt ủi cao cấp và chăm sóc thú cưng chuyên nghiệp.

Với lợi nhuận cho thuê 84 triệu đồng/năm, Upgrade Collection tạo ra dòng tiền ổn định ngay từ năm đầu tiên. Tính trên vốn tự có ban đầu khoảng 380 triệu đồng, lợi suất dòng tiền năm đầu đạt xấp xỉ 17-18%/năm, cao hơn đáng kể so với gửi tiết kiệm ngân hàng hay cho thuê căn hộ truyền thống.

Upgrade Collection - bộ sưu tập 256 căn hộ giới hạn được thiết kế như một bài toán đầu tư "nhẹ tênh", kiểm soát vốn và nắm bắt dòng tiền

Bộ sưu tập còn mang đến kỳ vọng gia tăng giá trị tài sản nhờ vị trí hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng trọng điểm. Nếu giá trị căn hộ tăng 15-20% trong chu kỳ 2 năm, cộng với dòng tiền cho thuê và các ưu đãi như voucher booking sớm 50 triệu đồng, tiết kiệm lãi suất 120 triệu đồng, tổng giá trị gia tăng có thể lên tới hơn 539 triệu đồng, tương đương khoảng 114% vốn tự có ban đầu.

Bên cạnh tiềm năng tài chính, hệ sinh thái tiện ích tại Fresia Riverside cũng được "upgrade" toàn diện với gần 20 tiện ích cao cấp đáp ứng mọi nhu cầu Live - Work - Play - Chill. Từ nhà trẻ Fresia Kindergarten, shophouse thương mại, không gian co-working, phòng golf 3D, đến hồ bơi công nghệ Ozone, công viên Zen Park, công viên Floria Garden, phòng gym Fresia Gym hiện đại. Đây là những yếu tố nâng cao chất lượng sống và tăng sức hút với khách thuê tiềm năng, từ đó đảm bảo tỷ lệ lấp đầy cao và dòng tiền ổn định.

Với tiến độ xây dựng vượt trội, River 1 đã xây dựng đến tầng 15, River 2 và River 3 xây dựng đến tầng 12 cùng việc dự kiến bàn giao vào quý 3/2027, cho thấy sự cam kết mạnh mẽ của chủ đầu tư. Thị trường đang dịch chuyển mạnh sang các tài sản tạo dòng tiền thực, Fresia Riverside là một bài toán tài chính được thiết kế sẵn lời giải, nơi nhà đầu tư có thể kiểm soát vốn vào, nhìn thấy dòng tiền ra và kỳ vọng tăng trưởng rõ ràng.