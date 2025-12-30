Toàn cảnh khu vực sẽ xây hầm qua sông Hồng gần 22 nghìn tỷ đồng
Hầm đường bộ qua sông Hồng khu vực phía Bắc có điểm đầu tại đường Park street, khu đô thị Ciputra (phường Phú Thượng), điểm cuối giao với Quốc lộ 5 (xã Vĩnh Thanh) sẽ được thành phố Hà Nội triển khai đầu tư trong năm 2026.
Hầm đường bộ qua sông Hồng khu vực phía Bắc có chiều dài 5,6km, 2 ống hầm đường kính 15,2m bố trí 2 tầng dài 3,5km, rộng 40m.
Dự án có điểm đầu tại đường Park street, khu đô thị Ciputra (phường Phú Thượng), điểm cuối giao với Quốc lộ 5 (xã Vĩnh Thanh).
Đây là công trình giao thông quy mô lớn của thành phố Hà Nội với tổng mức đầu tư khoảng 21.930 tỷ đồng.
Dự án sẽ đi qua khu vực dân cư trên địa bàn phường Phú Thượng.
Khu vực tuyến đường kết nối với hầm chạy qua phường Phú Thượng.
Hầm đường bộ nằm giữa cầu Thăng Long và cầu Nhật Tân.
Khu vực ven sông Hồng nơi hầm đường bộ sẽ đi qua.
Hầm đường bộ qua sông nhằm giảm áp lực về giao thông cho các cây cầu hiện hữu.
Tại địa bàn xã Vĩnh Thanh, nơi dự án đi qua đa phần là đất nông nghiệp nên thuận lợi cho việc giải phóng mặt bằng.
Sau khi hoàn thành, dự án giúp tăng cường kết nối giao thông ở khu vực phía Bắc, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và góp phần hoàn chỉnh quy hoạch chung của thành phố.
Điểm cuối của dự án kết nối với Quốc lộ 5 đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Thanh.
Chiều dài dự án hầm đường bộ qua sông Hồng trên Google Maps.
